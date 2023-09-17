 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.09.2023
19:16  Делегация Талибана будет участвовать в Казанском форуме
17:08  Киргизия. В Нарынского заповеднике обнаружили петроглифы Сакских времен. Секс с конем?
16:56  Тайные закрома: что делать с российскими рупиями
16:49  Новый роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" выходит со скандалом
16:48  Тень коммуниста: оружейный гигант из США разорвал крупную сделку с Эр-Риядом
14:44  Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины, - Роман Рейнекин
14:02  Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий 1929-54 гг

13:59  Афганский транзит, - Николай Кузьмин
13:57  Руководители "КазПродкорпорации" задержаны по подозрению в коррупции
13:53  Выборы районных акимов в Кz: свадьба в Малиновке, - Данияр Ашимбаев
13:26  Новая ядерная эпоха. Почему Америка, Россия и Китай стремятся модернизировать свои ядерные арсеналы? - Арва Нагиб
13:24  Украина совершила ту же ошибку, что и Грузия. Теперь ее ждет крах, - Ильбер Васфи Сель
13:21  Как потомственные фашисты из НАТО и ЕС строят четвертый рейх, - В.Ильин
10:55  Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
07:10  Искусственный интеллект и наше будущее, - Леонид Савин
07:08  Америка – Китай: шпионские страсти. Задействована вся агентура и инновации, - Владимир Овчинский
06:43  Известный полит-балабол Рогозин собрался в РосСенат от Запорожской области
06:28  Еще один? Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум
06:23  Главы стран ЦА наградили Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) "почетным знаком глав государств Центральной Азии"
02:29  Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то территориальные претензии предъявит Кыргызстан, документы найдены, - глава КырГКНБ Ташиев
01:45  Украина и Африка доказывают - США в упадке, - Марлон Хавьер Лопес
01:42  Азербайджан решил строить пятизвездочный отель на Иссык-Куле
01:39  Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций
01:26  Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана
01:23  Мирзиеев сменил разом 4-х председателей областных судов
01:15  Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов
01:08  Дефицит госбюджета Узбекистана достиг почти 40 трлн сумов
01:06  В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)
01:04  Опиум из Кыргызстана самый полезный и вкусный, - академик Суюнбаев
00:48  Жапаров и Рахмон провели тур переговоров в Душанбе
00:40  Вопрос о границах украинского государства остается открытым, - Сергей Жильцов
00:06  К нам приехал Ким Чен Ын, Путин выступил на Восточном экономическом форуме, - Дм.Попов
Воскресенье, 17.09.2023
18:51  Измир. В Турции упал пожарный вертолет с кыргызстанским экипажем. Выжил один из трех пилотов
18:21  На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута
14:26  The Economist: Европу захлестывает новая волна крайне правого популизма
14:23  Wall Street Journal: Зерно из Киева раскололо Европу - поддержка Украины висит на колоске
14:19  Кыргызо-россиянке Валентине Шевченко не дали пояс UFC. Реванш не состоялся
14:11  На торги московского аукциона "Знак" выставлены крайне редкие Оренбургские боны
14:07  Бухарская медаль на груди моряков Русского флота (история миноносца "Эмир Бухарский")
13:59  В Ташкенте открыт новый пафосный экспоцентр CAEx Uzbekistan
12:39  РосМИД проснулся... Лавров заявил, что Запад ведет войну против России
12:10  Крах атомной энергетики Франции, - В.Прохватилов
07:40  "Знаете, каким он парнем был!..". Скончался советский поэт-песенник Николай Добронравов
07:32  Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин
06:36  Политика Белграда: слова и дела президента Александра Вучича, - А.Веселов
00:47  Может ли геронтократия развалить США, как в свое время - Советский Союз, - Дмитрий Родионов
00:24  Назначен новый замглавы МВД Узбекистана по ИТ - Зуфар Курбанов
00:13  Турция пообещала дать США "соответствующий ответ на клевету" о причастности к случаям торговли детьми
00:10  Туркменистан доверил свою киберзащиту неизвестной компании из Сингапура
00:03  Зашквар грозит импичментом. У оголтелой русофобки президентши Эстонии Каллас оказался бизнес... в России
00:02  Запад готовит Киев к военной кампании 2024 года, - Вл.Мухин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Делегация Талибана будет участвовать в Казанском форуме
19:16 18.09.2023

Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Будут, подтвердили [свое участие]", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695053760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда
- Алихан Смаилов ознакомился с подготовкой МАЭК к отопительному сезону
- Кадровые перестановки
- Выборы районных акимов: история вопроса
- Госсоветник провел совещание с руководителями государственных аналитических структур
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай
- Курс тенге – "слуга двух господ?"
- В Восточном Казахстане ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ
- О саммитах в Душанбе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  