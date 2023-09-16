Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов

01:15 18.09.2023

Скончался академик Наим Каримов



Писатель, ученый и общественный деятель Узбекистана Наим Каримов скончался на 91-м году жизни. Он внес большой вклад в изучение узбекской литературы XX века и творчества писателей-джадидов и участвовал в создании Музея памяти жертв репрессий.



