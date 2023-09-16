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Украина совершила ту же ошибку, что и Грузия. Теперь ее ждет крах, - Ильбер Васфи Сель
13:24 18.09.2023

dikGAZETE
Турция

Последние события на Украине

В угоду геополитическим грезам американцев украинцы совершили ту же ошибку, которую когда-то сделали грузины под предводительством Саакашвили, пишет dikGAZETE. Для Украины следование по этому пути может закончиться еще хуже, чем крах суверенитета и государства.

Ильбер Васфи Сель (İlber Vasfi Sel)

Запад втянул Киев в вооруженный конфликт с Россией и пообещал в качестве "бонуса" "ускоренное вступление" в НАТО. Однако позже взял свои слова обратно и отложил этот вопрос в долгий ящик.

Украина не смогла нанести России военное поражение, несмотря на миллиарды долларов военной и финансовой помощи со стороны Запада. Понимая это, американские и европейские правящие элиты, похоже, заняты разработкой новой стратегии.

Недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что окончательная победа Украины является предпосылкой для конструктивной дискуссии о членстве Киева в НАТО, на самом деле все объясняют.

Это заявление показывает, что даже обсуждение вопроса о принятии Украины в НАТО возможно только при условии окончательной победы.

Однако это отнюдь не ново, история повторяется.

Запад в 2008 году навлек очень тяжелые и разрушительные последствия из-за авантюрных действий бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который начал военную операцию против гражданского населения и российских миротворческих сил в регионе под названием "Южная Осетия".

Результатом недальновидной политики Михаила Саакашвили, слепо доверявшего Западу, стало разрушение территориальной целостности Грузии, потеря Абхазии и Южной Осетии, а также военное поражение тогдашнего правящего режима в Тбилиси.

Более того, для Украины следование по пути Саакашвили может закончиться еще хуже, чем крах суверенитета и государства.

В то время западные страны вели себя с Грузией так же, как сегодня с Украиной.

США и их союзники пытаются убедить Зеленского такими же методами, какими они в те дни убеждали Саакашвили.

В 2008 году Вооруженные силы РФ разгромили обученную по натовским стандартам и оснащенную с ног до головы оружием западного производства грузинскую армию за несколько дней.

В те дни Североатлантический альянс заявлял, что примет Грузию в свои ряды, однако на состоявшемся после поражения саммите в Бухаресте, столице Румынии, в марте 2008 года не было сказано ни единого слова относительно присоединения Грузии к блоку.

Украина тоже может столкнуться с повторением того же сценария.

Поверив лживым обещаниям западных стран, киевский режим, судя по всему, решил бороться до последнего украинца за "победу над Москвой". Эта ситуация, похоже, не приведет ни к чему иному, кроме как к утрате суверенитета над значительной частью украинской территории.

Вашингтон обманул украинцев искаженными данными о российской армии и российском оборонно-промышленном комплексе, вселив в них ложную надежду на победу.

Должно быть, многие помнят, как американцы даже подготовили симуляцию победы Вооруженных сил Украины над русскими.

В результате – гибель большого количества украинцев, гуманитарный кризис, экономический коллапс не только Украины, но и европейцев, политически нестабильная Украина.

В угоду геополитическим грезам американцев украинцы совершили ту же ошибку, которую когда-то совершили грузины.

Теперь и киевский режим вынужден идти на жертвы ради своих евроатлантических мечтаний.

Украинцы тоже в скором времени поймут, что их используют в качестве пешки в этом геополитическом конфликте, но, полагаю, сейчас они не осознают, что являются "расходным материалом".

Украинцы в последнее время пытаются перейти в контрнаступление против русских с помощью оружия, боеприпасов и техники, полученных от Запада. Однако эти попытки кажутся малообещающими.

Киевский режим тоже, должно быть, понимает ситуацию, поскольку в результате потерь, понесенных в ходе попыток контрнаступления, перешел к стратегии привлечения наемников.

Украинцы вербуют персонал из Сирии для участия в вооруженных столкновениях на их стороне.

На самом деле эта ситуация касается и Турции.

Почему? Поясним...

Сайт Modern Diplomacy, известный своими проамериканскими публикациями, в конце июня опубликовал текст, в котором утверждалось, что турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) занимается переброской незаконных вооруженных формирований из Сирии на Украину.

Как утверждается, наемники с Ближнего Востока говорят, что после прибытия на Украину сталкиваются со множеством проблем. Эта ситуация значительно влияет на готовность наемных бойцов воевать в рядах украинских сил.

Большие потери украинской стороны эти группировки объясняют не только превосходством российской армии, но и плохо налаженной цепочкой командования украинских войск.

Непрофессионализм командного звена Вооруженных сил Украины создает проблемы в снабжении фронта необходимым вооружением, боеприпасами и техникой.

Прибывшие на Украину с Ближнего Востока часто выражают разочарование и намереваются как можно скорее вернуться домой. Тем не менее пока отряды наемников выстраивают стену живой силы для украинской армии на переднем крае, а украинские военнослужащие выполняют боевые задачи в более безопасных районах и, как правило, остаются в тылу.

С другой стороны, поставки западного оружия на Украину продолжаются полным ходом. Наверное, мы не преувеличим, если скажем, что Украине поставляет оружие весь Запад.

Практически все, за исключением нескольких стран, продолжают передавать оружие, боеприпасы, технику.

Однако значительная часть вооружений так и не доходит до передовой, внезапно "исчезает" по пути на фронт, а затем оказывается на черном рынке.

В частности, Израиль, видя это, отказался от поставок ВСУ многих вооружений и боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны "Железный купол".

Израильское руководство осознает риск попадания чувствительных военных технологий в руки противников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это окончательное и прагматичное решение Тель-Авива "пограничной линией". А в Киеве события вызвали чрезвычайно негативную реакцию. Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук обвинил Израиль в сотрудничестве с Россией.

Контрабанда оружия, осуществляемая определенными группами в Киеве после начала российско-украинского конфликта 24 февраля 2022 года, давно не новость.

Возможно, вы помните, как мы более года назад в этой колонке отмечали, что вооружения, поставляемые на Украину, могут попасть в руки террористических организаций.

По всей видимости, Тель-Авив, несмотря на реакцию Киева, понимает, что после тех или иных сбоев, которые могут возникнуть при поставке на Украину новейших вооружений и боеприпасов, включая зенитные ракетные комплексы, дуло этого оружия посредством черного рынка может повернуться на него самого.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695032640


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