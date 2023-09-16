 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.09.2023
02:29  Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то территориальные претензии предъявит Кыргызстан, документы найдены, - глава ГКНБ Ташиев
01:45  Украина и Африка доказывают - США в упадке, - Марлон Хавьер Лопес
01:42  Азербайджан решил строить пятизвездочный отель на Иссык-Куле
01:39  Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций
01:26  Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана
01:23  Мирзиеев сменил разом 4-х председателей областных судов
01:15  Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов

01:08  Дефицит госбюджета Узбекистана достиг почти 40 трлн сумов
01:06  В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)
01:04  Опиум из Кыргызстана самый полезный и вкусный, - академик Суюнбаев
00:48  Жапаров и Рахмон провели тур переговоров в Душанбе
00:40  Вопрос о границах украинского государства остается открытым, - Сергей Жильцов
00:06  К нам приехал Ким Чен Ын, Путин выступил на Восточном экономическом форуме, - Дм.Попов
Воскресенье, 17.09.2023
18:51  Измир. В Турции упал пожарный вертолет с кыргызстанским экипажем. Выжил один из трех пилотов
18:21  На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута
14:26  The Economist: Европу захлестывает новая волна крайне правого популизма
14:23  Wall Street Journal: Зерно из Киева раскололо Европу - поддержка Украины висит на колоске
14:19  Кыргызо-россиянке Валентине Шевченко не дали пояс UFC. Реванш не состоялся
14:11  На торги московского аукциона "Знак" выставлены крайне редкие Оренбургские боны
14:07  Бухарская медаль на груди моряков Русского флота (история миноносца "Эмир Бухарский")
13:59  В Ташкенте открыт новый пафосный экспоцентр CAEx Uzbekistan
12:39  РосМИД проснулся... Лавров заявил, что Запад ведет войну против России
12:10  Крах атомной энергетики Франции, - В.Прохватилов
07:40  "Знаете, каким он парнем был!..". Скончался советский поэт-песенник Николай Добронравов
07:32  Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин
06:36  Политика Белграда: слова и дела президента Александра Вучича, - А.Веселов
00:47  Может ли геронтократия развалить США, как в свое время - Советский Союз, - Дмитрий Родионов
00:24  Назначен новый замглавы МВД Узбекистана по ИТ - Зуфар Курбанов
00:13  Турция пообещала дать США "соответствующий ответ на клевету" о причастности к случаям торговли детьми
00:10  Туркменистан доверил свою киберзащиту неизвестной компании из Сингапура
00:03  Зашквар грозит импичментом. У оголтелой русофобки президентши Эстонии Каллас оказался бизнес... в России
00:02  Запад готовит Киев к военной кампании 2024 года, - Вл.Мухин
00:00  "Саммит „Центральная Азия - США" не направлен против какой-либо страны" - Джейк Салливан
Суббота, 16.09.2023
20:01  Таджикистан и Кыргызстан: Кто нацелен на переговоры, а кто на войну? - Николай Ростов
14:43  Президент Сердар предложил поставлять свой газ и электроэнергию в страны ЦА и через их территории на внешние рынки
14:42  Отложенная независимость Африки. Кто ее спасет? - Сергей Кожемякин
14:39  Константин Ремчуков: Китай-АСЕАН: от всеобъемлющего партнерства к сообществу единой судьбы
14:37  А.Бартош: Так мы Вавилонскую башню не построим. К вопросу о теории гибридной войны
14:36  Как США стравливают Вьетнам и Китай, - В.Ильин
14:30  Пашинян - второй Зеленский. Армения идет по пути Украины, - СП
14:08  Открытое два года назад Копетдагское водохранилище в Туркменистане почти полностью пересохло
14:01  Под антирос-санкции в KZ попало ледовое шоу Навки-Песковой
13:56  Первый президент Кыргызстана, совместо с ректором МГУ, выпустили монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики
13:54  Глава правительства Кыргызстана пригрозил чиновникам увольнением в случае аварий в отопительный сезон
13:49  За что? Загнанный в угол Зеленский укоряет Запад, - Ростислав Ищенко
13:46  Центробанк Узбекистана срочно отменил свое решения о введении ограничений по валютным операциям
13:36  Юрий Попов. Николай Заболоцкий в Караганде (страницы истории)
09:35  Путин зловеще пообещал при Лукашенко пляски под "барыню" всему миру, - МК
08:58  Тимур Кулибаев (cтарший зять Назарбаева) переизбран президентом НОК Казахстана
08:55  Кайрата Боранбаева (свата Назарбаева) окончательно приговорили к шести годам л/с с конфискацией
08:41  Спутниковое телерадиовещание в Казахстане восстановлено
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана
01:26 18.09.2023

Для защиты подводных трубопроводов России необходимы морские "Ланцеты"

Константин Ольшанский

ВСУ продолжают попытки беспилотных налетов на Крым. С начала этой недели украинцы атаковали Севастопольскую бухту. Дважды пытались отправить безэкипажные катера для удара по боевым кораблям Черноморского флота ("Василий Быков" и "Сергей Котов") в юго-западной части акватории.

Беспилотники самолетного типа массированно направлялись также в сторону Евпатории и мыса Тарханкут (западный берег Крыма). Причем ВСУ комбинировали дроны с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". А для атаки на Севастополь использовали британские ракеты Storm Shadow.

ВСУ применяют БПЛА разных типов, например, китайские Mugin и собственные Beaver. Для наведения украинских дронов используются американские разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper и противолодочный самолет Р-8А. С помощью воздушных средств США и НАТО отслеживают передвижение российских военных кораблей и пеленгуют РЛС ПВО. Над акваторией также действуют спутники группировки Topaz.

Большинство дронов, атаковавших Крым, сбиты расчетами ВВС и ПВО. А безэкипажные катера, которые пытались атаковать корабли Черноморского флота, потоплены. Военный эксперт Элизабет Госселин-Мало в статье для Defense News пишет, что Россия адаптируется к новой беспилотной тактике ВСУ в Черном море.

CNA: Украина попыталась нанести "асимметричный ответ" в Черном море

Безэкипажные катера Magura V5 украинское Главное управление разведки (ГУР) представило в августе. Катера изготовила киевская компания "Спецтехноэкспорт". Причем сама она позиционировала морские дроны как средства разведки и наблюдения, однако самостийное командование решило использовать их для ударных операций. Magura может нести полезную нагрузку в 320 кг при дальности действия более 830 километров.

Сэмюэл Бендетт, аналитик-исследователь базирующегося в США Центра военно-морского анализа (CNA), называет украинские дроны попыткой ассимметричного ответа на российские операции в черноморской акватории. Однако Москва быстро отреагировала на вызов и значительно укрепила военно-морскую оборону, констатирует эксперт.

"Тактика ВСУ постоянно меняется, чтобы нанести наиболее вероятный ущерб российским военно-морским объектам, которые также включают стационарные цели - такие как мосты. Части российского ВМФ, особенно в Крыму, приспосабливаются к этой угрозе", - отмечает Бендетт.

Использование Украиной американских беспилотников также ускоряет программу перевооружения российского флота. На кораблях устанавливают средства кинетической и радиоэлектронной борьбы, отмечает эксперт.

ВСУ поставили себе слишком амбициозную задачу, и создатели дронов просто не способны удовлетворить спрос. Украинцы полностью полагаются на американские технологическое компоненты. Самостоятельно собрать такое сложное оружие, как безэкипажные катера, в незалежной просто не могут.

IISS: Россия могла бы легко создать морские беспилотники, не уступающие "Ланцету"

Старший научный сотрудник в лондонском Международном институте стратегических исследований (IISS) Ник Чайлдс говорит, что украинцы пытаются использовать тактику, которую опробовали повстанцы-хуситы в Йемене. Они применяли дистанционно управляемые начиненные взрывчаткой катера в Красном море.

Однако можно вспомнить и более ранние примеры: начиненные порохом корабли-брандеры в эпоху парусного флота. Для защиты российских портов и кораблей достаточно тех технологий, которые применялись тогда, считает Чайлдс.

Плюсы безэкипажных кораблей - их маневренность, малая радарная и электронно-оптическая сигнатура. Однако и противостоять таким просто устроенным катерам легко, отмечает Чайлдс: корабли ВМФ РФ оснащаются оборудованием для слежения и скорострельным оружием ближнего боя.

Британский эксперт уверен, что теперь и Россия будет создавать морские беспилотники. Подталкивает к этому крайне эффективный опыт создания БПЛА.

"Российским инженерам необходимо найти баланс между возможностями, ценовой доступностью и расходуемостью морских беспилотников", - пишет Ник Чайлдс. Такие дроны могли бы выполнять самые разные военные задачи: от наблюдения и сбора данных до обеспечения устойчивой барьерной обороны от подводных лодок.

Одной из базовых функций стала бы противоминная. Тем более, что атаки на трубопровод "Северный поток" - очень тревожный звонок. Не только у России, но и у Запада нет сейчас возможностей для мониторинга и защиты критически важной подводной инфраструктуры, напоминает Чайлдс.

Использовав Черное море как поле экспериментов, теперь будут создавать морские беспилотники и американцы. Пионером станет 59-я оперативная группа 5-го флота ВМС США в Персидском заливе и Красном море. Здесь янки попытаются использовать морские дроны, протестированные в ходе атак на Крым, для терактов против Ирана.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694989560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о международной деятельности одобрили сенаторы
- Реализацию приоритетных инфраструктурных и социальных проектов Жамбылской области обсудили в Правительстве
- 14 сентября состоялось заседание ЦИК РК по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения
- Фракция "AMANAT" инициирует новый законопроект по обеспечению безопасности детей
- Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Внеочередная V сессия областного маслихата
- В Мажилисе обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности страны
- О противодействии незаконной миграции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  