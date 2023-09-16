Главы стран ЦА наградили Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) "почетным знаком глав государств Центральной Азии"

06:23 18.09.2023

14 сентября председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, посетил с рабочим визитом Душанбе, где проходила пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, а также, в качестве почетного гостя, президента Азербайджана.



После саммита во Дворце "Касри Миллат", где собрались все его участники, экс-президента Туркменистана наградили почетным Знаком глав государств Центральной Азии, сообщает госинформагентство ТДХ.



Этого знака его удостоили "за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами ЦА, за углубление сотрудничества стран региона в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив центральноазиатских стран в международном сообществе, а также за многолетние личные усилия, направленные на созидательное и поступательное развитие".



В своем выступлении Бердымухамедов напомнил, что первая Консультативная встреча прошла в Ташкенте, вторая – в Астане, третья – в НТЗ "Аваза", а четвертая – в Чолпон-Ате.



"Сегодня мы живем в непростом мире, перед нами стоит множество вопросов, касающихся политики и экономики, но самое главное, чтобы у нас были общие гуманитарные интересы", – сказал он.



Экс-президент добавил, что страны региона обладают обширными природными ресурсами, промышленным и технологическим потенциалом, а создание рентабельных производственных линий, коридоров интеграции и кооперации являются актуальной темой.



Затем от имени президента Сердара Бердымухамедова он пригласил бывших коллег принять участие в запланированных в 2024 году торжествах по случаю юбилея туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.



"Данный знак обязывает меня, чтобы я и далее приложил все свои силы и жизненный опыт во имя укрепления уз дружбы наших народов", – заключил он свое выступление.



После официальных мероприятий президент Таджикистана подготовил обширную культурную программу для участников пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.



Гости посмотрели концерт "Вечер дружбы", а затем прогулялись по экспо-центру и Правительственной даче президента Таджикистана, где были выставлены местные овощи, фрукты и сухофрукты.