Мирзиеев сменил разом 4-х председателей областных судов

01:23 18.09.2023

Сменились председатели четырех областных судов Узбекистана



Распоряжением президента от должностей освобождены председатели судов Андижанской, Бухарской, Джизакской и Хорезмской областей.



Распоряжением президента Узбекистана сменились председатели сразу четырех областных судов - на основании их письменных заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Высшего судейского совета.



Все четверо бывших судей были назначены на пятилетний срок в январе 2021 года. О причинах увольнения не сообщается.



Таълатжон Бахтиерович Мелибоев освобожден от должности председателя Андижанского областного суда. Вместо него на пятилетний срок назначен Фарходжон Бокиджонович Ганиев, работавший заместителем председателя этого суда - председателем судебной коллегии по уголовным делам.



Лукмон Мухтарович Кадиров покинул пост председателя Бухарского областного суда. На его место назначен Учкун Холбоевич Рузиев, ранее работавший судьей Верховного суда Узбекистана.



Уткиржон Буранович Джумаев освобожден от должности председателя Джизакского областного суда. Его место занял Акрам Гайратович Шукуров, который работал заместителем председателя областного суда - председателем судебной коллегии по гражданским делам.



Баходир Хусаинович Полванов освобожден от должности председателя Хорезмского областного суда. Новым председателем суда стал Шухрат Маратович Камолов, который до этого возглавлял Ферганский областной суд.



Заместителем председателя Андижанского областного суда стал Фаррух Сойибжонович Абдураимов, до этого бывший судьей Ферганского областного суда.