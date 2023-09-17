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Сближение России и КНДР бьет по интересам Китая. Москва создает ось стран, подвергшихся санкциям, - Владимир Скосырев
00:24 19.09.2023

17.09.2023
Председатель КНР Cи Цзиньпин, вероятно, не в восторге от итогов визита Ким Чен Ына в Россию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын закончил шестидневный визит в Приморье. Ранее он обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы военного сотрудничества. Ким осмотрел российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, военные корабли. США и Южная Корея предупредили, что если взаимодействие Москвы и Пхеньяна будет реализовано, то они за это заплатят. В Вашингтоне также твердят о том, что поездка Кима встревожила Пекин, поскольку усиливает нестабильность у границ КНР, и это может помешать нормализации ее отношений с США и их союзниками в Восточной Азии.

Западные СМИ акцентируют внимание на том, что первую за три года поездку за рубеж Ким совершил не в Китай, а в Россию. Отсюда следуют далеко идущие выводы. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал военное партнерство двух стран "нелегальным и несправедливым, поэтому международному сообществу придется объединиться более тесно". Reuters напоминает, что Северная Корея в сентябре построила первую подводную лодку, способную "нанести удар тактическим ядерным оружием". И Россия против этого не возражает. Недаром Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, подарил гостю бронежилет и шесть дронов, произведенных на местном заводе.

The New York Times утверждает, что укрепление сотрудничества между Россией и Северной Кореей может ослабить путы, привязывающие оба государства к Китаю, и затруднить его попытки стабилизировать отношения с Западом. Ранее, напоминает газета, председатель КНР Си Цзиньпин протянул руку двум антизападным странам. Он заявил, что дружба с Россией не имеет границ и пообещал непоколебимую поддержку Северной Корее. Но братание президента РФ Владимира Путина с Кимом – это не столь приятная новость для Пекина, как могло сначала показаться. Результатом этого может быть то, что оба государства уменьшат свою зависимость от Китая. Помимо этого это негативно скажется на инициативе КНР положить конец конфликту в Украине и ограничить ядерную программу КНДР.

"Я сомневаюсь, что Си сильно радуется празднику любви между Москвой и Пхеньяном. Они желают добиться большей автономии от Китая, доминирующей державы в этом треугольнике. Россия может получить больше боеприпасов от Северной Кореи, а той может перепасть технологическая помощь от России для совершенствования ядерного арсенала. Все это произойдет у ворот Пекина, но вне его возможности контролировать и влиять", – говорит Джон Делури, профессор университета Юнсей в Сеуле.

Иными словами, это может стать головной болью для Пекина – ведь от него будут требовать, чтобы он оказал нажим на Москву и Пхеньян. Испытания ракет в КНДР повлияли на решение Сеула и Токио поступиться своими давними разногласиями и подписать трехстороннее оборонное соглашение с США.

Как Китай решит вопрос с Россией и Северной Кореей, приобретает актуальность. Ведь эта держава претендует на лидерство в международных делах. Пол Хэнл, бывший директор по делам Китая в администрации США, утверждает, что если Пекин солидаризируется с осью трех стран (включая Китай), которые имеют территориальные претензии, то это подорвет его интересы. Ведь такой шаг опровергнет пропагандистскую риторику Китая о том, что он выступает против создания блоков.

Но что, по мнению американских бывших чиновников и аналитиков, представляет собой эта ось? Ее, оказывается, кует Россия. Путин устанавливает теплые отношения с авторитарными лидерами, которые могут создать проблемы для Запада. Эндреа Кендалл Тэйлор, бывшая сотрудница американского разведывательного сообщества, утверждает, что это порождает все новые трудности для США. В формируемую ось входят Тегеран, автократы Африки, лидер Сирии Башар Ассад, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Таким образом, Путин превращается в лидера движения, призванного покончить с однополярным миром, где доминируют США. В этом же ключе Кендалл Тэйлор комментирует то, что Москва, как и Пекин, в прошлом году наложила вето в Совете Безопасности ООН на предложение ввести новые санкции против Северной Кореи.

В беседе с "НГ" Александр Воронцов, руководитель исследований Кореи и Монголии в Институте востоковедения РАН, отметил: "У стран, против которых ведется враждебная политика и которые сталкиваются с угрозами для их безопасности, неизбежно расширяется горизонт сотрудничества. Это объективный процесс. Не по своей воле, но они оказались в одной лодке, со сходными проблемами. Так что сотрудничество между ними неизбежно будет расти. Независимо от того, как журналисты это назовут – ось подсанкционных стран, ось несогласных стран, ось стран, отстаивающих свой суверенитет, суть остается одна.

Что касается утверждений некоторых СМИ, что сближение России и КНДР вредит интересам КНР, то это не совсем так. У КНДР с Китаем прекрасные отношения, очень широкие. Конечно, КНДР не хочет попадать в одностороннюю зависимость от любого государства. Она показала, что Китай – не единственный друг, есть перспективы сотрудничества с Россией. Но интересы трех стран совпадают во многом. Полагаю, Пекин был заблаговременно проинформирован о визите".

Источник - НГ
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