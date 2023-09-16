 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.09.2023
06:43  Известный полит-балабол Рогозин собрался в РосСенат от Запорожской области
06:28  Еще один? Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум
06:23  Главы стран ЦА наградили Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) "почетным знаком глав государств Центральной Азии"
02:29  Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то территориальные претензии предъявит Кыргызстан, документы найдены, - глава КырГКНБ Ташиев
01:45  Украина и Африка доказывают - США в упадке, - Марлон Хавьер Лопес
01:42  Азербайджан решил строить пятизвездочный отель на Иссык-Куле
01:39  Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций

01:26  Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана
01:23  Мирзиеев сменил разом 4-х председателей областных судов
01:15  Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов
01:08  Дефицит госбюджета Узбекистана достиг почти 40 трлн сумов
01:06  В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)
01:04  Опиум из Кыргызстана самый полезный и вкусный, - академик Суюнбаев
00:48  Жапаров и Рахмон провели тур переговоров в Душанбе
00:40  Вопрос о границах украинского государства остается открытым, - Сергей Жильцов
00:06  К нам приехал Ким Чен Ын, Путин выступил на Восточном экономическом форуме, - Дм.Попов
Воскресенье, 17.09.2023
18:51  Измир. В Турции упал пожарный вертолет с кыргызстанским экипажем. Выжил один из трех пилотов
18:21  На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута
14:26  The Economist: Европу захлестывает новая волна крайне правого популизма
14:23  Wall Street Journal: Зерно из Киева раскололо Европу - поддержка Украины висит на колоске
14:19  Кыргызо-россиянке Валентине Шевченко не дали пояс UFC. Реванш не состоялся
14:11  На торги московского аукциона "Знак" выставлены крайне редкие Оренбургские боны
14:07  Бухарская медаль на груди моряков Русского флота (история миноносца "Эмир Бухарский")
13:59  В Ташкенте открыт новый пафосный экспоцентр CAEx Uzbekistan
12:39  РосМИД проснулся... Лавров заявил, что Запад ведет войну против России
12:10  Крах атомной энергетики Франции, - В.Прохватилов
07:40  "Знаете, каким он парнем был!..". Скончался советский поэт-песенник Николай Добронравов
07:32  Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин
06:36  Политика Белграда: слова и дела президента Александра Вучича, - А.Веселов
00:47  Может ли геронтократия развалить США, как в свое время - Советский Союз, - Дмитрий Родионов
00:24  Назначен новый замглавы МВД Узбекистана по ИТ - Зуфар Курбанов
00:13  Турция пообещала дать США "соответствующий ответ на клевету" о причастности к случаям торговли детьми
00:10  Туркменистан доверил свою киберзащиту неизвестной компании из Сингапура
00:03  Зашквар грозит импичментом. У оголтелой русофобки президентши Эстонии Каллас оказался бизнес... в России
00:02  Запад готовит Киев к военной кампании 2024 года, - Вл.Мухин
00:00  "Саммит „Центральная Азия - США" не направлен против какой-либо страны" - Джейк Салливан
Суббота, 16.09.2023
20:01  Таджикистан и Кыргызстан: Кто нацелен на переговоры, а кто на войну? - Николай Ростов
14:43  Президент Сердар предложил поставлять свой газ и электроэнергию в страны ЦА и через их территории на внешние рынки
14:42  Отложенная независимость Африки. Кто ее спасет? - Сергей Кожемякин
14:39  Константин Ремчуков: Китай-АСЕАН: от всеобъемлющего партнерства к сообществу единой судьбы
14:37  А.Бартош: Так мы Вавилонскую башню не построим. К вопросу о теории гибридной войны
14:36  Как США стравливают Вьетнам и Китай, - В.Ильин
14:30  Пашинян - второй Зеленский. Армения идет по пути Украины, - СП
14:08  Открытое два года назад Копетдагское водохранилище в Туркменистане почти полностью пересохло
14:01  Под антирос-санкции в KZ попало ледовое шоу Навки-Песковой
13:56  Первый президент Кыргызстана, совместо с ректором МГУ, выпустили монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики
13:54  Глава правительства Кыргызстана пригрозил чиновникам увольнением в случае аварий в отопительный сезон
13:49  За что? Загнанный в угол Зеленский укоряет Запад, - Ростислав Ищенко
13:46  Центробанк Узбекистана срочно отменил свое решения о введении ограничений по валютным операциям
13:36  Юрий Попов. Николай Заболоцкий в Караганде (страницы истории)
09:35  Путин зловеще пообещал при Лукашенко пляски под "барыню" всему миру, - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Еще один? Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум
06:28 18.09.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум.

"[Необходимо] создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум", - сказал Токаев на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), которое прошло 15 сентября в Душанбе.

В своем выступлении Токаев отметил, что в настоящее время безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

"Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сказал президент Казахстана.

Токаев отметил неэффективное использование воды в регионе и игнорирование экологических последствий.

"Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров", - констатировал Токаев.
Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности, подчеркнул президент Казахстана.

Токаев предложил разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Система обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии, пояснил казахстанский лидер.

Он выразил надежду на возобновление Кыргызстаном участия в работе МФСА, которое было приостановлено в 2016 году.

"Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности рабочей группы по совершенствованию Фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде", - сказал Токаев.

ℹ️ МФСА основан в марте 1993 года для преодоления экологической катастрофы и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря. Высшим органом Фонда является Совет глав государств-учредителей. За время существования МФСА было проведено 12 заседаний Совета, включая нынешнее.

В заседании 15 сентября участвовали, кроме Токаева, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Среди участников были также первый вице-премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев и специальный представитель Генерального секретаря ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695007680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда
- Алихан Смаилов ознакомился с подготовкой МАЭК к отопительному сезону
- Кадровые перестановки
- Выборы районных акимов: история вопроса
- Госсоветник провел совещание с руководителями государственных аналитических структур
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай
- Курс тенге – "слуга двух господ?"
- В Восточном Казахстане ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ
- О саммитах в Душанбе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  