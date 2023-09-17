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Тайные закрома: что делать с российскими рупиями
16:56 18.09.2023

Инвестиции в Индию могут стать выходом для "застрявших" денег, но риски довольно серьезные

Дмитрий Мигунов

Россия может превратить накопления в рупиях, сложившиеся в ходе торговли с Индией, в инвестиции в эту страну. Об этой возможности заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь, представители Индии опровергают наличие огромных запасов рупий на принадлежащих резидентам России в стране счетах. О том, сколько на самом деле рупий имеют российские организации и физические лица, куда можно вложить деньги в Индии и что на сегодняшний день представляет собой экономика этой страны, - в материале "Известий".

Рекорды по экспорту

Российско-индийский товарооборот в последнее время вырос в разы. Статистика, к примеру, первого полугодия 2023 года показывает текущую ситуацию более чем наглядно: объем торговли между странами увеличился на 200% к тому же периоду 2022-го. Но изменения были несимметричными: в первую очередь взлетел экспорт, который достиг $31,5 млрд. Импорт тоже подрос, но всего на 70%. В абсолютном выражении речь идет о не очень значительных числах - менее $2 млрд.

В другой ситуации такой торговый дисбаланс особых вопросов не вызвал бы. Нюанс нынешнего товарооборота в том, что значительная его часть должна проводиться не в долларах. Это делалось как для того чтобы снизить риски вторичных санкций, так и в более широких целях дедолларизации внешней торговли. Схема торговли в рупиях предполагала создание в индийских банках востро-счетов, при помощи которых и будут закрываться сделки по поставке индийских товаров за рубеж и наоборот. Система выглядела довольно громоздкой: открытие каждого такого счета должно сопровождаться одобрением со стороны индийских регуляторов, а накопившиеся на счетах остатки могут вкладываться только в государственные облигации в Индии. Принцип отрабатывался в некоторых случаях иранско-индийской торговли и вот теперь в отношениях между Индией и Россией.

Огромная разница между экспортом и импортом привела к тому, что российские компании собрали значительную сумму в рупиях. Что, кстати, видно и по общей статистике платежного баланса России, где почти все положительное сальдо в отдельные месяцы этого года складывалось за счет торговли в "нетрадиционных" валютах, включая рупию.

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Из-за разнообразных ограничений использовать рупию в международной торговле с третьими странами очень сложно. Индия пока не торопится делать свою валюту полностью конвертируемой. Устремления индийцев понять несложно: конвертируемость добавляет риски для финансовой системы страны, которая в полной мере еще не является устойчивой к внешним шокам. Дополнительные проблемы связаны с тем, что Индия имеет торговый дефицит с большинством партнеров. Между тем даже Китай, экономика которого в разы больше, национальный финансовый рынок куда более развит, а платежный баланс находится в колоссальном плюсе, очень осторожно подходит к "интернационализации" юаня.

Какова точная сумма этих накоплений? В мае агентство Reuters сообщало, что речь идет о сумме, эквивалентной $40 млрд. В сентябре, однако, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в реальности эта цифра имеет "другой порядок", а в целом количество рупий сейчас незначительно по сравнению с объемами экспорта и постепенно снижается. В свою очередь, посол Индии в России Паван Капур говорил о том, что по крайней мере вся поставленная из России нефть была оплачена "твердой валютой" (какой именно, непонятно, предположительно долларами или дирхамами ОАЭ). Сухой остаток всех этих заявлений: рупии у российских экспортеров есть, но, вероятно, далеко не в том объеме, который указывался в иностранных СМИ.

Перевернутая пирамида

Но даже в этом случае речь идет о достаточно серьезных суммах, и инвестиции могли бы стать одним из способов приложения для миллиардов "припаркованных" рупий. Экономика Индии является одной из самых динамичных в мире. В 2021/22 финансовом году ВВП страны вырос сразу на 9,1%, в 2022/23 - на 7,2%. По темпам роста Индия уже обогнала постепенно замедляющийся Китай, хотя по общему объему ВВП уступает ему примерно в пять раз. Тем не менее для глобального экономического роста Индия является третьей по значимости страной после Китая и США. В некоторых отраслях (фармацевтика, IT, металлургия, сельское хозяйство) республика занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

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Однако, несмотря на бурный рост, не все так гладко. Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отмечает, что экономическая политика Индии последних лет ускорила имущественный разрыв местного населения: богатые становятся богаче, а бедные - беднее. 1% самых богатых людей Индии теперь контролирует ошеломляющие 40% национального богатства.

- Из-за этого Индия не сможет в обозримом будущем стать новым азиатским тигром. Экономическая система Индии, созданная по принципу перевернутой пирамиды, не будет устойчивой, - полагает эксперт.

Освежить старые сделки

Вопросы по инвестициям в эту страну не так просты, но целый ряд факторов указывает на заинтересованность Нью-Дели в достижении консенсуса, считает профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

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- Индия закупает значительную часть нефти у России и Саудовской Аравии. Последние, в свою очередь, показали готовность договариваться в рамках ОПЕК+ (сократив добычу нефти в ответ на введение западными странами "потолка цен"). Во избежание энергетических сложностей и роста цен на топливо Нью-Дели, очевидно, сделает шаги навстречу Москве, дабы не усложнять свое положение (в том числе в преддверии продовольственного кризиса). К этому можно добавить и непростые отношения Индии с КНР, из-за которых обе азиатские державы всегда стремятся не подтолкнуть РФ на сторону соперника.

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов считает, что речь может пойти о ряде проектов, обсуждение которых шло с 2017 года, но в 2019-м забуксовало. В первую очередь "Русала" и "Роснефти" в металлургии и нефтепереработке соответственно. Например, создание в Индии совместного предприятия по производству порошкового алюминия или сотрудничество с Vedanta Resources по глинозему. "Роснефть" владеет в Индии НПЗ "Вадинар", а в прошлом сообщалось, что компания интересуется терминалами сжиженного природного газа.

В то же время Александр Потавин считает, что вложения в Индию значительных денежных средств российских сырьевых экспортеров сопряжено с рисками получить низкую отдачу на фоне регулярных кризисов.

По его словам, если так получилось, что рупия не является свободно конвертируемой валютой, лучше искать способы вывода заработанных средств из этой страны.

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- В принципе уже известно, что российские нефтяники нашли выход: рупии через ОАЭ выводят из Индии через покупку стейблкоинов типа USDT. До недавнего времени трансакции P2P в криптовалюте для участников из России были возможны, хотя и были сопряжены с повышенными комиссиями. Деньги за российскую нефть должны возвращаться в Россию и работать на наше население. А вкладывать с трудом полученную валютную выручку в неустойчивую развивающуюся экономику - не самая лучшая идея, - резюмировал собеседник.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695045360


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