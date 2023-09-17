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|Делегация Талибана будет участвовать в Казанском форуме
19:16 18.09.2023
Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани
Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Будут, подтвердили [свое участие]", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.