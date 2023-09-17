 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
07:13 19.09.2023

Гоп-стоп.
Европа опускает железный занавес?
Илья Титов

Громкой историей последнего времени стали новые правила въезда в Евросоюз из России. Впрочем, "правилами въезда" их можно назвать весьма условно – это лишь рекомендации Еврокомиссии, оставляющие отдельным странам ЕС право самим принимать решение на этот счет. Но именно это умывание рук делает ситуацию куда более понятной – мы все помним, где в Европе находятся самые большие фанаты России. Теперь на въезде у путешественника, которому полутора годами ранее закрыли возможность прямых перелетов и оставили лишь перелеты через третьи страны или сухопутный въезд, могут отобрать все. По крайней мере, Брюссель призвал не стесняться этого. В начале недели пошли разговоры о том, что с желающего приобщиться к европейским ценностям могут снять неевропейские ценности, одежду, отобрать мобильник, ноутбук, а то и вовсе лишить автомобиля, отправив в Европу пешком, будто паломника. Потом, конечно, пошли уточнения, оправдания и заверения в том, что Брюссель вовсе не так поняли и что решение остается за конкретными странами и даже за конкретными таможенниками. Здесь в игру вступило психологическое значение этого отлично выверенного шага наших врагов. Наше инфополе вскипело и принялось либо причитать про расизм, как это сделала голос МИД Мария Захарова, либо ворчать о фашизме, как руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, либо же вместе с безымянной массой интернет-хохмачей делать мемы про голых туристов из России, подобно терминаторам, прибывающим в европейские города на радость местным жителям.

Если отбросить дежурные обвинения во всяких расизмах, нацизмах и прочих постимпрессионизмах, то чаще всего звучал довод, что Европа опускает железный занавес, закрываясь от нас. И здесь мы подходим к подлинному значению этого шага, который по своей сути был лишь обычной рекомендацией со стороны Еврокомиссии – сколько таких филькиных грамот она выпускает ежедневно, сколько уходят в никуда?

Смысл утверждения нового порядка, где въезжающего могут обобрать до нитки, а могут и не обобрать, – все будет зависеть от доброй воли всяких Латвий и прочих Польш, а также от хорошего настроения стоящих на пропускном пункте Пржемысла или Яниса – состоит как раз в его непостоянстве и неутвержденности в качестве законодательной меры. Закон о прямом запрете на въезд или содержащий нужные пункты список того, что нельзя ввозить, был бы логичным и вполне ожидаемым шагом к эскалации санкционной войны. Но ничего не добавившее в юридическое поле заявление из Брюсселя нарисовало новую картину и придало бюрократической возне оттенок ритуала: теперь любой, кто захочет въехать в Европу, должен делать это, склонив голову и будучи готовым в любой момент потерять все. Да, на практике осуществление этих мер будет отличаться от фантазий Еврокомиссии и даже от риторических упражнений польско-прибалтийских чиновников. Да, маршруты по Старому Свету теперь будут строиться с учетом этой потенциальной шизофрении: к примеру, путешественник, желающий посмотреть древнеримские руины в Таллине, погулять по средневековым улочкам Варшавы или полюбоваться на красивых женщин в Берлине (ничего из этого там нет), должен будет ехать в эти места, въезжая в Евросоюз там, где к российским путешественникам относятся более лояльно – скажем, через Италию или Хорватию, где по нашим туристам скучают.

Но дело ведь не в практическом осуществлении этого "железного занавеса". Дело в том, что это пока что самый высокий отказ от разделения граждан России на категории. Хороший ли, плохой ли – будь добр на границе раздать имение свое, раздеться, разуться и с посыпанной пеплом головой проследовать через стойки паспортного контроля подписывать документ с осуждением российской агрессии. Сейчас простые туристы в Европу не ездят: неподъемная цена билетов, необходимость строить сложный маршрут, трудности с визой и отсутствие гарантий безопасности делают любую поездку в Старый Свет развлечением либо для одержимых идеей увидеть Кельна дымные громады, либо же для идейных товарищей, кому Европа светит маяком всего, от чего Россия волей-неволей отвернулась. Весь прошлый год показывал уморительное превращение отношения ко второму типу людей: от душещипательных обращений к ним со стороны различных Боррелей и Зеленских как к главной надежде на изменение российского курса до отзыва виз у некоторых лидеров мнений, запрета им на въезд. Новым примером этого стала другая история.

Для рассказа об этой драме следует вспомнить прошлый год и сюжеты из области кибербезопасности. Тогда выяснилось, что небольшая "частная" израильская компания NSO Group разработала вирус-троян под названием Pegasus. "Частная" - потому что состояла она из отставников кибервойск Израиля и вроде бы некоторых других западных стран, а также являлась подрядчиком западных и околозападных разведок. "Пегаса" использовали у венгров, алжирцев, саудитов, американцев, голландцев и немцев, его находили у журналистов, правозащитников, банкиров и даже у целого Джеффа Безоса. Вирус, предназначенный для взлома смартфонов, назывался самым эффективным орудием слежки, но израильская контора отдельно проговорила, что ни передачи, ни использования этого вируса против России быть не может – дабы не обострять отношения ни с Москвой, ни с Западом. Соблюдается ли это условие, вопрос для другого раза, здесь важно понимать, что номинально "Пегас" работает именно так. И вдруг в минувшем июне этот вирус нашли в телефоне у директора "Медузы"* Галины Тимченко. Источником данных о вирусе вроде как указывают аж целую корпорацию Apple, но важно то, что информация о случившемся якобы аж в феврале заражении просочилась в публичное пространство только сейчас. С точки зрения властей Латвии, где базируется "Медуза", все логично: к прессе такого рода следует проявлять особый интерес, а людей с таким списком заслуг, как у Тимченко, не считают своими даже за их семейным столом. С точки зрения европейских и американских спецслужб все еще разумнее: такого человека, каким бы "своим сукиным сыном" он ни казался, нужно держать на коротком поводке и тщательно отслеживать контакты. Тем смешнее было наблюдать ментальную гимнастику, охватившую русскоязычную либеральную прессу. Там до последнего не могли поверить в такую подлость вроде бы со "своей" стороны и принялись лепить теории заговора. Согласно этим теориям, либо Россия завладела "Пегасом" напрямую, либо же использовала для этого своих "союзников" типа Азербайджана или Казахстана.

Потом, когда сами "медузные", потупив глазки, признали, что все же за взломом стояли "свои", коллективный Шерлок Холмс аудитории всех этих беглых СМИ начал расследование. Во взломе обвиняли Германию, которая, как известно, лишь делает вид, что противостоит России, а на деле смотрит ей в рот; Эстонию, чья премьерша недавно спалилась на бизнес-связях с Россией и не слишком убедительном их разрыве; Голландию, которая… да неважно! Самое главное, что очевидный вариант с латвийским правительством, устраивающим слежку за директором рижского издания по заказу американских спецслужб, никто не рассматривал – а вдруг обиженные латыши тоже найдут нарушения и отзовут лицензию, как это было с "Дождем"*?

Особенно забавными выглядят два момента. Во-первых, как показал Сноуден, равно как и десятки разоблачителей до и после него, слежка за своими – самое милое дело для АНБ и прочих ЦРУ, а во-вторых, к "своим" всех этих людей относят весьма условно. На этом фоне очень умилили заявления главного редактора "Медузы" и близкого друга Галины Тимченко Ивана Колпакова – того самого, что в 2018-м был замечен в домогательствах, но сохранил работу как ни в чем не бывало. Он что-то написал про свободу слова, про недопустимость слежки и цензуры и про то, как в изгнании редакции теряют чувство собственного достоинства – видать, посмотрел эфиры "Дождя" за последний год. Но никакого разгона истерики, никаких кампаний, никаких подписаний открытых писем, никаких лозунгов, театральных речей, горячих рук и влажных очей, как это случилось бы с тоталитарной и кровожадной слежкой со стороны Кремля, не было. В Латвии и спецслужбы следят как-то добрее и свободнее что ли…

Наше общество очень часто – справедливо и не очень – упрекают в короткой памяти. Вот смазливый актеришка, забившись в угол, плакал на весь "Инстаграм"** о судьбе драгоценной Украины – и вот он выигрывает в России суд о защите чести и достоинства. Вот тиктокер промямлил что-то заукраинское и спел на весь Интернет "щеневмерлу" - и вот он танцует на Красной площади, обзывая всех уехавших "лохами". Вот музыканты, телеведущие, актрисы и не пойми кто – все еще вчера кляли нас на чем свет стоит, но сегодня, милостиво простив темный народ, либо возвращаются, либо же двигаются в направлении границы.

На этой короткой памяти стараются сыграть и те, кто в Россию не вернется просто в силу открытых против них уголовных дел, – лидеры оппозиции, самые громкие голоса, что последние полтора года становились все тише и тише. Они намерены вернуться в мейнстрим. Примером тому может послужить реакция пула ФБК*** на первую историю, описанную на днях: руководительница этого предприятия и иностранный агент Мария Певчих, судя по опубликованному на канале конторы видео, испытала ярость и гнев по поводу решения европейских стран, после чего ФБК обратился к властям Прибалтики с просьбой отменить запрет на въезд авто с российскими номерами. Неловкая попытка показать внутрироссийской аудитории, что они "свои", судя по всему, не очень сработала: прошлый год превратил все это змеиное гнездо беглой оппозиции в отбросы на обочине информационного пространства, а в этом году они и вовсе оказались забыты, если судить по числу зрителей на трансляции: 800 человек максимум в прайм-тайм у иностранного агента Волкова, с две тысячи человек у Певчих и четыре с небольшим тысячи на канале у иностранного агента Ходорковского при миллионных цифрах подписок – нелепый результат при том, что значительная часть зрителей смотрит их не из России. Желание вернуться в фокус внимания, желание вновь восприниматься российской аудиторией "своими" - для этих людей это не просто вопрос профессиональной деятельности, для которой их растили и раскручивали, но и вопрос того самого упомянутого Колпаковым собственного достоинства, ощущения значимости и влияния для тех, кто за пределами никем не просматриваемых четырехчасовых стримов превратился из актуальных фигур в забавных реликтов далеких и навсегда ушедших 2010-х.

* Запрещенное в России СМИ-иноагент

** Соцсеть запрещенной в РФ компании Meta

*** Запрещенное в России НКО-иноагент

Источник - zavtra.ru
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