 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
В Киргизии новая волна "патриотических" переименований
00:27 19.09.2023

Кабмин предлагает переименовать 8 сел и сельский округов в Баткене, Жалал-Абаде и на Иссык-Куле. Список
Жогорку Кенеш 11 сентября зарегистрировал законопроект "О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областей".

Кабмин предлагает:

- переименовать Котормоский айылный аймак Кадамжайского района Баткенской области в айылный аймак Молдо Нияз.

- переименовать Назаралиевский айылный аймак Аксыйского района Жалал-Абадской области в айылный аймак Уч-Коргон.

- переименовать село Деш Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Тынчтык.

- переименовать село Дукур Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Достук.

- переименовать село Чек Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области в село Ынтымак.

- переименовать село Комсомольское Ырдыкского айылного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай.

- переименовать Семеновский айылный аймак Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айылный аймак Кожояр.

- переименовать село Семеновка Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата Кожоярского айылного аймака.

Источник - kg.akipress.org
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