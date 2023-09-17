В Киргизии новая волна "патриотических" переименований

00:27 19.09.2023

Кабмин предлагает переименовать 8 сел и сельский округов в Баткене, Жалал-Абаде и на Иссык-Куле. Список

Жогорку Кенеш 11 сентября зарегистрировал законопроект "О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областей".



Кабмин предлагает:



- переименовать Котормоский айылный аймак Кадамжайского района Баткенской области в айылный аймак Молдо Нияз.



- переименовать Назаралиевский айылный аймак Аксыйского района Жалал-Абадской области в айылный аймак Уч-Коргон.



- переименовать село Деш Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Тынчтык.



- переименовать село Дукур Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Достук.



- переименовать село Чек Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Ынтымак.



- переименовать село Комсомольское Ырдыкского айылного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай.



- переименовать Семеновский айылный аймак Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айылный аймак Кожояр.



- переименовать село Семеновка Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата Кожоярского айылного аймака.