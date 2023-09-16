Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

10:55 18.09.2023

Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути, состоящий из 31 объекта в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде.



Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было одобрено на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.



Кандидатуры рассматривались в воскресенье на основе оценки Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).



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"Внесение Зарафшан-Каракумского коридора Шелкового пути в список Всемирного наследия - это признание уникальной исторической и культурной ценности объекта", - сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Гаянэ Умерова.



"Комитет подготовил рекомендации, которые дают возможность составить обширный план плана управления, создания согласованной стратегии и внедрения систем управления объекта для посетителей - их выполнение станет важным шагом на пути к сохранению исторического наследия для будущих поколений", - отметила она.



Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового пути состоит из 31 объекта, расположенного в трех странах. Из них 9 объектов находятся в Таджикистане, 15 расположены на территории современного Узбекистана, остальные 7 - на территории Туркменистана.



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Директор Международного института центральноазитских исследований Дмитрий Воякин отметил, что принятое решение чрезвычайно важно не только для Узбекистана и Центральной Азии, но и для истории всего мира.



"Зарафшан-Каракумский коридор настолько важен, что включен в единую серийную транснациональную номинацию в области культурного и природного наследия. Это является ценнейшим проектом, поскольку в нем участвуют несколько государств, принимающих совместное участие над внесением ряда объектов в список Всемирного наследия", - сказал он.



Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории - Шелковом пути - и показывают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие региона.



Инициатором проекта выступила Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО, которая также осуществляла координационную функцию. Номинация была подготовлена при содействии Международного института Центральноазиатских исследований, Агентства культурного наследия и областных хокимиятов Бухарской и Навоийской областей.