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Украина и Африка доказывают - США в упадке, - Марлон Хавьер Лопес
01:45 18.09.2023

Rebelión
Испания

Конфликт на Украине и нынешняя борьба за освобождение народов Африки – явный признак экономического упадка США

Как показал конфликт на Украине, сегодня США переживают экономический упадок и не способны сохранить влияние на мировой арене, пишет автор статьи для Rebelión. Однако за этой тенденцией стоит нечто большее: упадок Запада в целом.

С момента окончания Второй мировой войны США являются экономической и военной сверхдержавой, однако в последние десятилетия они переживают экономический спад, а их глобальное влияние снижается. Отчасти это связано с ростом конкуренции со стороны других держав, таких как Китай и Россия, появлением мощных альтернативных блоков, например, БРИКС, а также с внутренними проблемами, такими как экономическое неравенство и кризисы, политическая поляризация. В этом контексте конфликт на Украине и борьба за национальное освобождение в Африке являются признаками экономического упадка США и проблем в глобальной капиталистической системе.

На экономику США большое влияние оказывает резкий рост инфляции, который является следствием экономических санкций, которые правительство Байдена ввело против России. Ускоренный рост цен на продовольствие также связан с замедлением или отменой поставок из Украины.

Более опасным для экономики США является протекционизм "дружественных" стран, который заключается в ограждении и защите собственной промышленности и экспорта от иностранной конкуренции. Экспорт в США сократится, а цены вырастут. Соединенные Штаты усилят свои экономические меры: будут в большей степени использовать запасы нефти и газа (и без того уже весьма скудные), усилят защиту потребителей, сократят финансовую помощь Украине. Однако граждане США будут испытывать негативные последствия еще в течение ближайшего десятилетия.

Конфликт на Украине

Конфликт на Украине начался как борьба за власть над страной между пророссийскими и прозападными силами, но за этой борьбой скрываются более глубокие экономические и политические интересы. Донбасс, ставший эпицентром конфликта, обладает ценными природными ресурсами и является важным промышленным центром. Военные действия нанесли серьезный удар по экономике Украины и еще больше ослабили позиции США в регионе. Такое положение дел свидетельствует об экономическом упадке США и их неспособности сохранить свое влияние на мировой арене. Индия и Китай станут новыми конкурентами на международной арене, а экономическая мощь и богатство будут постепенно перемещаться в Азию. Кроме того, существует БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), объединение континентальных великих держав, которые ведут споры и борьбу за новые позиции.

Следует иметь в виду, что власть всегда имеет реляционный характер и что страны, обладающие экономической, политической и военной мощью, требуют права голоса и возможности принимать решения. Власть определяется отношениями между участниками. То есть власть – это не то, чем обладает один субъект в отдельности, а то, что формируется в связи с другими субъектами. Например, страна может обладать экономической мощью, но эта мощь значима только по отношению к другим странам, которые обладают меньшим потенциалом. Кроме того, власть – явление не постоянное, она меняется с течением времени и в зависимости от отношений между участниками. В этом смысле центр экономической и политической силы смещается в сторону Азии и Китая, которые укрепляют свои позиции в качестве крупных держав, с которыми обязательно придется считаться в будущем. Важным моментом является также укрепление БРИКС как группы великих держав, которые спорят и конкурируют за новые позиции. Причем это связано не только с борьбой за природные ресурсы, но и с эколого-социальными вопросами будущих геополитических конфликтов.

Тем не менее, как справедливо отмечает Маноло Монерео (Manolo Monereo), реальной силой на международной арене остается военно-политическая мощь. США каждый раз утверждают рекордный по масштабам военный бюджет, это говорит о том, какое значение он имеет для их внешней политики.

Кроме того, США располагают более чем 737 военными базами по всему миру и 200 тысячами военнослужащих, готовых в любой момент начать боевые действия. В современных условиях США ведут активную военную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добиваясь его масштабного перевооружения и дальнейшей ядерной модернизации. Именно поэтому тотальная и глобальная война не кажется далекой перспективой. В этом контексте мы оказываемся в ситуации, которую философ Славой Жижек называет "горячим миром".

Подъем Китая

Последние десятилетия в геополитическом плане ознаменовались восхождением Китая как великой державы. Это подразумевает перераспределение сил на международном уровне. Китай становится великой державой, с которой неизбежно придется считаться в будущем. Особенно значима его способность находить консенсус и предлагать решения старых конфликтов. Кроме того, Китай развил свою экономику до таких же размеров, как и США – и в Вашингтоне это считают "большим промахом".

Что касается глобальной стратегии, Китай выступил посредником в соглашении между Ираном и Саудовской Аравией, которое представляет собой синтез и обобщение происходящих на Ближнем Востоке изменений. Пекин развивает многополярность, которая считается необходимой для мирового баланса. Подъем Китая, одним словом, меняет распределение сил на международном уровне.

В геополитическом плане восхождение Китая ведет к конкуренции за природные ресурсы и социально-экологическим проблемам, и в будущем это может привести к возникновению конфликтов. Кроме того, подъем Пекина ведет к изменению структуры международных отношений и усложнению процесса принятия глобальных решений.

Важным моментом, о котором нельзя не упомянуть, является напряженность вокруг Тайваня, который является одним из приоритетов военной политики США и связана со сдерживанием роста и влияния Китая. Демократическая прогрессивная партия Тайваня выступает за сепаратизм на острове, продвигая проект "национального возрождения", который ослабляет значимость китайских традиций и создает сложное "воображаемое сообщество", требующее появления независимой страны.

Кроме того, страны AUKUS (Австралия, Великобритания, США) поощряют перевооружение Тайваня, обучают его военных и налаживают отношения с другими вооруженными силами, например, с Японией и Филиппинами.

США также интегрируют Тайвань в международные экономические, политические и дипломатические отношения, предоставляя ему "особый статус", будто это независимое государство. Это наводит на мысли о вероятности украинского сценария. Конфликт на Украине и конфликт между НАТО и Россией воспринимаются на коллективном Западе не так, как на глобальном Юге. За кризисом американской гегемонии стоит нечто более решительное: конец военно-политического и культурного доминирования Запада. В случае с Тайванем Китай рассматривает воссоединение с островом как окончательное преодоление векового унижения и гражданских войн, которые практически уничтожили его как цивилизационное государство.

Более того, Китай никогда не сможет стать великой державой, если не сможет контролировать свое Средиземноморье, т.е. Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, в центре которого находится Тайвань.

Одним словом, Тайвань является точкой конфликта, организованного США, а его перевооружение и интеграция в международные экономические, политические и дипломатические отношения порождают напряженность в отношениях с Китаем. В современных геополитических условиях Тайвань, как и Украина, представляет собой значительный очаг напряженности между евразийским блоком (Россия и Китай) и блоком НАТО.

Глобальная напряженность и борьба за освобождение Африки

Борьба за национальное освобождение в Африке отражает растущее стремление народов континента контролировать свои природные ресурсы и строить собственную экономику. На протяжении десятилетий колониальные и неоколониальные державы эксплуатировали африканские ресурсы в своих интересах, повергая местное население в нищету. Эти конфликты представляют собой движение против эксплуатации, призыв к достижению национальной идентичности, экономической и социальной справедливости.

Однако главное – это понимать, что освобождение угнетенных народов нельзя достигнуть за счет таких держав, как Китай или Россия, которые также преследуют свои собственные экономические и политические интересы. Напротив, ключ к освобождению лежит в международной солидарности и единстве угнетенных народов перед лицом колониализма и империализма.

Освободительная борьба в Африке - это начало, напоминание о том, что глобальная капиталистическая система не является несокрушимой и что ущемленные народы должны объединиться для построения более социально справедливого мира. Конфликт на Украине и освободительная борьба в Африке являются признаками экономического упадка США и напряженности в мировой капиталистической системе. Эти конфликты - призыв к действию и напоминание о том, что вместе мы можем построить более справедливое и гуманное будущее. Как справедливо заметил Иммануил Валлерстайн (Wallerstein), единственная определенность заключается в том, что нынешняя мировая система не выживет. Однако вопрос о том, что придет ей на смену, предполагает ожесточенную борьбу.

Заключение

Конфликт на Украине и освободительная борьба в Африке – два очевидных проявления экономического упадка США и напряженности, присущей мировой капиталистической системе. По мере того, как другие державы, например, Китай, приобретают значимость на международной арене, становится очевидным, что баланс сил меняется. Хотя США и сохраняют мощное военное присутствие, теряют позиции в экономическом и политическом плане.

Подъем Китая представляет собой серьезный вызов гегемонии США. Его экономический рост и способность создавать союзы и разрешать конфликты полностью меняют международные отношения, открывая возможности для новых освободительных процессов, подобных тому, который сейчас идет в Африке.

Однако напряженность вокруг Тайваня – яркий пример того, как соперничество сверхдержав может спровоцировать конфликты немыслимых масштабов, которые ставят под угрозу все человечество.

Борьба за освобождение в Африке отражает стремление народов континента контролировать свои ресурсы и строить собственную экономику, оставив в прошлом эксплуатацию и грабеж, которым они исторически подвергались. Но важно понимать, что подлинное освобождение придет не от иностранных держав, а благодаря солидарности и единству угнетенных народов.

Описанные события являются призывом к действию для угнетенных и социально незащищенных народов. Они напоминают нам о необходимости совместной работы по построению более справедливого и равноправного мира и переосмыслению коммунизма. Но мы не можем полагаться на существующие власти, чтобы осуществить эти перемены. Мы должны опираться на нашу собственную солидарность и сплоченность, чтобы добиться экономической справедливости и подлинного освобождения.

Именно в совместной работе и поиске общих решений мы найдем ключ к решению проблем современности и построению гораздо более совершенного общества.

Автор статьи: Марлон Хавьер Лопес (Marlon Javier López)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694990700


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