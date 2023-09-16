Дефицит госбюджета Узбекистана достиг почти 40 трлн сумов

01:08 18.09.2023

За восемь месяцев дефицит госбюджета Узбекистана составил почти 40 трлн сумов. За последние два месяца расходы превысили доходы на 12,2 трлн сумов. Напомним, что по итогам 2023 года правительство прогнозировало профицит.



Дефицит государственного бюджета Узбекистана по итогам восьми месяцев достиг почти 40 трлн сумов. Это следует из данных пресс-службы Министерства экономики и финансов.



Речь сейчас только про госбюджет. Он входит в состав консолидированного бюджета, который также включает в себя бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд). Ранее мы рассказывали о доходах и расходах консолидированного бюджета.



За первые шесть месяцев 2023 года доходы госбюджета составили 102,3 трлн сумов (на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), расходы превысили 129,1 трлн сумов (+25,3%). То есть расходы государства растут более чем в два раза быстрее, чем доходы.



Таким образом, расходы госбюджета превысили доходы на 27,4 трлн сумов. Учитывая, что ВВП страны за этот период составил 469,9 трлн сумов, то дефицит госбюджета достиг 5,83%.



За последние два месяца (июль-август) доходы госбюджета составили 38,1 трлн сумов, расходы - 50 трлн сумов. Бюджетный дефицит зафиксирован на уровне 12,2 трлн сумов.



Если суммировать данные, то дефицит госбюджета за восемь месяцев составляет 39,6 трлн сумов. Данные по ВВП по итогам августа еще не вышли, поэтому дефицит к ВВП будет уточнен позже.



Стоит отметить, что правительство прогнозировало положительную разницу (профицит) между доходами и расходами госбюджета по итогам этого года на 4,2 трлн сумов. В частности, доходы в 2023 году должны составить 232,1 трлн сумов, а расходы - 227,9 трлн сумов.



В августе объем возмещения налога на добавленную стоимость резко увеличился почти на 1,5 трлн сумов - с 985 млрд до 2,4 трлн сумов. Поступления по НДС за месяц также снизились - с 4,52 трлн до 3,97 трлн сумов, по налогу на прибыль - с 3,7 трлн до 3,08 трлн сумов. Эти потери были компенсированы за счет других доходов (это могут быть дивиденды от госпредприятий или доходы от приватизации), которые выросли с 3,3 трлн до 6,1 трлн сумов.



Расходная часть бюджета возросла за счет социальных расходов, которые за месяц выросли с 9,5 трлн до 14,6 трлн сумов. Объем выплаченных социальных пособий вырос на 1,7 трлн сумов - до 2,8 трлн сумов, субсидии - почти на 600 млрд сумов, расходы на обслуживание долга - с 349 млрд до 884 млрд сумов, инвестиционные расходы - с 2,4 трлн до 4,7 трлн сумов.



Как мы сообщали ранее, проектом постановления президента предлагается увеличить предельный размер дефицита консолидированного бюджета в 2023 году с 3% до 5% ВВП, или до 53,4 трлн сумов. Если правительство снова не уложится в лимит расходов, это приведет к увеличению госрасходов на 1,8 млрд долларов.



По итогам первого полугодия дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил 5,7% - расходы превысили доходы на 26,9 трлн сумов. Это больше показателей пандемийного 2020 года, а также в 2021−2022 годах. За эти годы правительство ни разу не укладывалось в лимит дефицита.