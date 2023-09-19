Такэси Кумон: высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи

06:27 19.09.2023

Nihon Keizai

Япония

19 сентября 2023

Высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи

Nihon Keizai: высокие цены на нефть сохранятся до конца следующего года



Решение России и Саудовской Аравии о продлении сокращения добычи нефти стало неприятным сюрпризом для стран-потребителей и привело к скачку цен на мировом рынке, пишет Nihon Keizai. Цена останется высокой в течение всего следующего года, прогнозируют эксперты.

Такэси Кумон



Цены на нефтяном рынке растут. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent впервые за 10 месяцев превысили отметку 90 долларов за баррель, а 14 сентября временно достигли 93 долларов, что является самым высоким показателем с начала года. Сработал сюрприз в виде продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи нефти на три месяца до конца года, и многие ожидают, что цена останется высокой в течение следующего года.



5 сентября Саудовская Аравия объявила, что продолжит добровольное сокращение добычи на один миллион баррелей в день до декабря. В тот же день Россия заявила о продлении сокращения добычи и уменьшении экспорта на 300 тысяч баррелей в день до конца года. В общей сложности это составляет более 1% мирового предложения. В дополнение к уже осуществляемому согласованному сокращению добычи ОПЕК+, которая представляет собой возглавляемую Саудовской Аравией Организацию стран - экспортеров нефти и не входящие в нее Россию, а также другие страны, четко обозначила позицию по регулированию баланса спроса и предложения.

Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и Россией продлили на три месяца, чтобы ударить по больному месту



Поскольку большинство ожиданий рынка было связано с продлением на один месяц, пролонгация на три стала неожиданностью. В тот же день североморская нефть марки Brent временно подорожала на 2% по сравнению с предыдущим днем. По прогнозам американского Goldman Sachs, цены на конец 2023 года составят 86 долларов за баррель, а на конец 2024 года - 93 доллара. По прогнозам, они останутся на высоком уровне.



"Снижение добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к существенному дефициту предложения в четвертом квартале", - предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете, опубликованном 13 сентября. Первоначально рынок рос медленно, при этом большинство полагало, что дефицит предложения усилится к концу года. Заявления Саудовской Аравии и России послужили толчком к скачку.



Повышение цен обогащает государственные финансы нефтедобывающих стран. По данным Международного валютного фонда (МВФ), стоимость нефти, при которой бюджет Саудовской Аравии будет сбалансирован в этом году, составляет 80,9 доллара за баррель. В середине года стоимость оставалась на уровне 70 долларов, а финансовые результаты государственной нефтяной компании Saudi Aramco за период апрель-июнь 2023 года показали снижение чистой прибыли на 38% по сравнению с предыдущим годом.



Рост рыночной цены выгоден и России. Это связано с тем, что санкции, введенные США, Европой и Японией после начала СВО на Украине, привели к сокращению объемов экспорта сырой нефти. Корректировка добычи, которая приведет к росту цен на единицу продукции, также будет иметь эффект демонстрации единства с Саудовской Аравией, что позволит убить двух зайцев одним выстрелом.



Некоторые аналитики расценивают это как намерение Саудовской Аравии развеять упаднические настроения, связанные с замедлением роста спроса (Barclays, Великобритания). Спрос со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, остается устойчивым. Он восстанавливается после спада, вызванного ограничениями, связанными с новым коронавирусом. Однако есть опасения, что, если производственная активность и спрос на нефть в Китае внезапно ослабнут, это распространится на остальной мир и создаст сложные условия для развивающихся экономик (МЭА).



Что касается мирового спроса в 2023 году, то МЭА ожидает его увеличения на 2,24 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим годом, а ОПЕК - на 2,44 миллиона. В целом рынок считает, что в этом году спрос будет уверенно восстанавливаться. Однако, когда речь заходит о перспективах на 2024 год, разрыв между прогнозом МЭА о росте на один миллион баррелей в день и прогнозом ОПЕК о росте на 2,25 миллиона баррелей становится больше. Даже международные организации придерживаются разных точек зрения, и возникает сильное ощущение неопределенности.



Трения с США из-за высокой стоимости нефти

Неудивительно, что входящие в ОПЕК страны, доходы которых зависят от нефти, в качестве меры предосторожности сокращают предложение. Тем не менее, цена, значительно превышающая 100 долларов за баррель, вызовет яростную реакцию стран-потребителей, особенно США, где в следующем году пройдут президентские выборы. Саудовская Аравия может попытаться разыграть нефтяную карту в качестве разменной монеты, чтобы добиться от США сотрудничества в области безопасности и технологий. Тогда ей не придется давить на администрацию Байдена.



Саудовская Аравия заявила, что будет ежемесячно рассматривать вопрос о продлении добровольного сокращения, чтобы решить, стоит ли увеличивать добычу. Это позволит сохранить комфортную для нефтедобывающей страны ситуацию на рынке путем тонкого балансирования.