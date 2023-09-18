Возвращенные в Узб активы Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане

00:36 19.09.2023

Фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный для возврата конфискованных активов Гульнары Каримовой из Швейцарии, распределил 43,5 млн долларов на финансирование новой программы ООН. Она направлена на снижение предотвратимой смертности матерей и новорожденных в Узбекистане.



Фонд Uzbekistan Vision 2030 объявил о распределении 43,5 млн долларов на поддержку новой программы ООН для снижения предотвратимой смертности матерей и новорожденных в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте представительства ООН в стране.



Многопартнерский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030 был создан летом 2022 года для возврата активов Гульнары Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе прошлого года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении 131 млн долларов через фонд. Возвращенные активы используются для финансирования программ, направленных на ускорение реализации программы реформ правительства Узбекистана и достижения Целей устойчивого развития ООН в стране.



"Возвращение активов в страны происхождения является фундаментальным принципом Конвенции ООН против коррупции. Взнос в фонд, полученный в результате соглашения о реституции между Узбекистаном и Швейцарией, позволит добиться конкретных успехов в достижении Целей устойчивого развития и напрямую улучшит жизнь граждан Узбекистана. Эта программа ООН охватит 600 тысяч женщин и новорожденных в течение тридцати месяцев по всей стране", - заявила постоянный координатор ООН в Узбекистане Консуэло Видал-Брюс.



По данным представительства ООН, новая программа будет совместно реализована тремя агентствами: ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. Одной из ключевых ее целей заявлено повышение выживаемости детей, имеющих низкую массу тела при рождении, с нынешних 75% до 90%.



У программы три ключевых направления:



укрепление механизмов управления, программ и правил, методических руководств и клинических протоколов в 227 перинатальных центрах;

повышение потенциала перинатальных центров в оказании качественных инклюзивных медицинских услуг путем закупа необходимого оборудования и наращивание потенциала медработников;

предоставление 10 миллионам узбекистанцев знаний, необходимых им для требования и получения качественных и инклюзивных услуг в сфере охраны репродуктивного здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков.



"Граждане Узбекистана напрямую ощутят положительный эффект [от программы], поскольку общество получит доступ к перинатальным центрам, оснащенным самым современным оборудованием с высококвалифицированными медицинскими работниками… Мы очень рады сотрудничеству с ООН и правительством Швейцарии в рамках данной преобразующей инициативы, которая поможет реализовать стратегию правительства по снижению уровня детской смертности вдвое", - отметил первый заместитель министра финансов и экономики Ильхом Норкулов.