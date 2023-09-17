Новый роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" выходит со скандалом

16:49 18.09.2023

Книга преткновения

Вокруг нового романа Виктора Пелевина развернулась борьба

https://www.kommersant.ru/



Издательство "Эксмо" направило в книжные сети письмо о том, что предзаказ нового романа Виктора Пелевина будет доступен только в сети "Читай-город-Буквоед", "Бук24" и Eksmo.ru. Но после возмущения отрасли в издательстве пересмотрели условия: теперь магазин должен согласовать с "Эксмо" розничную цену и потенциальный объем заказа. В издательстве уточнили, что меры нужны для своевременного выполнения обязательств перед покупателями, которые ранее сталкивались с задержками оплаченных заказов. Эксперты же считают, что холдинг пытается таким образом привлечь трафик в свои магазины.



"Ъ" ознакомился с письмом директора редакции художественной литературы "Эксмо" Александры Шипетиной, направленным в сентябре представителям книготорговой отрасли. В нем говорится, что издательство предоставляет эксклюзивное право размещения предзаказа на новинку Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" только для объединенной розничной сети "Читай-город-Буквоед", "Бук24" и Eksmo.ru.



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Показываем обложку новой книги Виктора Пелевина

Стало известно оформление романа "Путешествие в Элевсин"



Продажи новой книги Виктора Пелевина начнутся уже 29 сентября в 20:23 по московскому времени. А пока издательство "Эксмо" и сервисы "Букмейт" и "Литрес" анонсировали ее обложку.



Двадцатый по счету роман писателя будет называться "Путешествие в Элевсин" и станет продолжением "Transhumanism Inc" и "KGBT+". Если вы не знакомы с этими историями, можно читать новинку отдельно от них - она, как и другие произведения Виктора Пелевина, предлагает посмотреть на реальность под новым углом и изящно переосмысляет актуальные события в мире.



Тираж книги составит 100.000 экземпляров. Одновременно с печатным изданием роман будет доступен в аудио и электронной версии в книжных сервисах: по подписке в Букмейте, книжном сервисе Яндекс Плюса, и в формате поштучной покупки книги на Литрес.



МУСКУСНАЯ НОЧЬ - засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности "TRANSHUMANISM INC." адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех - и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство "ROMA-3" - нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там. А стережет ее хозяин Рима - кровавый и порочный император Порфирий.



На обложке книги представлен ряд хэштегов, которые намекают на ее содержание: #ChapGTT #ДушаВетерок #AmfiteatrumFlavium #КолоссСолнца #ОкоБрамы #умаЛопата #randomCodeProgramming #ROMA3 #АнтинойXL #ДаСмерть #Гегесий #Ахерон #PER_SEЙ #Деметра #ТоварищГейзер #Персефона #InVinoVeritas #PinkFloydPompeii #SithPower #БородаСфинкса #Апофеозис



Ранее мы делились подборкой книг, которые можно почитать в ожидании старта продаж. Произведения из списка, где есть и классика, и другие романы Пелевина, прекрасны сами по себе, а еще они помогут лучше понять новинку.