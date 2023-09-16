Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий 1929-54 гг

14:02 18.09.2023

В Казахстане рассекретили свыше 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий в 1929−1956 годы. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано.



Власти Казахстана рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.



251 тысяча дел спецпоселенцев (в СССР в 1930-1940-х - лицо, принудительно выселенное в отдаленный район страны) переданы в архив президента и будут доступны общественности. Еще 265 тысяч дел направят в архив главы государства до конца этого года.



Кроме того, реабилитировано 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности.



С ноября 2020 года в Казахстане работает Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она была создана по поручению президента Касым-Жомарт Токаева "для завершения работы по восстановлению исторической справедливости". В начале 2023 года госкомиссия представила 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.



Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. По данным властей, за годы репрессий в Казахстан сослали свыше 5 миллионов человек из разных районов СССР. Около 100 тысяч казахстанцев были репрессированы, из них более 20 тысяч - расстреляны. В период массового голода в казахской степи в 1930-х из-за политики насильственной коллективизации погибли, по разным оценкам, от 1 до 3 миллионов людей.