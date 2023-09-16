Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций

01:39 18.09.2023

Найдена неизвестная ранее картина итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 17 сентября, со ссылкой на заявление организаторов международной конференции в итальянской Перголе, посвященной творчеству художника.



Как уточняется, картина "Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, жены Перуджино" была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии. После тщательного изучения полотна было сделано заключение, что оно принадлежит кисти Рафаэля.



"Работа на панно из тополя размером 46 на 34 см, датированная 1504 годом и принадлежащая частной коллекции за границей, после тщательного анализа была приписана художнику из Урбино группой ученых", - отмечает агентство.



Несколькими днями ранее сообщалось, что в Голландии найдена похищенная в 2020 году картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Поиски картины совместно велись голландской полицией и известным арт-детективом Артуром Брандом. По его словам, правоохранители и сам Бранд часто выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства. В конечном итоге эти призывы окупились, так как некий мужчина, пожелавший в целях безопасности остаться анонимным, передал Бранду украденную картину в синем пакете Ikea, говорится в материале.



Сам арт-детектив назвал возвращение картины "одним из величайших моментов в жизни". Картина была похищена из Музея Сингера Ларена недалеко от Амстердама 30 марта 2020 года в ходе ограбления. Стоимость данного произведения Ван Гога оценивается в сумму от €3 млн до €6 млн.