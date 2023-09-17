Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне

05:57 19.09.2023

Владимир Овчинский



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что война на Украине закончится не скоро.



"Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинаются", - сказал Столтенберг в интервью немецкой медиа-группе Funke, опубликованном 17 сентября 2023 года. "Поэтому мы должны подготовиться к длительной войне на Украине".



"Мы все хотим скорейшего мира", - сказал Столтенберг. "В то же время мы должны признать, что если Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет".



По словам руководителя закупок Пентагона Билла ЛаПланте производство 155-мм артиллерийских снарядов, имеющих решающее значение для войны на Украине, на несколько лет опережает график.



Первоначальная цель Пентагона состояла в том, чтобы производить 85 тысяч снарядов в месяц к 2028 финансовому году. В настоящее время темпы производства приближаются к 100 тысяч в месяц к 2025 финансовому году, сказал ЛаПланте, и как минимум к 57 тысяч в месяц к весне 2024 года.



Текущая ставка, отметил он, составляет 28 тысяч в месяц - примерно вдвое больше, чем полгода назад.



Такие темпы являются приятной новостью для Министерства обороны США, намеревающегося нарастить свою промышленную базу. 155-мм снаряды стали своего рода примером увеличения производства для удовлетворения растущих потребностей военного времени, в данном случае для военной помощи Украине.



В своем выступлении на мероприятии, организованном аналитическим центром Центра новой американской безопасности, ЛаПланте продемонстрировал график пиков и спадов спроса Пентагона на оружие с течением времени. Начиная с войны в Персидском заливе около 30 лет назад, она продемонстрировала тенденцию: разразился кризис, промышленная база бросилась выполнять растущие заказы, а затем эти заказы резко упали. Согласно визуальному представлению, показанному во время мероприятия, в каждом случае закупки и поставки достигли своего пика как минимум через два года после начала каждого кризиса.



"Если мы хотим этого избежать, - сказал ЛаПланте, имея в виду цикл подъемов и спадов, - тогда нам нужно изменить свое поведение".



Такой сдвиг, пояснил он, потребует отправки промышленности более последовательного сигнала о спросе. Промышленная база сократилась после окончания Холодной войны, когда спрос на оружие упал. Он может расшириться сегодня, утверждает ЛаПланте, поскольку США поддерживают Украину и пытаются сдерживать Китай или потенциально бороться с ним.



В законопроекте Пентагона 2022 года о финансировании было включено почти 1,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей армии по производству 155-мм снарядов. Еще 18 миллиардов долларов будет потрачено в течение следующих 15 лет на развитие органической промышленной базы службы.



Украина приветствовала эту новость, поскольку война там истощает арсеналы стран, поддерживающих ее оборонительные усилия. В апреле 2023 года агентство Associated Press сообщило, что Украина выпускает 6000-8000 снарядов в день, что больше, чем поставщики производят за тот же период времени.



18 – 20 сентября 2023 года ЛаПланте на авиабазе Рамштайн в Германии вместе с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли на встрече Контактной группы по обороне Украины обсудят, насколько быстро союзники и партнеры США наращивают производство артиллерийских снарядов.



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При этом закономерность роста количества гробов украинских солдат от увеличения поставляемых для ВСУ боеприпасов от США и стран НАТО никого в Вашингтоне и Брюсселе не интересует.