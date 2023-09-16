Новая ядерная эпоха. Почему Америка, Россия и Китай стремятся модернизировать свои ядерные арсеналы? - Арва Нагиб

13:26 18.09.2023 Al Jazeera

Катар



Новая ядерная эпоха. Почему Америка, Россия и Китай стремятся модернизировать свои ядерные арсеналы?



Мир движется к новой гонке ядерных вооружений, сообщает Al Jazeera. По мнению автора статьи, остановить ее будет сложнее, чем во время холодной войны, так как теперь в ней участвуют уже три государства - Россия, США и Китай.



Арва Нагиб



В феврале 2022 года президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства, а год спустя, то есть в феврале 2023 года, Россия объявила о приостановке своего участия в договоре с Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (ДCHB-III), что открыло двери для новой и неограниченной гонки ядерных вооружений. Ее главными участниками стали Москва, Вашингтон и Пекин.



Предотвращение распространения ядерного оружия



Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный в 1968 году, обязывает ядерные державы "по возможности скорее достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения". По оценкам аналитиков, ядерный арсенал девяти стран мира – Китая, Франции, Индии, Израиля, Северной Кореи, Пакистана, России, Великобритании и Соединенных Штатов – в совокупности составляет около 13 тысяч ядерных боеголовок. Однако эта оценка основана на общедоступной информации, и не исключено, что она не соответствует действительности.



Более 90% мирового ядерного арсенала принадлежит двум державам: Соединенным Штатам и России. На заре ядерного века Вашингтон надеялся сохранить монополию на свое новое оружие, но секреты и технологии, необходимые для создания атомной бомбы, вскоре просочились в мир. В июле 1945 года Соединенные Штаты провели первые в истории испытания ядерного оружия, а в августе того же года уже сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. И всего лишь четыре года спустя, в 1949 году, Советский Союз провел свое первое успешное испытание ядерного оружия.



В 1952 году ядерное оружие испытала Великобритания, в 1960 году – Франция, в 1964 году – Китай. В то время США и другие страны, стремясь предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия, заключили Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 году и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году. Индия, Пакистан и Израиль никогда не подписывали ДНЯО, хотя у них есть ядерные арсеналы.



На момент заключения ДНЯО ядерные запасы как Соединенных Штатов, так и Советского Союза/России исчислялись десятками тысяч. Начиная с 1970-х годов лидеры США и СССР/России заключили ряд двусторонних соглашений и инициатив по контролю над вооружениями, которые ограничили, а затем помогли сократить размеры их ядерных арсеналов.



После окончания холодной войны Америка и Россия значительно сократили свои ядерные арсеналы. В 1967 году Соединенные Штаты располагали 31 225 единицами ядерного оружия. Во время распада Советского Союза в 1991 году около 35 тысяч единиц ядерного оружия оставалось в тысячах мест на обширной российской территории.



Количество ядерных боеголовок в России на сегодняшний день составляет 6 257 единиц, а в США – 5 550, согласно отчету, опубликованному Ассоциацией по контролю над вооружениями. Сара Меди Джонс, активистка "Кампании за ядерное разоружение", считает, что такое резкое сокращение обусловлено тем, что обе страны избавляются от устаревших боеприпасов.



Однако, несмотря на обещания сократить запасы ядерного оружия, Китай, Индия, Северная Корея, Пакистан и Великобритания, а также, скорее всего, и Россия, наращивают и модернизируют свои ядерные арсеналы. Об этом заявил Мэтт Корда, руководитель проекта по ядерной информации Федерации американских ученых и старший научный сотрудник Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).



Концепция сдерживания исчезает



Основной целью стран, накапливающих ядерное оружие, является достижение так называемого "ядерного сдерживания", идеи, согласно которой обладание ядерным оружием защищает государство от потенциальной ядерной угрозы со стороны его противников. Но спецоперация на Украине выявила негативные стороны этой концепции. Путин использовал ядерное сдерживание не для непосредственной защиты территории России, а для того, чтобы удержать Запад от вмешательства в украинский конфликт.



Это не первый раз, когда Путин угрожает применить ядерное оружие. Он рассматривал возможность его применения во время специальной операции в Крыму в 2014 году. Но на этот раз Путин явно хочет, чтобы Соединенные Штаты и НАТО осознали, что, если Запад прямо вмешается в украинский конфликт, то Россия использует так называемое тактическое ядерное оружие.



Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не может уничтожить целые города и предназначено для нанесения точечных ударов по позициям противника. Таким образом, угроза его применения вполне реальна, так как это не приведет к масштабным разрушениям.



Но беда заключается в том, что ядерный взрыв, независимо от его размера, обладает огромной разрушительной силой. Даже ядерный заряд малой мощности (0,3 килотонны) нанесет ущерб, намного превышающий ущерб от обычной взрывчатки. Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам, заявил: "Я не думаю, что существует такое понятие, как тактическое ядерное оружие. Любое ядерное оружие, примененное в любое время, является стратегическим средством коренного перелома. Российские лидеры ясно дали понять, что будут рассматривать любой ядерный удар как начало полномасштабной ядерной войны".



Новая ядерная гонка



Идея взаимного сдерживания легла в основу глобальных усилий по сокращению ядерного оружия, а отказ от этой концепции грозит спровоцировать новую гонку ядерных вооружений. 21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре с Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (ДCHB-III). Стороны, согласно этому договору, обязались сократить количество МБР, БРЛП и ТБ до 700 единиц. Развернутых, неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков – до 800 единиц. Боезаряды развернутых МБР, БРПЛ и ТБ – до 1500 единиц.



В январе 2021 года ДCHB-III был продлен на пять лет – до 2026 года. Приостановка Россией участия в этом договоре означает, что Москва больше не будет публиковать данные о суммарных количествах боеголовок и не позволит Вашингтону проводить инспекции на своих объектах. В качестве ответа Соединенные Штаты решили тоже не предоставлять информацию Москве и отказались от обязательных инспекций. Тем не менее и США, и Россия намерены соблюдать ограничения по ДCHB-III до 2026 года.



Решение Путина приостановить участие Москвы в ДCHB-III указывает на то, что, скорее всего, после истечения срока действия договора в 2026 году, впервые с 1972 года, соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений между США и Россией не будет. При отсутствии сдерживающего фактора, Москва и Вашингтон в течение двух лет смогут удвоить количество своих развернутых стратегических ядерных боеголовок до трех тысяч единиц и более, установив дополнительные боеголовки на ракеты наземного и морского базирования. Все осложняется еще тем, что Китай тоже наращивает свой арсенал, что может привести к трехсторонней гонке ядерных вооружений, которая сулит только большую нестабильность.



Договоры о контроле над ядерными вооружениями значительно снизили опасность ядерной угрозы во время холодной войны, но сейчас эти договоры прекращают свое действие, угрожая ввергнуть мир в неизвестность. Еще до того, как Россия приостановила свое участие в ДCHB-III, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Согласно ДРСМД, подписанному в 1987 году, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 и 5500 км запрещены.



Более 20 лет назад, в 2002 году, президент США Джордж Буш-младший вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявив, что причиной является растущая угроза, исходящая от Северной Кореи и Ирана. Помимо выхода Москвы из ДCHB-III, министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали 25 мая 2023 года документы, определяющие порядок содержания российского тактического ядерного оружия на территории республики. Это соглашение призвано защитить государства от растущих угроз со стороны Запада. С другой стороны, Соединенные Штаты имеют около 100 единиц тактического ядерного оружия на шести базах в пяти странах НАТО.



Тридцать лет назад Белоруссия присоединилась к ДНЯО, заявив о намерении стать безъядерным государством. В мае 1993 года Минск передал Москве тактическое ядерное оружие, унаследованное от Советского Союза. Развертывание ядерного оружия на территории Белоруссии – это огромный шаг назад, поворачивающий все вспять. Возвращение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию поставит белорусов под удар в случае любой ядерной конфронтации между Западом и Россией.



Мир движется к новой гонке ядерных вооружений. Остановить ее, вероятно, будет сложнее, чем во время холодной войны, из-за сложности "трехстороннего сдерживания" (Китай, Соединенные Штаты и Россия). Мы вступаем в совершенно иную для человечества ядерную эпоху. Источник - ИноСМИ

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