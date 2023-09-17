Америка – Китай: шпионские страсти. Задействована вся агентура и инновации, - Владимир Овчинский

07:08 18.09.2023 Америка – Китай: шпионские страсти. Задействована вся агентура и инновации

Владимир Овчинский

17.09.23



США и Китай предпринимают новые шаги в теневой войне разведок, пытаясь собрать информацию о лидерском мышлении и военных возможностях. Об этом 17 сентября 2023 года рассказано в статье Джулиана Э. Барнса и Эдвард Вонга "В рискованной охоте за секретами США и Китай расширяют глобальные шпионские операции", опубликованной в The New York Times.



Авторы пишут:



"Когда в феврале 2023 года китайский шпионский воздушный шар пролетел над континентальной частью Соединенных Штатов, американские спецслужбы узнали, что лидер Китая Си Цзиньпин разозлился на высокопоставленных китайских военных генералов.



Шпионские агентства пытались понять, что знал Си Цзиньпин и какие действия он предпримет, когда воздушный шар, первоначально нацеленный на военные базы США на Гуаме и Гавайях, сбился с курса.



Си Цзиньпин не был против рискованных шпионских операций против Соединенных Штатов, но американские спецслужбы пришли к выводу, что Народно-освободительная армия держала Си Цзиньпина в неведении до тех пор, пока воздушный шар не пролетел над Соединенными Штатами".



Американские официальные лица не стали обсуждать, как шпионские агентства получили эту информацию. Но подробности, о которых Times в этой статье сообщает впервые, говорят о том, что, когда Си узнал о траектории воздушного шара и понял, что это срывает запланированные переговоры с госсекретарем Энтони Дж. Блинкеном, он ругал старших генералов за то, что они не сказали ему про воздушный шар. По словам американских чиновников, проинформированных о разведывательных данных, он действительно сбился с пути.



Этот эпизод привлек внимание к расширяющемуся и весьма секретному соперничеству разведок двух стран.



"Кризис с воздушными шарами, малая часть гораздо более масштабных китайских шпионских усилий, отражает новую агрессивность Пекина в сборе разведывательной информации о Соединенных Штатах, а также растущие возможности Вашингтона по сбору собственной информации о Китае", - пишут авторы.



Для Вашингтона шпионские усилия также являются важнейшей частью стратегии президента Байдена по ограничению военного и технологического подъема Китая, что соответствует его мнению о том, что эта страна представляет собой величайший долгосрочный вызов американской мощи.



В Пекине новая терпимость к смелым действиям среди китайских шпионских агентств обусловлена ​​самим Си, который побудил свои вооруженные силы к агрессивным действиям вдоль границ страны и подтолкнул свою внешнюю разведку к более активной деятельности в более отдаленных регионах.



Основные усилия с обеих сторон направлены на ответ на два наиболее сложных вопроса: каковы намерения лидеров конкурирующей страны и какими военными и технологическими возможностями они располагают?



Американские чиновники, большинство из которых на условиях анонимности говорили о шпионаже, в течение года подчеркивали в интервью масштабы проблемы.



ЦРУ сосредоточило внимание на самом Си и, в частности, на его намерениях в отношении Тайваня. Оперативные группы контрразведки ФБР по всей стране усилили охоту за усилиями Китая по вербовке шпионов внутри Соединенных Штатов. Агенты США выявили дюжину случаев проникновения граждан Китая на военные базы на американской земле за последние 12 месяцев.



"Обе страны стремятся развивать свою технологию искусственного интеллекта, которая, по их мнению, имеет решающее значение для поддержания военного и экономического преимущества и даст их шпионским агентствам новые возможности".



По словам американских чиновников, усилия Китая охватывают все аспекты национальной безопасности, дипломатии и передовых коммерческих технологий в Соединенных Штатах и ​​странах-партнерах.



ЦРУ и Агентство военной разведки Пентагона создали новые центры, занимающиеся шпионажем за Китаем. Американские чиновники отточили свои возможности по перехвату электронных сообщений, в том числе с использованием самолетов-шпионов у берегов Китая.



Направления сбора информации



Корпоративная Америка



Ведение бизнеса в Китае, которое когда-то считалось возможностью, которую нельзя упустить, ставит американские компании в тревожное затруднительное положение: причины остаться могут быть столь же убедительными, как и причины отступить.



Вьетнам



Объединенные растущими амбициями Китая, Вашингтон и Ханой намерены создать новое стратегическое партнерство, которое сблизит двух давних врагов, как никогда.



Технологическая война



Выпуск отечественного китайского смартфона во время визита чиновника Байдена, отвечающего за регулирование таких технологий, показывает, что технологический конфликт между США и Китаем развивается.



Новый пакт о безопасности



Президент Байден стремился подчеркнуть, что его саммит в Кэмп-Дэвиде с лидерами Японии и Южной Кореи не был "антикитайским". Пекин почти наверняка сочтет его утверждение неубедительным.



Шпионский конфликт с Китаем даже более обширен, чем тот, который разыгрывался между американцами и СССР во время холодной войны, сказал Кристофер А. Рэй, директор ФБР. "Большая численность населения и экономика Китая позволяют ему создавать разведывательные службы, которые больше, чем в Соединенных Штатах".



Китай смотрит на это иначе. Ван Вэньбинь, представитель Министерства иностранных дел Китая, заявил, что "именно США являются страной наблюдения № 1 и обладают крупнейшей шпионской сетью в мире".



"Преследуя все"



Шпионаж может остановить сползание к войне или облегчить деликатные переговоры, но он также может подтолкнуть страны к вооруженному конфликту или вызвать дипломатические разногласия.



В конце февраля 2023 года, через несколько недель после того, как Блинкен отменил важную поездку в Пекин из-за эпизода с воздушным шаром, он предъявил главному дипломату Китая оценку американской разведки о том, что Пекин рассматривает возможность передачи оружия России. По словам американских чиновников, это разоблачение усилило напряженность, но также могло помешать Китаю отправлять оружие. А когда Блинкен наконец отправился в Пекин в июне 2023 года, он поднял вопрос о деятельности китайской разведки на Кубе.



По словам американских чиновников, значительно улучшенная спутниковая разведка Китая и его кибервторжения являются его наиболее важными средствами сбора разведывательной информации.



Флот шпионских воздушных шаров, хотя и гораздо менее совершенный, позволил Китаю использовать нерегулируемую зону "ближнего космоса".



Правительство США предупреждает союзников, что возможности электронного наблюдения Китая могут расшириться, если страны мира будут использовать технологии китайских коммуникационных компаний.



Китай приостановил свою программу шпионских аэростатов, поскольку один из них сбился с курса над континентальной частью Соединенных Штатов и был сбит у побережья Южной Каролины в феврале 2023 года.

Искусственный интеллект - еще одно поле битвы



Правительство США рассматривает свое лидерство в области искусственного интеллекта как способ помочь компенсировать численную мощь Китая. По словам американских чиновников, китайские официальные лица надеются, что эта технология поможет им противостоять американской военной мощи, в том числе путем обнаружения американских подводных лодок и установления господства в космосе.



Американские официальные лица также больше, чем когда-либо, обеспокоены попытками китайских агентств собрать разведданные посредством личных контактов. Они говорят, что главное разведывательное управление Китая, Министерство государственной безопасности, стремится разместить агентов или вербовать активы в правительстве США, а также в технологических компаниях и оборонной промышленности.



Китайские агенты используют социальные сети, в частности LinkedIn, чтобы заманить потенциальных рекрутов. По словам нынешних и бывших чиновников, каждый раз, когда американец соглашается на публично раскрытую работу в разведке, он может ожидать шквала разъяснительной работы со стороны китайских граждан в социальных сетях.



В ответ на эту угрозу федеральные агентства США незаметно открыли или расширили свои внутренние операции по поимке шпионов. Рэй сказал, что у ФБР есть тысячи открытых расследований китайской разведки, и в каждом из его 56 полевых отделений есть активные дела. Во всех этих полевых офисах теперь есть контрразведывательные и кибероперативные группы, в основном сосредоточенные на угрозе со стороны китайской разведки.



Эти расследования включают попытки китайских шпионов вербовать информаторов, красть информацию, взламывать системы, а также отслеживать и преследовать китайских диссидентов в Соединенных Штатах.



"Они гонятся за всем", - сказал Рэй. "Что делает разведывательный аппарат КНР таким эффективным, так это то, как он использует все имеющиеся в его распоряжении средства против нас всех одновременно, смешивая кибернетику, человеческий интеллект, корпоративные транзакции и инвестиции для достижения своих стратегических целей".



Китай предпринял свой собственный обширный контрразведывательный крестовый поход, который перекликается с политическими кампаниями эпохи Мао. 1 июля 2023 года Китай принял радикальное расширение закона о контрразведке. А в августе 2023 года Министерство государственной безопасности Китая объявило, что "все члены общества" должны помогать в борьбе с иностранным шпионажем, и предложило вознаграждение каждому, кто предоставит информацию.



Соперничающие правительства также создали новые посты прослушивания и заключили секретные соглашения об обмене разведданными с другими правительствами.



Американские и китайские агенты активизировали свои операции друг против друга в ключевых городах, от Брюсселя до Абу-Даби и Сингапура, причем каждая сторона стремится повлиять на иностранных чиновников и вербовать хорошо расположенные активы.



"Для американских шпионских агентств решения и намерения Си Цзиньпина, пожалуй, являются самой ценной информацией, которую они ищут, но он также является самой неуловимой целью".



Агентства США сейчас выясняют, почему министр обороны Китая генерал Ли Шанфу оказался под следствием по обвинению в коррупции и почему Си Цзиньпин отстранил Цинь Гана, своего министра иностранных дел. Американская дипломатия и политика зависят от знания мотивов этих шагов.



Десять лет назад сеть информаторов Соединенных Штатов в Китае была ликвидирована сотрудниками китайской контрразведки после того, как личности информаторов были раскрыты. С тех пор ЦРУ столкнулось с серьезной проблемой восстановления своей сети. Частично это связано с тем, что расширяющаяся сеть электронного наблюдения в Китае затруднила свободное передвижение американских кураторов по Китаю для установления оперативных контактов.



В Китае даже есть программное обеспечение искусственного интеллекта, которое может распознавать лица и обнаруживать походку американского шпиона, а это означает, что традиционной маскировки недостаточно, чтобы избежать обнаружения, по словам бывшего сотрудника разведки. Американским оперативникам теперь приходится тратить дни, а не часы, прокладывая маршруты, чтобы обнаружить преследующих китайских агентов, прежде чем встретиться с источником или обменяться сообщениями, говорят бывшие сотрудники разведки.



Китай ограничивает использование телефонов и электронных средств связи именно с целью затруднить перехват его приказов иностранными спецслужбами.



Но чиновники огромной бюрократии под руководством Си действительно используют электронные устройства, давая агентствам США возможность перехватывать информацию – то, что шпионы называют сигнальной разведкой – чтобы дать им некоторое представление о внутренних дискуссиях своих китайских коллег.



По словам официальных лиц , в случае с воздушным шаром ЦРУ начало отслеживать воздушный шар в середине января 2023 года, когда китайская армия запустила его с острова Хайнань.



Официальные лица США также установили, что командиры Центральной военной комиссии, которую возглавляет Си, не знали об этом конкретном полете, пока он не перерос в кризис, и выразили свое недовольство генералами, курирующими программу наблюдения.



После этого кризиса Китай приостановил эксплуатацию своего парка воздушных шаров, но американские официальные лица заявили, что, по их мнению, Пекин, скорее всего, возобновит программу позже.



Уильям Дж. Бернс, директор ЦРУ, приказал расширить сбор и анализ разведывательной информации о Китае.

Под руководством Уильяма Дж. Бернса, директора ЦРУ с 2021 года, агентство наняло больше экспертов по Китаю, увеличило расходы на усилия, связанные с Китаем, и создало новый специальный центр в Китае. И хотя американские официальные лица отказываются обсуждать детали сети информаторов агентства, Бернс публично заявил в июле 2023 года, что оно добилось прогресса в восстановлении "сильного потенциала человеческой разведки" (т.е. агентуры – В.О.).



"Хотя неясно, насколько надежна новая сеть, некоторые американские чиновники считают, что чрезвычайно авторитарный стиль управления Си дает спецслужбам возможность вербовать недовольных китайских граждан, в том числе из числа политической и бизнес-элиты, которые в предыдущие десятилетия получали выгоду от меньшего количества партий. контроль и менее идеологическое руководство.



Некоторые видные китайские деятели, в том числе "принцы" из элитных семей Коммунистической партии, говорят в частных беседах, что они не согласны с поворотом, который принял Китай.



Китай также вложил ресурсы в формирование мышления высших американских чиновников. В обвинительном заключении Министерства юстиции США, опубликованном в июле 2023 года, говорится, что китайские бизнесмены, связанные с правительством, пытались завербовать Джеймса Вулси, бывшего директора ЦРУ, который баллотировался на должность чиновника кабинета национальной безопасности администрации Трампа сразу после выборов 2016 года.



Китайское правительство управляет обширной сетью камер, использующих программное обеспечение для распознавания лиц, что затрудняет свободное передвижение офицеров американской разведки по Китаю для встреч с контактами.

Совсем недавно тщательно продуманное и целенаправленное проникновение в платформу облачных вычислений Microsoft предоставило Китаю доступ к электронной почте высокопоставленных дипломатов Госдепартамента, в том числе американского посла в Пекине и министра торговли Джины Раймондо.



Американские чиновники, отправляющиеся в Китай, принимают тщательно продуманные контрмеры, чтобы избежать кражи правительственных секретов. Им выдают одноразовые мобильные телефоны и ноутбуки и приказывают оставлять свои обычные устройства дома.



Ни одна проблема в отношениях США и Китая не выглядит более серьезной, чем Тайвань. Байден четыре раза заявлял, что американские военные будут защищать Тайвань, если Китай попытается захватить остров. Но вопрос о том, действительно ли Байден имеет в виду это, и планируют ли американские лидеры навсегда держать Тайвань вне досягаемости Китая, как полагают, находится в центре внимания некоторых разведывательных усилий Китая.



По словам бывших сотрудников разведки США, агенты китайской разведки на протяжении десятилетий проникали во многие подразделения тайваньского правительства. Китайские агенты сейчас пытаются узнать больше об усилиях администрации Байдена по оснащению Тайваня определенными системами вооружения и обеспечению секретной подготовки тайваньских солдат. Китайские агенты также стремятся получить более подробную информацию о растущем военном сотрудничестве между Соединенными Штатами и азиатскими союзниками.



Официальные лица США говорят, что желание Китая узнать больше о американской военной готовности объясняет его попытки наблюдать за военными базами вокруг Соединенных Штатов. За последние 12 месяцев, по словам официальных лиц США, они отследили около дюжины попыток китайских граждан проникнуть на военные базы, чтобы сфотографироваться или измерить электромагнитную активность. По их словам, некоторые из недавних усилий, похоже, сосредоточены на базах, которые могли бы сыграть важную роль в тайваньском конфликте.



В августе 2023 года Министерство юстиции США обвинило двух американских моряков в передаче военной тайны агентам китайской разведки. Матросы не признали себя виновными.



Но сбор разведданных сам по себе не является прелюдией к войне. Шпионская борьба действительно могла бы заменить вооруженные столкновения, как это часто случалось во времена "холодной войны". Источник - zavtra.ru

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