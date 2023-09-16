Еще один? Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум

06:28 18.09.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум.



"[Необходимо] создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум", - сказал Токаев на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), которое прошло 15 сентября в Душанбе.



В своем выступлении Токаев отметил, что в настоящее время безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.



"Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сказал президент Казахстана.



Токаев отметил неэффективное использование воды в регионе и игнорирование экологических последствий.



"Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров", - констатировал Токаев.

Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности, подчеркнул президент Казахстана.



Токаев предложил разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Система обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии, пояснил казахстанский лидер.



Он выразил надежду на возобновление Кыргызстаном участия в работе МФСА, которое было приостановлено в 2016 году.



"Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности рабочей группы по совершенствованию Фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде", - сказал Токаев.



ℹ️ МФСА основан в марте 1993 года для преодоления экологической катастрофы и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря. Высшим органом Фонда является Совет глав государств-учредителей. За время существования МФСА было проведено 12 заседаний Совета, включая нынешнее.



В заседании 15 сентября участвовали, кроме Токаева, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Среди участников были также первый вице-премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев и специальный представитель Генерального секретаря ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.