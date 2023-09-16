Азербайджан решил строить пятизвездочный отель на Иссык-Куле

01:42 18.09.2023

Turmush - В селе Кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области планируется выделить земельный участок под строительство 5-звездочного отеля.



Национальное агентство по инвестициям КР внесло на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша проект соглашения между Кабинетом министров Кыргызстана и правительством Азербайджана об инвестициях для строительства 5-звездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.



Площадь земельного участка составляет 17,24 гектаров. Строить будет Азербайджан. Земельный участок решили выделить в аренду сроком на 49 лет. Через 49 лет Азербайджану предлагается предоставить право продлить соглашение.



Соглашение разработано на основе документа от 1997 года между правительством Кыргызстана и правительством Азербайджана о защите и поддержке инвестиций.



Срок строительства отеля, как предполагают в Национальном агентстве по инвестициям, составляет 3 года.



Из 17 гектаров земли 12 гектаров будут застраиваться, 4 гектара предназначены для парка, 1 гектар отводится под пляжную зону для всех граждан.



В парламенте было озвучено, что Кабинет министров Кыргызстана построит дорогу до пансионата, сам отель после завершения строительства будет освобожден от налогов сроком на 10 лет.



Сумма инвестиций пока неизвестна.



Как стало известно Turmush, возможным местом застройки станет земельный участок между отелем "Botany Beach" ("Ботани бич") и центром отдыха "Фонтан".