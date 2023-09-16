Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана

01:26 18.09.2023

Для защиты подводных трубопроводов России необходимы морские "Ланцеты"



Константин Ольшанский



ВСУ продолжают попытки беспилотных налетов на Крым. С начала этой недели украинцы атаковали Севастопольскую бухту. Дважды пытались отправить безэкипажные катера для удара по боевым кораблям Черноморского флота ("Василий Быков" и "Сергей Котов") в юго-западной части акватории.



Беспилотники самолетного типа массированно направлялись также в сторону Евпатории и мыса Тарханкут (западный берег Крыма). Причем ВСУ комбинировали дроны с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". А для атаки на Севастополь использовали британские ракеты Storm Shadow.



ВСУ применяют БПЛА разных типов, например, китайские Mugin и собственные Beaver. Для наведения украинских дронов используются американские разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper и противолодочный самолет Р-8А. С помощью воздушных средств США и НАТО отслеживают передвижение российских военных кораблей и пеленгуют РЛС ПВО. Над акваторией также действуют спутники группировки Topaz.



Большинство дронов, атаковавших Крым, сбиты расчетами ВВС и ПВО. А безэкипажные катера, которые пытались атаковать корабли Черноморского флота, потоплены. Военный эксперт Элизабет Госселин-Мало в статье для Defense News пишет, что Россия адаптируется к новой беспилотной тактике ВСУ в Черном море.



CNA: Украина попыталась нанести "асимметричный ответ" в Черном море



Безэкипажные катера Magura V5 украинское Главное управление разведки (ГУР) представило в августе. Катера изготовила киевская компания "Спецтехноэкспорт". Причем сама она позиционировала морские дроны как средства разведки и наблюдения, однако самостийное командование решило использовать их для ударных операций. Magura может нести полезную нагрузку в 320 кг при дальности действия более 830 километров.



Сэмюэл Бендетт, аналитик-исследователь базирующегося в США Центра военно-морского анализа (CNA), называет украинские дроны попыткой ассимметричного ответа на российские операции в черноморской акватории. Однако Москва быстро отреагировала на вызов и значительно укрепила военно-морскую оборону, констатирует эксперт.



"Тактика ВСУ постоянно меняется, чтобы нанести наиболее вероятный ущерб российским военно-морским объектам, которые также включают стационарные цели - такие как мосты. Части российского ВМФ, особенно в Крыму, приспосабливаются к этой угрозе", - отмечает Бендетт.



Использование Украиной американских беспилотников также ускоряет программу перевооружения российского флота. На кораблях устанавливают средства кинетической и радиоэлектронной борьбы, отмечает эксперт.



ВСУ поставили себе слишком амбициозную задачу, и создатели дронов просто не способны удовлетворить спрос. Украинцы полностью полагаются на американские технологическое компоненты. Самостоятельно собрать такое сложное оружие, как безэкипажные катера, в незалежной просто не могут.



IISS: Россия могла бы легко создать морские беспилотники, не уступающие "Ланцету"



Старший научный сотрудник в лондонском Международном институте стратегических исследований (IISS) Ник Чайлдс говорит, что украинцы пытаются использовать тактику, которую опробовали повстанцы-хуситы в Йемене. Они применяли дистанционно управляемые начиненные взрывчаткой катера в Красном море.



Однако можно вспомнить и более ранние примеры: начиненные порохом корабли-брандеры в эпоху парусного флота. Для защиты российских портов и кораблей достаточно тех технологий, которые применялись тогда, считает Чайлдс.



Плюсы безэкипажных кораблей - их маневренность, малая радарная и электронно-оптическая сигнатура. Однако и противостоять таким просто устроенным катерам легко, отмечает Чайлдс: корабли ВМФ РФ оснащаются оборудованием для слежения и скорострельным оружием ближнего боя.



Британский эксперт уверен, что теперь и Россия будет создавать морские беспилотники. Подталкивает к этому крайне эффективный опыт создания БПЛА.



"Российским инженерам необходимо найти баланс между возможностями, ценовой доступностью и расходуемостью морских беспилотников", - пишет Ник Чайлдс. Такие дроны могли бы выполнять самые разные военные задачи: от наблюдения и сбора данных до обеспечения устойчивой барьерной обороны от подводных лодок.



Одной из базовых функций стала бы противоминная. Тем более, что атаки на трубопровод "Северный поток" - очень тревожный звонок. Не только у России, но и у Запада нет сейчас возможностей для мониторинга и защиты критически важной подводной инфраструктуры, напоминает Чайлдс.



Использовав Черное море как поле экспериментов, теперь будут создавать морские беспилотники и американцы. Пионером станет 59-я оперативная группа 5-го флота ВМС США в Персидском заливе и Красном море. Здесь янки попытаются использовать морские дроны, протестированные в ходе атак на Крым, для терактов против Ирана.