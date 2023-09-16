Выборы районных акимов в Кz: свадьба в Малиновке, - Данияр Ашимбаев

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13:53 18.09.2023 Выборы районных акимов: история вопроса

В советское время, как известно, вертикаль управления районами делилась на партийную и советскую



Данияр Ашимбаев, , 15 сентября 23



В советское время, как известно, вертикаль управления районами делилась на партийную и советскую. Первую возглавляли первые секретари райком партии, вторую – председатели исполкомов районных Советов народных депутатов (райисполкомов). Райкомы политически были выше райисполкомов и направляли их работу. В 1988–1989 гг. в период перестройки было решено повысить уровень советов и, в частности, ввести должность их председателя. По итогам местных выборов 1989 г. в КазССР практически все первые секретари обкомов, горкомов и райкомов возглавили соответствующие Советы. Однако, в условиях митинговщины и сокращения авторитета партийных органов система управления пошла вразнос. Весной 1990 г. была учреждена должность президента КазССР – прежде всего, для персонификации власти и поэтапного перехода управления от партийной вертикали к президентской. Лето 1990 г. ознаменовалось партийными конференциями, в ходе которых многие руководители обкомов, горкомов и райкомов потеряли свои посты на альтернативных выборах, а новые не всегда смогли возглавить соответствующие Советы. В Карагандинской области партийная и советская вертикаль разъехались.

В конце 1990 г. президентская вертикаль была объединена с правительственной. Президент получил право выдвигать кандидатуры и снимать с должности председателей облсоветов. Председателей облисполкома сделали первыми замами последних. Весной 1991 г. был принят закон, согласно которому председатели районных, городских и районных в городах Советов одновременно являлись председателями исполкомов. Вопрос совмещения постов председателя Совета с должностью в политической партией был отдан на усмотрение самих Советов. В итоге по стране покатилась кампания по слиянию и разделению постов на уровне районов и городов, что не способствовало унификации системы управления.

В начале 1992 г. на "переходный период" был учрежден институт глав администраций, к которым перетекла полнота власти от председателей Советов и полномочия от упраздняемых исполкомов. Президент назначал глав администраций областей, городов Алма-Аты и Ленинска, а те – своих замов и нижестоящих глав. Для статистики – только 43% прежних областных и столичного руководителя возглавили свои регионы.

Конституция 1993 г. этот порядок узаконила, но без указания названия местных исполнительных и представительных органов (в декабре 1993 г. новым законом вместо Советов народных депутатов были учреждены маслихаты – собрания депутатов, затем – просто маслихаты).

Конституция 1995 г. переименовала глав администраций в акимов. Вышестоящие назначаются президентом по представлению премьера, нижестоящие – вышестоящими (согласно вышедшему тогда указу президента, кандидатуры районных и городских акимов должны быть согласованы в АП).

В октябре 1998 г. в конституцию было внесено положение, по которому нижестоящие акимы могут назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом президентом.

В декабре 1999 г. акимов городов, районов, городов в районах и районов в городах, сел, сельских округов, поселков, аулов отнесли к политическим госслужащим.

В октябре 2000 г. президент объявил в послании: "В ближайшее время будет разработана Государственная программа поэтапного введения выборности акимов. В данной программе будет предусмотрено проведение, начиная с 2002 года, выборов акимов сельских округов. По завершении этих выборов переходим к выборности акимов районов и городов".

Последующие политические события это намерение сильно скорректировали.

В декабре 2004 г. указом президента на август следующего года были назначены экспериментальные выборы акимов районов (кандидатов выдвигал аким области, а выборщиками были депутаты районных маслихатов).

В феврале 2005 г. в послании президента было объявлено: "Мы сделали определенные шаги в направлении децентрализации системы исполнительной власти, создали условия для введения выборности акимов".

В июне ЦИК определил 4 района, а августе 4 действующих акима были торжественно переизбраны.

В июне 2006 г. президент постановил провести в октябре выборы акимов районов и городов областного значения в 30% административно-территориальных единиц. В целом, был сохранен прежний порядок избрания. 20 октября состоялись выборы акимов 49 районов и 10 городов областного значения (из действующих баллотировалось 45 акимов, причем 39 победили).

В мае 2007 г. конституционной реформой было отменено представление премьера на вышестоящих акимов, замененное согласием маслихата. Норма про нижестоящих акимов осталась. В июне указом президента выборы акимов районов были отменены и заменены назначением с согласия маслихата. Избранным было разрешено работать 4-летний срок, на который избирались.

В мае 2011 г. президент несколько обновил порядок назначения акимов (в частности, отменил согласование назначения акимов городов районного значения в АП и маслихате).

Концепция развития местного самоуправления, принятая в ноябре 2012 г., предусматривала "до конца 2013 года введение выборности акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа посредством их выборов маслихатами районов (городов)".

В декабре Назарбаев объявил: "Я принял решение ввести выборность аульных акимов через маслихаты. Выборы мы начнем проводить уже в 2013 году… Таким образом, мы охватим выборностью всех акимов, которые напрямую работают с гражданами и решают проблемы на местах".

В марте 2013 г. акимы городов, являющихся административными центрами областей, остались политическими госслужащими, а акимы городов областного значения (за исключением акимов городов, являющихся административными центрами областей), районов областей и районов в городах – стали административными (корпус "А").

В апреле 2013 г. президентом были приняты правила избрания акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа (процедура косвенного голосования в маслихатах).

В марте 2017 г. в Конституции стало указано, что "акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность, а также освобождаются от должности в порядке, определяемом законом".

Смена власти в марте 2019 г. привела к серьезным изменениям в статусе районных акимов.

В июле полностью политическими госслужащими стали не только акимы городов, являющихся административными центрами областей, но и городов областного значения, районов областей и районов в городах.

Глава государства инициировал проведение прямых выборов сельских акимов, а в феврале 2021 г. на заседании НСОД Касым-Жомарт Токаев объявил: "Следующий важный шаг – прямые выборы акимов районов. Я считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию страны и укрепление института местного управления. В конечном счете, проведение выборов в районах будет ярким проявлением народовластия".

Принятая в то же время новая "Концепция развития государственного управления до 2030 года" осторожно отмечала: "Обязательными элементами местного самоуправления должны стать: создание представительного органа, наделение населенных пунктов бюджетами развития и проведение прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного и областного значения, а также районов".

В мае в закон о выборах были введены нормы по прямым выборам акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, к которым тут же приступили.

Конституционная реформа 2022 г. закрепила наличие двух кандидатур для получения согласования "главных акимов" в маслихате. Для остальных осталась прежняя норма. В ноябре в законодательстве о выборах появились нормы о прямых выборах акимов.

В сентябре 2023 г. выборы акимов 45 районов и городов областного значения были назначены на 5 ноября. Источник - turanpress.kz

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