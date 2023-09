Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины, - Роман Рейнекин

14:44 18.09.2023 Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины

Роман Рейнекин. 17.09.2023



The Wall Street Journal плачется: спустя 18 месяцев после начала конфликта на Украине западникам так и не удалось склонить "глобальный Юг" к поддержке своих киевских клиентов. Крупнейшие развивающиеся страны, включая Индию, Бразилию и ЮАР, сохраняют нейтралитет и торгуют с Москвой. И на предстоящей Генассамблее ООН они стремятся переключить внимание мировой общественности на свои проблемы, вместо того чтобы дружно ныть в общем хоре под руководством западных дирижеров о бедах Украины.



Посвященная обсасыванию этой "печальки" статья в WSJ так и называется – без обиняков – "Западу не удалось переманить друзей России на сторону Украины". Нелицеприятно, зато честно.



The Wall Street Journal плачется: спустя 18 месяцев после начала конфликта на Украине западникам...



О чем там идет речь, помимо констатации очевидного? В последние месяцы, по мнению западных дипломатов и наблюдателей, готовность международного сообщества публично осуждать Россию уменьшилась. А еще ряд стран с развивающейся экономикой выступили против призывов Украины и ее сторонников потребовать от России репараций за нанесенный войной ущерб и создать международный трибунал.



Лишь немногие развивающиеся страны присоединились и к западным санкциям против России, что делает обход этих санкций путем торговли через нейтральные третьи государства серьезной угрозой для всей выстроенной Вашингтоном и Брюсселем конструкции.



Когда Блинкен на днях с сожалением констатировал, что на наших глазах происходит "конец миропорядка, установившегося после завершения Холодной войны", он подразумевал и то, что из этой констатации следует. А именно – Первый мир исчерпал возможности "нагибать" незападные страны "по Бжезинскому", с его знаменитой формулой "We win. You lose. Sign here".



Применительно к событиям на Украине это означает, что когда Вашингтон давит на какой-нибудь Нью-Дели или Преторию, или Мехико с Каиром, те не выстраиваются по стойке смирно перед Большим Белым Господином и по совместительству самоназначенным "Лидером Свободного мира", покорно подмахивая все, что им дают на подпись (в данном случае "формулу Зеленского", которой западники насиловали "глобальный Юг" в Джидде), а нагло интересуются "Что нам за это будет?" и "В чем тут наш интерес". И наличие этого самого интереса им нужно, как минимум, пояснить.



Издание цитирует бывшего сотрудника Бундесвера, а ныне директора консалтинговой компании Eurasia Group Яна Техау, по мнению которого:



"Запад недооценил степень враждебности по отношению к США и Европе в некоторых частях мира, а также желание ведущих игроков, таких как Бразилия и Южная Африка отстаивать свою независимость и интересы на международной арене".



Прошедшие в августе переговоры в Джидде показали США и их сателлитам, что им не удастся полностью переиграть крупные незападные державы.



Приведенная выше цитата ярко демонстрирует оторванность американского начальства от изменившейся международной реальности. На практике это означает, что вот тот корявый, половинчатый и временами нелепый по используемой замшелой риторике пятидесятилетней давности словесный "антиколониализм" российского начальства, над которым у продвинутой либеральной публики принято смеяться, а у крайне правых и националистов подозревать очередных "братушек" в намерении как-то объесть истинно русских людей, получив зерно на халяву и газ с дисконтом, тем не менее, пусть и не так эффективно, как хотелось бы, но – работает.



С другой стороны Украина и ее западные спонсоры тоже приспособились к неудачам и сделали кое-какие выводы. Зеленский, вон, обхаживает страны Африки, Персидского залива и Азии, а европейцы ищут точки соприкосновения Запада с крупными развивающимися государствами в вопросе, каким должен быть "справедливый мир для Украины".



Формулировка не должна обманывать – под этой красиво завернутой фразой в Вашингтоне понимают исключительно мир на условиях, устраивающих США. И, как заявил вчера Белый дом, в Вашингтоне пока не видят возможности завершения конфликта на Украине на таких условиях.



При этом не нужно впадать в другую крайность и преждевременно хоронить гегемонию американского империализма, как некоторые эксперты уже много лет хоронят доллар. Процесс этот длительный и нелинейный, а результат мы увидим еще очень нескоро. Пока же можно говорить лишь об обозначившихся долгосрочных тенденциях.



"Глобальный Юг" больше не склонен в своей массе заглядывать в рот "золотому миллиарду". Но и сторонниками России незападные страны в их массе тоже назвать нельзя. Их позицию можно суммировать, как осторожный нейтралитет при активизации экономических связей с Россией.



Цель – использовать себе во благо открывшееся окно возможностей, прилично заработать и "подняться" то ли в роли посреднического хаба для "параллельного" подсканкционного импорта, то ли в роли покупателей дешевого и качественного сырья, то ли самим продать русским что-то свое, что может заменить привычный, но недостижимый теперь западный импорт. Наиболее развитые из развивающихся стран уже доросли до совместных с Россией и ее госкорпорациями инвестиционных проектов типа строительства АЭС.



Есть и политический интерес с дальним прицелом. Например, амбиции саудитов или Египта с Турцией, давно переросших масштабы чисто региональных держав и замахивающихся теперь на роль субгегемонов. Страны помельче, но тоже с амбициями, вступают или стоят в очереди на вступление в БРИКС, стремясь застолбить себе место в перспективном союзе под китайской "крышей".



А, например, Бразилия или Южная Африка прямо заинтересованы в реформе Совбеза ООН, о чем прямо говорят их лидеры, продвигая идею расширения числа постоянных членов этой структуры и стремясь заинтересовать этой идеей Москву.



Интерес к объединениям типа БРИКС, ШОС и т.д. неслучаен. Он – следствие громкого провала целого ряда американских геополитических прожектов последнего десятилетия. Таких, как, например, "Большой Ближний Восток" или "Индо-Тихоокеанский регион". Взамен провалившихся Штаты создают новые объединения под своей эгидой – например, известный всем AUCUS.



Но проблема в том, что если взглянуть на его состав, то мы увидим там традиционных сателлитов Вашингтона по англосаксонскому миру типа Австралии, либо традиционный "непотопляемый авианосец" Штатов в восточной Азии – Японию. Но задача привлечь ранее нейтральные страны так и не решена.



Важно понимать и то, что идущие процессы кристаллизации альтернативных политико-экономических центров в формирующемся многополярном мире – это не следствие какого-то реализуемого поэтапно тайного плана, "руки Москвы" или Пекина, а во многом стихийный процесс, идущий методом проб и ошибок. Работа по увеличению доли расчетов в национальных валютах или планы по созданию общей валюты БРИКС для международных расчетов – это не просто банальная пропагандистская страшилка для США, а очевидная необходимость. Правда, сразу и быстро тут не будет. И гегемония доллара продлится еще долго.



Честно говоря, остается загадкой, как, наблюдая все эти процессы, американские аналитики и стратеги рассчитывали быстро и эффективно "нагнуть" множество стран, вкусивших прелести эмансипации от воли гегемона, и привести всех их к единому проукраинскому и антироссийскому знаменателю. Это какое-то очевидное помрачение американского экспертного ума. Так что неудивительно, что итогом стали статьи с неутешительными заголовками-констатациями в американской прессе.



The Wall Street Journal, среди прочего, пишет о том, что западники хотят повторить "Джидду" до конца этого года, но в еще более расширенном составе. Впрочем, шансы продавить на этой сходке залежалую "формулу Зеленского" мизерны. Очевидно, придется изобретать что-то новое, более продаваемое развивающимся странам.



Слабым утешением для Запада, по мнению американских журналистов, служит лишь то, что и Россия не получила существенных выгод от нынешних трудностей Запада. В общем, пока что все при своих, и наблюдается шаткое равновесие. Каким будет следующий шаг, и кто первым нанесет удар? Источник - politnavigator.net

