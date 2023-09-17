Bloomberg: цена на российскую нефть вновь растет

00:04 19.09.2023

Bloomberg: из-за спроса на дизель вернулась премия на российскую нефть



Премия за сырую нефть из России вернулась, сообщает Bloomberg. Поставки российского черного золота в Китай торгуются дороже эталона Brent. Государственные нефтеперерабатывающие заводы нарастили закупки, отмечает эксперт из компании Kpler.

Глобальный рост спроса на дизельное топливо пошел на пользу одному из ключевых экспортных сортов российской нефти: поставки с Дальнего Востока торгуются с редкой премией к мировому эталону Brent.



По словам трейдеров, сорт ВСТО (ESPO), который предпочитают, как правило, небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае для производства дизеля, торгуется с небольшой премией к Brent за грузы с доставкой в следующем месяце. Это разительная перемена по сравнению с тем, что было в начале этого года: на фоне рыночных потрясений, последовавших за вводом российских войск на Украину в 2022 году, глобальные модели закупок изменились, и российская нефть торговалась со значительной скидкой.



На сегодняшний день дизель - одна из самых горячих точек мирового энергетического рынка: нефтеперерабатывающие заводы не поспевают за спросом на основное промышленное топливо, даже несмотря на значительные прибыли. В то же время ограничения поставок сырой нефти, введенные тяжеловесами ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией в надежде взвинтить цены, привели к сокращению объемов более плотных и сернистых сортов, которые обычно идут на производство дизеля - топлива, жизненно важного для промышленности и транспорта.



По словам трейдеров, пожелавших сохранить анонимность, партии российской нефти ВСТО с отгрузкой в Китай в октябре торговались с премией примерно в 50 центов за баррель относительно Brent. По словам Виктора Катоны, ведущего сырьевого аналитика компании Kpler, это рекордный показатель с тех пор, как Запад ввел ценовой потолок.



"В последний раз ВСТО была в плюсе относительно Brent аж в ноябре 2022 года", - сказал Катона. Хотя этот сорт остается излюбленным у частных переработчиков Китая, закупки увеличили и государственные нефтеперерабатывающие заводы - только в октябре они примут до семи партий больше, сообщил он по электронной почте.



Независимые нефтеперерабатывающие заводы (их еще называют "самоварами") нередко смешивают ВСТО с более грязными и сернистыми баррелями из Ирана, а более крупные (причем как государственные, так и частные) воздерживаются от санкционных товаров, в том числе из Персидского залива, и вынуждены соперничать друг с другом за российский сорт, отметил аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь.



Помимо ВСТО подорожали и другие сорта нефти, богатые средними дистиллятами - в том числе Murban из Абу-Даби и Bonga из Нигерии. В пятницу спотовая премия на Murban выросла до высочайшего уровня с февраля, а премия на Bonga была на 2 доллара за баррель выше, чем у сортов, идущих на производство бензина.