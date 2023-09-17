Киргизия. В Нарынского заповеднике обнаружили петроглифы Сакских времен

17:08 18.09.2023

Сотрудники Нарынского государственного заповедника обнаружили петроглифы Сакских времен



"Культура" (АКИpress) - В ходе экспедиции сотрудники Нарынского государственного природного заповедника обнаружили на территории заповедника петроглифы Сакских времен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологического и технического надзора.







Сакский звериный стиль, на фотографиях видны следы животных, так прокомментировал доцент Института истории КНУ имени Жусупа Баласагына Орозбек Солтобаев находки. По словам доцента, петроглифы принадлежат к II или IV III илил VI векам д.н.э.



В ходе экспедиции сотрудники природного парка на территории заповедника установили 3 переносных датчика и 8 фото ловушек.