Руководители "КазПродкорпорации" задержаны по подозрению в коррупции

13:57 18.09.2023

Руководители "Продкорпорации" задержаны по подозрению в коррупции

Антикоррупционной службой в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья – зерна, проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".



В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций Продкорпорации.



При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники.



В настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.



Вместе с тем, в г. Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация".



Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду.



По результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация".



Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование.



Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



18.09.2023