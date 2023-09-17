Сотрудники "Худудгаз Бухоро" осуждены за хищение газа на 26 млрд сумов

00:08 19.09.2023

Суд вынес приговор в отношении сотрудников филиала газоснабжения "Худудгаз Бухоро" и двух предпринимателей за хищение газа на 26,1 млрд сумов.



Каганский районный суд по уголовным делам вынес приговор четырем фигурантам дела о краже газа на сумму более 26 млрд сумов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бухарской области.



Как отмечается в сообщении, начальник метрологической службы компании "Худудгаз Бухоро" (филиал компании "Худудгазтаъминот) М. Хайитов и ведущий инженер метрологической службы А. Абдуллаев вступили в сговор руководителем предприятия "Дилдора" А. Жабборов и руководителем газовой заправки Osiyo Buxoro Gaz Ж. Султонов для хищения энергоресурсов.



В точке присоединения отдельного газопровода с газозаправочными станциями компании была установлена измерительная система учета газа AutoPilot Pro. Однако помещение, где находилось измерительное оборудование, не было опломбировано. Кроме того, без каких-либо документов была заменена пломба импульсной трубки системы, которая предназначена для подсоединения приборов учета давления транспортируемой среды к системам, транспортирующим газы. В результате произошла кража газа на 26,1 млрд сумов.



Руководитель компаний "Дилдора" и Osiyo Buxoro Gaz признаны виновными по пункту "а" части 4 статьи 169 (кража в особо крупном размере), пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пунктам "а, б" статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершенные повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и приговорены к 11 годам лишения свободы.



Сотрудники метрологической службы приговорены к 9 годам заключения.



Ответчиков также обязали возместить ущерб на сумму 20,1 млрд сумов. Ранее они уже компенсировали 6 млрд сумов.