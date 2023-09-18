Как потомственные фашисты из НАТО и ЕС строят четвертый рейх, - В.Ильин

13:21 18.09.2023 ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



НАТО в Европе после Второй мировой командовали, разжигая холодную войну, фашисты из силовой верхушки гитлеровского Рейха (вермахта, люфтваффе, панцерваффе и т.д.). Сегодня НАТО и ЕС воюют против русских на новом Восточном фронте, на стороне фашистов, руками туземных фашистских коллаборантов и под руководством внуков фашистов. Цель та же – построение "нового мирового порядка" четвертого (цифрового) Рейха "новой нормальности" на костях восточных славян. Архитекторы тоже знакомые.







Основатель Всемирного экономического Форума Клаус Шваб и его отец Евгений (Ойген) Вильгельм Шваб (Eugen Wilhelm Schwab), член нацистской партии, служивший Третьему рейху и его "новому порядку" в роли директора Escher Wyss AG – промышленной корпорации, производившей в том числе огнеметы для убийства военнослужащих антигитлеровской коалиции и сожжения мирных деревень вроде Хатыни.



Компания Шваба находилась под особым покровительством Гитлера – в силу ее значимости для военно-промышленного комплекса Третьего рейха и даже удостоилась почетного звания "образцового национал-социалистического предприятия". Также она была по сути "градообразующим предприятием" города Равенсбурга. В этом смысле отец Клауса Шваба управлял не только компанией, но и самим городом, который известен тем, что в нем на практике внедрялись нацистские принципы и методы (включая вакцинацию) евгеники – для убийства "бесполезных едоков". В концентрированном виде информация об отце главы ВЭФ собрана в опубликованном в западных медиа 18 марта 2021 года в материале "Клаус Шваб и четвертый рейх" (Klaus Schwab and the Fourth Reich).



Другой наглядный и характерный пример архитектора Четвертого Рейха, на этот раз его военной основы – Адольф Хойзингер – начальник штаба Гитлера, ставший затем председателем Военного комитета НАТО в Вашингтоне с 1961 по 1964 год.



На первом фото (1961) генерал Адольф Хойзингер – председатель Военного комитета НАТО. На втором фото (1944) генерал-лейтенант Адольф Хойзингер – исполняющий обязанности начальника Генштаба вермахта. Офис этого личного назначенца Гитлера и главного стратега Третьего рейха, чудесным образом избежавшего Нюрнбергского процесса, после того как он возглавил Постоянный военный комитет НАТО, располагался в Пентагоне под номером 3-Е 180 среди офисов самых высокопоставленных чинов ВС США. А вот он в компании со своими не менее примечательными сослуживцами по вермахту и НАТО:



Верхний ряд. 2) Ганс Шпайдель – в 1942 году направлен на Восточный фронт воевать против русских, с 1943 года начальник штаба группы армий "Юг" (той самой, что наносила удар по русским через Украину), в 1957-1963 гг. главнокомандующий Объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе. 3) Иоганн Штейнхофф – ас люфтваффе на Восточном фронте, в 1971–1974 гг. председатель Военного комитета НАТО. 4) Иоганн фон Кильмансегг – воевал в Польше, СССР, генштабист в верховном командовании вермахта, в 1967-1968 гг. главнокомандующий Объединенными сухопутными войсками (ОСВ) НАТО в Центральной Европе.



Нижний ряд. 1) Эрнст Фербер – инспектор верховного командования вермахта, в 1973-1975 гг. главнокомандующий ОСВ НАТО в Центральной Европе. 2) Карл Шнель – генштабист в танковом корпусе вермахта, в 1975-1977 гг. главнокомандующий ОСВ НАТО в Центральной Европе. 3) Франц-Йозеф Шульце – офицер люфтваффе, кавалер Рыцарского креста, в 1977-1979 гг. главнокомандующий ОСВ НАТО в Центральной Европе. 4) Фердинанд фон Зенгер унд Эттерлин – адъютант при верховном командовании вермахта, в 1979–1983 гг. главнокомандующий ОСВ НАТО в Центральной Европе.



Фридрих Гуггенбергер – офицер-подводник Рейха, потопивший 17 кораблей и судов американцев и британцев. В 1969-1972 гг. заместитель начальника штаба командования ОСВ НАТО в Северной Европе



В планы нацистской Германии и военных преступников гитлеровского режима, включая перечисленных, уничтожение американцев не входило. Более того, в соответствии с нацистской расовой теорией англичане и большинство американцев вполне подходили под критерии высшей расы – если считать англосаксов потомками древних германцев. К тому же в США почти треть населения имело не полумифические древнегерманские, а настоящие немецкие корни. Включая командующего высадкой союзников в Нормандии Дуайта Эйзенхауэра, во время нахождения которого в кресле президента США НАТО официально и окончательно стало врагом СССР-России.



А ведь изначально Москва даже планировала вступить в эту организацию, созданную в апреле 1949 года. И даже предприняла ряд шагов, включая подачу заявок на официальное членство. Однако 7 мая 1954 года США, руководимые администрацией Эйзенхауэра, окончательно отказали СССР во вступлении в НАТО. Этим решением Вашингтон и американцы четко обозначили свою враждебную позицию по отношению к Москве и русским, что повело за собой дальнейшую гонку вооружений и обострение холодной войны.



На фото – рукопожатие генерала армии США Мэтью Риджуэя (англ. Matthew Ridgway), командовавшего во Второй мировой войне воздушно-десантным корпусом союзников и одного из лучших асов люфтваффе, а затем председателя Военного комитета НАТО Иоганна Штейнхоффа – во время памятной церемонии 5 мая 1985 года на немецком военном кладбище Битбург, где похоронены в том числе бойцы ваффен-СС. Слева стоит президент США Р. Рейган, назвавший эсэсовцев "такими же жертвами нацистов, что и убитые в концлагерях", справа – канцлер ФРГ Коль, активно стремившийся представить Германию не виновницей войны, а едва ли не "жертвой нацистской тирании".



Вся эта публика занималась и боевым обеспечением нового мирового порядка, создавая в Европе целые секретные армии НАТО. О тайных натовских подразделениях, созданных после Второй мировой в рамках американской "стратегии дестабилизации" и "терроризма под чужим флагом" рассказал в своем исследовании "Секретные армии НАТО: операция "Гладио" и терроризм в Западной Европе" швейцарский историк Даниэль Гансер. Его работа демонстрирует: наряду с проецированием военной угрозы русским, НАТО было призвано проводить террор внутри собственных государств-членов, чтобы удержать их в рамках альянса.



Западные СМИ назвали историю секретных армий НАТО, руководимых тайным комитетом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, "самым тщательно скрываемым и опасным военно-политическим секретом со времен Второй мировой войны". Создавались эти экстремистские подразделения с 1950-х годов, на основе идеологии и кадрового состава национальных дивизий SS Третьего рейха совместными усилиями ЦРУ, британской MI-6 и их рейховских коллаборационистов.



При вступлении в НАТО европейские государства должны были подписывать секретные протоколы, которые обязывали их власти "гарантировать внутреннюю ориентацию на Западный блок любыми средствами, даже если электорат демонстрирует другие предпочтения". Формулировка "любые средства", как оказалось, включает терроризм и политические убийства.



Член Общественной палаты РФ, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив (ИНВИССИН) В. Крашенинникова считает, что государственный переворот на Украине сорвал маски с одних, заставил других снять розовые очки. Сегодня открытые и масштабные действия НАТО вдоль российских границ - размещение военных сил и средств, военные учения, попытки переноса боевых действий с Украины на территорию РФ - хорошо известны. Известно и то, что секретные сети на территории европейских государств и соседей России, включая Украину и Прибалтику, НАТО, спецслужбы США и Британии и их доверенные лица в этих государствах выстраивали с помощью бывших нацистов и головорезов из национальных подразделений SS. И продолжают это делать руками своих прямых потомков.



Украинские полицаи и коллаборанты



Благодаря этому история постоянно догоняет нас. Наследники украинской дивизии SS "Галичина", в тесной координации со своими новыми заокеанскими кураторами, проводят успешный вооруженный государственный переворот на Украине и поддерживают взаимоуничтожение славян. А потомки деятелей прибалтийских формирований SS и они сами вновь превращают русских в "недочеловеков". Благодаря им сотни тысяч жителей и уроженцев одной только Латвии являются т.н. негражданами.



Глава контрразведки Латвии генерал Янис Кажоциньш: "Я вырос вместе с легионерами ваффен SS"



Характерный пример – Янис Кажоциньш, британский генерал, сын одного из высших офицеров Латышского легиона SS Индулиса Кажоциньша, назначенный в 2003 году начальником главной спецслужбы (контрразведки) Латвии – Бюро защиты конституции (SAB). На протяжении 10 лет он руководил SAB, внеся существенный вклад в организацию антироссийских провокаций, насаждение в обществе атмосферы шпиономании и "обеление" нацистских пособников из Латышского легиона SS. Затем Кажоциньш продолжил эту работу, совмещая должности советника латвийского президента и секретаря Совета национальной безопасности. Своими главным достижением на посту главы SAB Я. Кажоциньш считает вступление Латвии в ЕС и НАТО в 2004 году, так как еще за год до этого "это было под вопросом - по соображениям безопасности". При Кажоциньше Латвия начала участвовать в работе комитета гражданской разведки НАТО и даже председательствовала в нем.



Так Висвалдис Лацис выглядит в сейме (слева), а так - в эсэсовской форме



Другой пример – бывший легионер ваффен-SS Висвалдис Лацис, член латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, возглавивший 9 ноября 2010 года комитет по гражданству сейма Латвии. Как сообщил официальный сайт сейма, В. Лацис был избран председателем комиссии по исполнению закона о гражданстве и представил в парламенте праворадикальное объединение "Все для Латвии - Отчизне и Свободе". Разумеется, вступивший в молодости добровольцем в батальон SS В. Лацис был широко известен в Латвии "своими радикальными взглядами по отношению к негражданам".



Идеологическую и административную опеку всей этой публики и ее проектов в Европе осуществляют опять же бывшие нацисты и их прямые потомки. Вроде начавшего свою карьеру в гитлерюгенде, а затем служившего в вермахте бывшего папы римского Бенедикта XIV (Йозефа Ратцингера), нынешних правящих политиков Германии и главы Евросовета.



Верхний ряд. 1) группенфюрер SS Фриц фон Шольц – дед нынешнего федерального канцлера Германии Олафа Шольца. 2) обергруппенфюрер SS Хартман фон Лаутербахер – дед министра здравоохранения Германии Карла Лаутербахера. Нижний ряд 1) бригаденфюрер SS Герхард Линдер – дед министра финансов Германии Кристиана Линдера. 2) доброволец резервных частей SS, верный идеям Рейха фольксдойч из Польши Йозеф Туск – дед председателя Евросовета.



Название фотографии Verhaftung von Juden - арест евреев: "Это изображение Йозефа Туска предоставлено Немецким федеральным архивом (Deutsches Bundesarchiv) как часть проекта по сотрудничеству. Немецкий федеральный архив гарантирует подлинность изображенного, используя только оригиналы". Судя по фотографии, Йозеф Туск также побывал не только в SS, но и в составе групп SD. Причем в карательные отряды Гиммлера он записался добровольно, по идеологическим мотивам.



Учитывая все это, неудивительно, что события Второй мировой и нынешние действия НАТО воспринимаются на Западе иначе, чем у нас.



Полный текст с фото

https://fondsk.ru/news/2023/09/18/kak-potomstvennye-fashisty-iz-nato-i-es-stroyat-chetvertyy-reykh.html Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695032460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда

- Алихан Смаилов ознакомился с подготовкой МАЭК к отопительному сезону

- Кадровые перестановки

- Выборы районных акимов: история вопроса

- Госсоветник провел совещание с руководителями государственных аналитических структур

- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай

- Курс тенге – "слуга двух господ?"

- В Восточном Казахстане ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ

- О саммитах в Душанбе

