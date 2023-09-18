В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток

06:25 19.09.2023

18.09.23

Вечером 15 сентября на свободу из следственного изолятора в Алматы вышла каракалпакская активистка Райса Худайбергенова. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на представителя каракалпакской диаспоры в Казахстане Акылбека Муратбая.



"Каракалпакская активистка Худайбергенова была освобождена из СИЗО Алматы вчера вечером. Годом ранее она была арестована по ложному обвинению в Узбекистане после протестов в Нукусе. Всего в Казахстане по запросу Уз[бекистана] были задержаны 5 активистов. 3 уже выпущены", - написал Муратбай в соцсетях.

56-летнюю врача-кардиолога Райсу Худайбергенову задержали 16 сентября прошлого года. По данным каракалпакских общественников Казахстана, ее обвинили в том, что во время протестов в Нукусе, прошедших 2 июля 2022 года, она якобы находилась на территории Каракалпакстана и в состоянии алкогольного опьянения размещала в YouTube материалы, призывающие к неконституционному изменению государственного строя Узбекистана.



Между тем, как утверждают общественники, в тот день она была на работе в клинике, что могут подтвердить ее коллеги и пациенты. "Кроме того, Пограничная служба КНБ РК могла бы легко удостовериться, что с мая 2022 года Райса Худайбергенова не пересекала границу и не покидала территорию Казахстана", - отметили общественники в открытом письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.



Авторы письма просили главу государства обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории Казахстана "по запросу и при непосредственном участии правоохранительных органов Республики Узбекистан". Подписанты призвали Токаева содействовать в предоставлении пятерым арестованным активистам диаспоры каракалпаков статуса беженца и освобождении их хотя бы под домашний арест.



Из пятерых арестованных в прошлом году "по запросу Узбекистана" активистов на сегодняшний день освобождены трое: 13 сентября СИЗО покинули Кошкарбай Торемуратов и Жангельды Жаксымбетов. В следственном изоляторе остаются Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева.



ℹ️ Массовые акции протеста прошли в Нукусе 1-2 июля 2022 года. Причиной стало внесение в проект новой редакции Конституции Узбекистана поправок, предусматривающих лишение Каракалпакстана суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На месте событий были задержаны 516 человек, многих наказали в административном порядке и отпустили.



В конце ноября прошлого года в Бухаре начался судебный процесс по делу о беспорядках в Нукусе. Наиболее суровый приговор - 16 лет колонии - был вынесен юристу и журналисту Даулетмурату Тажимуратову, являвшемуся, по версии следствия, организатором массовых беспорядков.



В мае текущего года в Узбекистане состоялся суд над каракалпаками, находящимися за границей. Фигурантами дела стали лидер партии "Алга Каракалпакстан" Аманбай Сагидуллаев (постоянно проживает в Норвегии) и председатель каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области Казахстана Ниетбай Уразбаев, которые, по версии следствия, были причастны к беспорядкам в Нукусе в июле прошлого года. В итоге Сагидуллаева заочно приговорили к 18 годам лишения свободы, Уразбаева - к 12 годам.