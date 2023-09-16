Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то территориальные претензии предъявит Кыргызстан, документы найдены, - глава ГКНБ Ташиев

02:29 18.09.2023

Turmush - Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы будут проводиться миром и путем переговоров. Об этом 15 сентября 2023 года сказал заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



К.Ташиев является председателем межправительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы.



Глава ГКНБ сегодня принял участие в открытии ряда объектов на территории Баткенской области.



В комментарии журналистам он сообщил, что исполнился год событиям, когда Таджикистан совершил вооруженное вторжение на территорию Кыргызстана. Погибли десятки военнослужащих и мирных граждан. "Переговоры по границе с соседями мы проводим мирным путем. Мы старались разрешить вопрос по границам в добром ключе, будем прилагать усилия работать так дальше. Президент Садыр Жапаров дал поручения проводить переговоры исключительно мирным путем, мы проводим работу в этом направлении. Хотел бы отметить, что в прошлом году в отношении нашего государства был совершен акт военной агрессии. Это факт. Впредь такой агрессии мы не допустим. Как председатель межправительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы хотел бы отметить, что ранее наши соседи Таджикистан предъявляли претензии по границе, территориальные претензии. Мы постоянно на эти территориальные претензии отвечали, что никаких претензий не должно быть", - сообщил глава ГКНБ.







Камчыбек Ташиев проинформировал, что недавно были найдены новые документы. "На основании этих документов мы установили, что большинство кыргызских земель перешли Таджикистану. Мы сможем подтвердить это юридическими историческими документами. В связи с этим, если Таджикистан не откажется от территориальных претензий к Кыргызстану, то мы юридически предъявим территориальные претензии нашим соседям. У нас хватит сил и возможностей. У нас есть все возможности вернуть свои исторические земли, которые десятки, сотни лет назад перешли соседнему государству. Хотел бы еще раз отметить, что власти Кыргызстана во главе с президентом проводят работу [по демаркации и делимитации] границы путем мирных переговоров", - сказал Ташиев.



Как писал 7 августа 2023 года АКИpress со ссылкой на Кабинет министров КР, Кыргызстан и Таджикистан с мая 2021 года по сегодняшний день [7 августа 2023 года] описали 101,86 км кыргызско-таджикской границы.



По итогам заседания рабочих групп подписывается соответствующий протокол.



Рабочую группу по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы возглавляет спецпредставитель Кабмина по приграничным вопросам Назирбек Борубаев.