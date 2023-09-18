 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет лекарства
07:20 19.09.2023

В индийском штате Керала растет число заразившихся вирусом Нипах. Лекарства от смертельного заболевания нет, сообщает DailyMail.

Официально известно о пяти смертельных случаях заражения вирусом Непах, среди погибших есть один ребенок. Власти штата Керала закрыли школы, офисы, улицы обрабатывают антисептиками. Девять деревень объявлены "зонами сдерживания". В штате проводится массовое тестирование.

Как заявил главный министр штата Пинараи Ваджаян, вирус выявлен в городе Кожикоде, где проживает почти 2 млн человек. Министр призвал жителей не бояться, но соблюдать осторожность.

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и переносится представителями семейства крылановых, летучими собаками и летучими лисицами. Заразиться можно как непосредственно от этих животных, так и, например, при употреблении в пищу фруктов, контакт с которыми был у животных.

Вирус передается и при физическом контакте с зараженным человеком. В числе первых симптомов заражения головная боль, сонливость, затем в некоторых случаях развивается острый респираторный синдром и воспаление мозга. Нередко больной впадает в кому и может умереть. Вакцины от этого вируса пока нет, больным оказывается поддерживающая терапия. Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии, когда им заразились почти 300 человек, из которых более 100 умерли.

В Керале это уже четвертая вспышка вируса Нипах с 2018 года. Как сообщает CNN, на данном этапе власти штата выявили более 700 человек из числа тех, кто контактировал с зараженными и умершими. Более 70 человек из них были отнесены к группе высокого риска развития заболевания, они были изолированы и находятся под постоянным наблюдением.

Источник - centralasia.media
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