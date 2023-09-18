 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", Жапаров толкнул речь в ООН
07:29 19.09.2023

Цели устойчивого развития ООН являются основой государственной политики страны и инкорпорированы в долгосрочную Национальную стратегию развития Кыргызстана, сказал президент Садыр Жапаров 18 сентября, выступая на Саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в своем выступлении глава государства отметил, что "Повестка-2030" - лучшая дорожная карта к мирной, здоровой и безопасной жизни для сегодняшнего и будущих поколений.

"Цели устойчивого развития ООН являются основой государственной политики нашей страны и инкорпорированы в долгосрочную Национальную стратегию развития Кыргызстана.

Нами приняты: Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области ЦУР на 2023-2027 годы, двухлетний Совместный рабочий план и Комплексные национальные механизмы финансирования ЦУР, учрежден высокий Совет по реализации ЦУР.

Мне приятно отметить, что, согласно недавно опубликованному Докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызская Республика добилась существенного прогресса в реализации ЦУР, заняв 45-е место из 166 государств-членов ООН. Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", - подчеркнул Жапаров.

По его мнению, несмотря на то, что пройдена половина установленного срока для реализации "Повестки-2030", нужно осознать, что от выполнения большинства целей еще далеки.

Он отметил, что сегодня собрались здесь для того, чтобы продемонстрировать политическую волю и готовность действовать быстро и эффективно для достижения ЦУР на всех уровнях.

Жапаров акцентировал внимание участников Саммита на ключевых направлениях по реализации ЦУР.

"Во-первых, Кыргызская Республика до начала пандемии COVID-19 достигла заметного прогресса в сокращении бедности. Но с началом вспышки коронавируса общий уровень бедности повысился с 20 процентов в 2019 году до 25 процентов в 2020 году.

Для того, чтобы вернуть динамику бедности на путь снижения, принципиальное значение для нас имеет укрепление системы социальной защиты, основанной на справедливости и инклюзивности.

Кыргызская Республика стремится к комплексной трансформации системы образования путем обеспечения равного доступа к ней, повышения ее качества и финансирования.

Доступ к качественному образованию позволит обрести необходимые полезные навыки для трудоустройства и достойной работы.

Образование и знания являются непреложным условием для качественной жизни и развития нашего народа.

Во-вторых, Кыргызская Республика твердо намерена добиваться устойчивого развития путем внедрения принципов и моделей "зеленой" экономики. Будет расширено "зеленое" финансирование для малого и среднего предпринимательства, обеспечено активное участие женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мы предпримем действенные меры по преодолению цифрового разрыва.

Вопросам повышения устойчивости горных регионов, сохранения биоразнообразия, рационального управления водными ресурсами, расширения доступа к возобновляемой энергии будет уделено пристальное внимание и усилия со стороны государства", - сообщил президент.

Жапаров считает, что Кыргызстан подвержена негативному влиянию изменения климата.

По его данным, за последние 20 лет темпы роста средних температур превысили глобальные средние показатели, а при сценарии наиболее высоких объемов выбросов в мире, показатели страны ожидаются максимальными в регионе. Дальнейшее таяние ледников и снижение уровня водных ресурсов могут усугубить продовольственную нестабильность в регионе, ускоряя бедность, миграцию и неравенство.

"С целью сохранения ледников и горных экосистем, мы выступаем за отдельное целевое финансирование для наиболее уязвимых развивающихся горных стран путем создания под эгидой ООН специального Фонда для реализации программ по адаптации к изменению климата, обмена внешнего долга на проекты по экологии. Мы не останавливаемся на достигнутом и остаемся приверженными дальнейшей реализации ЦУР. Мы солидарны с Первым заместителем Генерального секретаря ООН, госпожой Аминой Мохаммед, считающей, что "ЦУР – это калейдоскоп надежд, которые можно сочетать между собой так, чтобы найти оптимальную комбинацию", - сказал Жапаров.

Глава государства подчеркнул о готовности принять конкретные обязательства по ускорению достижения ЦУР к 2030 году, в частности, это:

Инициатива 1: Преобразование системы и реформы для инклюзивного и качественного образования - цель №4;

Инициатива 2: Продвижение инклюзивной "зеленой" экономики - цели №7, №12, №13 и №15.

Жапаров заключил, что сообща удастся найти решения современным вызовам на пути к полноценному достижению ЦУР.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695097740


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