|Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов
01:15 18.09.2023
Скончался академик Наим Каримов
Писатель, ученый и общественный деятель Узбекистана Наим Каримов скончался на 91-м году жизни. Он внес большой вклад в изучение узбекской литературы XX века и творчества писателей-джадидов и участвовал в создании Музея памяти жертв репрессий.
В возрасте 90 лет скончался известный писатель, литературовед и общественный деятель академик Наим Фатихович Каримов, сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.
Наим Каримов родился 12 декабря 1932 года в Ташкенте. В 1955 году окончил филологический факультет Среднеазиатского государственного университета (ныне - Национальный университет Узбекистана). Продолжил обучение в аспирантуре, которую завершил в 1958 году.
Трудовую деятельность начал в Институте языка и литературы Академии наук, где прошел путь от старшего научного сотрудника до заведующего сектором. В 1993 году ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук, а в 1994 году - звание профессора.
Научные исследования Наима Каримова в основном связаны с изучением узбекской литературы XX века и творчеством писателей-джадидов, таких как Чулпан, Фитрат и Хамза. Он участвовал в подготовке издания собраний сочинений Айбека, Гафура Гуляма, Хамида Алимджана и Хамзы. В числе его научно-популярных книг - "Хамид Алимджан" (1979), "Айбек" (1985) и "Усман Насыр", а также "Последние годы жизни Усмана Насыра" (1993−1994).
В 1999 году Наим Каримов возглавлял общественную комиссию по увековечению памяти жертв репрессий и активно участвовал в создании Музея памяти жертв репрессий в Ташкенте. Он также был членом главной редакции Национальной энциклопедии Узбекистана.
Наим Каримов был удостоен государственной премии Узбекской ССР имени Беруни в 1985 году. В 1996 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Узбекистана. Он также был награжден орденом "Эл-юрт хурмати".