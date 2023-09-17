Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане

00:38 19.09.2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российской стороны построить в Узбекистане несколько школ с обучением на русском языке по российским программам. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов принял это предложение.



Россия готова построить в Узбекистане несколько школ, где обучение будет проходить на русском языке, по российским программам. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.



"Так ученики смогут лучше познакомиться с культурой России и традициями", - сказал Михаил Михаил Мишустин, добавив, что Россия рассмотрит такую заявку в случае заинтересованности узбекской стороны.



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в своей речи отметил развитие сотрудничества между странами в сфере дошкольного и школьного образования.



"Предложения по строительству школ с русским языком обучения мы принимаем с большой благодарностью, - заявил Абдулла Арипов. - Хотел бы отметить, что всего в Узбекистане более 10 тысяч общеобразовательных школ, и 10% из них - с русским языком обучения".



Глава правительства также добавил, что проекты с участием РФ "Класс" и "Малыш", содействующие повышению квалификации педагогов и совершенствованию методик обучения русскому языку в Узбекистане, получили "хороший резонанс". Абдулла Арипов выдвинул предложение увеличить количество педагогов по математике, физике и химии для русскоязычных школ в рамках проекта "Класс".



Отметим, что Россия профинансирует строительство девяти школ в Кыргызстане. Сумма проекта оценивается в 500 млн долларов. Президенты стран Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству школ 1 сентября.