Ближний Восток обретает свою идентичность, - Вениамин Попов

00:19 19.09.2023

Арабские страны играют всевозрастающую роль в мировых делах



Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.

17.09.2023



Эмиратский космонавт Султан аль-Неяди стал первым представителем арабских стран, вышедшим в открытый космос.

На саммит G20 в Дели впервые были приглашены сразу три арабских страны – Египет, Оман и ОАЭ. Саудовская Аравия является членом этого объединения, и эти государства совместно с другими представителями глобального Юга сумели поставить в центр принимаемых решений саммита необходимость реорганизации таких международных институтов, как МВФ, Всемирный банк и ВТО.



Официально арабских стран 22, общая численность арабского мира составляет 500 млн человек. Их роль в мировых делах постоянно растет. Государства глобального Юга в последнее время стали четче осознавать идущий сегодня полным ходом процесс формирования многополярного мира и сделали для себя соответствующие выводы. (Египетская пресса постоянно пишет о трех основных центрах мировой политики – США, Китае и России.)



В четкой форме свои подходы к нынешнему мировому порядку стали проявлять Индия и некоторые страны Латинской Америки. Индия, например, готова поменять название страны на Бхарат, правительство выступило с требованием репараций за долгие годы английского колониального господства (общая сумма оценивается более чем в 1 трлн долл.).



Арабы в последние годы также стали проявлять больше самостоятельности, типичным является весьма распространенный тезис, высказанный телеканалом Al-Arabiya 20 августа: "Многие страны развивающегося мира устали от господства Америки в мировой финансовой системе, особенно от силы доллара".



Яснее об этой новой тенденции высказалась на днях саудовская газета "Оказ": "Страны глобального Юга, поддерживающие победу России в конфликте в Украине, могут нанести "смертельный удар" по западным странам".



Линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, которое устало от шантажа, давления, информационных войн. Государства глобального Юга хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить национально ориентированный внутри- и внешнеполитический курс, а не таскать каштаны из огня для бывших метрополий.



В конце августа произошло событие, ознаменовавшее веху в истории БРИКС, – объединение включило в свой состав еще шесть развивающихся государств. Тем самым БРИКС заявил о себе как о новом важном игроке на мировой арене: 11 стран отныне олицетворяют собой альянс всех основных цивилизаций мира, кроме западной.



Членами БРИКС стали три арабских государства: Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Заявку на членство подавал также Алжир. По сведениям арабской прессы, против кандидатуры Алжира высказалась Индия, решив, что эта североафриканская страна больше ориентируется в своих экономических связях на Китай. Впрочем, в следующем году Алжир скорее всего войдет в состав БРИКС, тем более что его роль в Средиземноморье, и особенно в Африке, постоянно растет.



Одна из эмиратских газет отмечала, что расширение БРИКС стало знаком начала конца политических и экономических механизмов, сложившихся после Второй мировой войны. Арабы обладают новой финансовой мощью: несколько государств Персидского залива учредили крупнейшие в мире суверенные фонды, которые контролируют активы на сумму 3 трлн долл. Особенно выделяются фонды ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.



Следует отметить, что Эмираты под руководством шейха Мухаммеда аль-Нахайяна стали пионерами в реализации многих технологических новшеств. В начале сентября после шестимесячного полета на МКС на Землю вернулся космонавт из ОАЭ Султан аль-Неяди.



После прихода к власти в Саудовской Аравии короля бин-Сальмана и его сына, наследного принца шейха Мухаммеда в королевстве началась самая настоящая культурная революция. Проходят радикальные реформы, которые меняют жизнь людей: акцент делается на модернизацию государства, религиозное обновление и направление энергии женщин и молодежи на достижение прогресса.



Следует отметить также значительные успехи султаната Оман. Практически при жизни одного поколения эта страна изменилась до неузнаваемости: люди, ютившиеся в глиняных мазанках, переместились в просторные и комфортные дома. По оценке итальянского востоковеда, оманцы перемахнули из нищего, нестабильного, воюющего государства с размытыми границами в удобную, безопасную и процветающую "арабскую Швейцарию".



Арабы вопреки нажиму Запада не только не присоединились к санкциям против России, но и заметно расширили сотрудничество с Москвой. Сегодня можно говорить о том, что взаимодействие РФ с Алжиром, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ охватывает все новые области экономики и культуры. Это видно на примере торговли РФ с Эмиратами – она приближается к 10 млрд долл., обгоняя все другие арабские страны.



Поддержание нынешних мировых цен на нефть было достигнуто прежде всего благодаря широкомасштабному сотрудничеству Саудовского Королевства и России. Американцы неоднократно пытались оказать нажим на саудовцев, понуждая их снизить цены, однако получили достойный отпор.



Всем этим странам, но прежде всего Египту, Россия продает значительное количество зерна.



Центральная египетская газета "Аль-Ахрам" не раз разъясняла, что "незападные общества не должны принимать западные ценности, а Запад не должен ожидать, что остальной мир примет его стандарты как данность".



Дипломатия Эр-Рияда, Абу-Даби и Маската отличается сдержанностью и прозорливой манерой поведения. Несомненно, что такая политика, несмотря на огромное количество проблем, приведет в конечном счете к ощутимым результатам. Деятельность арабов вместе с БРИКС даст возможность укрепить как влияние этого объединения, так и позиции арабского мира.