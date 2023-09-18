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США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:45 19.09.2023

Страны региона рассматривают Вашингтон в качестве противовеса Москве и Пекину
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.09.23
С мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом в США встретился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Главы стран Центральной Азии прибыли в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и переговоров с президентом США Джозефом Байденом в рамках формата "С5+1". Ожидается, что на саммите будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества США со странами Центральноазиатского региона. Так, в Вашингтоне недавно прошел бизнес-форум, в котором приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств Узбекистана с главами крупных корпораций США. Однако США, согласно The Wall Street Journal, рассматривают Казахстан как ключевое государство, через которое будут распространять свое влияние на весь регион.

"Предстоящая встреча президента США Джозефа Байдена с президентами стран Центральной Азии открывает новые возможности для внешней политики.

Саммит состоится 19 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет первая встреча президента США со своими коллегами из пяти центральноазиатских государств – Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, которая может стать решающей в жизненно важном регионе", – говорится в статье WSJ. Отмечается, что США нужен новый стратегический подход "к сердцу Евразийского континента", где Вашингтон имеет гораздо меньшее влияние, нежели Москва и Пекин.

Издание полагает, что в то время, когда и Россия и Китай сталкиваются с вызовами, США могут установить более прочные связи с Центральной Азией. Ключевым станет тесное сотрудничество с Казахстаном – лидером региона. Это будет прогрессом в изменении стратегии США, с учетом того что во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности 2021 года Центральная Азия не упоминалась вовсе.

Впрочем, и раньше США не высказывали особого экономического интереса к странам Центральной Азии, за исключением Казахстана. Объем накопленных инвестиций в казахстанскую экономику составляет более 60 млрд долл. В республике прочно укрепились нефтегазовые компании, такие как BP и Chevron. У других стран региона таких возможностей нет, или американцев не допустили к недрам, как, например, в Туркменистане. Поэтому США всегда ориентировались в своей инвестиционной деятельности на Казахстан и его сырье.

Что касается Узбекистана и других стран региона, то они, по мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиера Эргашева, не входят в зону жизненно важных интересов США. "В Стратегии национальной безопасности США от 2019 года отмечено, что Центральная Азия – один из ключевых регионов, где присутствие США обязательно. Но это скорее всего относится к геополитике, нежели к экономике, поскольку экономическая активность США ограничивалась мелкими проектами в гуманитарной сфере. Никаких значимых для экономики Узбекистана американских инвестиций не было. То же можно сказать и о других странах. Все, что могут сегодня предложить американцы, уже предложили китайцы, за исключением, пожалуй, "боингов". Все остальное Китай давно уже делает лучше и дешевле, чем США", – сказал "НГ" Эргашев.

Эксперт обратил внимание на то, что в нефтегазовой отрасли Узбекистана почти нет китайских инвестиций. Все они направлены на формирование производственной среды и новых производств. Ожидать подобного шага от США наивно. Безусловно, торговать и развивать торгово-экономические отношения с Америкой Узбекистан будет, но у этого сотрудничества есть свои пределы.

США никогда не станут внешнеторговым партнером, какими сейчас являются Китай и Россия, на которые приходится около 20% внешнеторгового оборота Узбекистана. Объемы торговли Узбекистана с США находятся на уровне объемов торговли Узбекистана с Киргизией. "Поэтому Узбекистан, у которого нет таких запасов нефти и газа, как в Казахстане, не особо интересен США", – полагает Эргашев. Даже те 12 соглашений, которые были подписаны по итогам узбекско-американского бизнес-форума в энергетической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, машиностроении и ряде других, картину особо не изменят.

Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков обратил внимание, что больших американских инвестиций страны региона не дождались. "В большей степени была риторика со стороны США, что помощь оказывалась региону в проведении демократических реформ. И пока Америка занималась вопросами демократии, Россия и Китай инвестировали в экономику. В итоге США решили взять реванш, но не инвестициями, а ежемесячными визитами представителей Госдепа и Конгресса, которые оказали определенное влияние на элиту стран Центральной Азии", – сказал "НГ" Шестаков.

По его словам, ключевые темы предстоящего саммита были обозначены еще в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, где он не только встретился с руководством страны, но и провел министерскую встречу в формате "С5+1" (главы МИД стран ЦА + США). "Блинкен тогда пообещал странам региона компенсацию за потери от присоединения к антироссийским санкциям – 25 млн долл. на всех. Тема санкций будет продолжена и на саммите президентов, отметил Шестаков, подчеркнув, что страны ЦА на санкционном режиме хорошо зарабатывают, поэтому вряд ли отреагируют на незначительные компенсации.

С учетом изменений в мировой геополитике США нужна новая повестка, считают эксперты. По мнению Шестакова, Америка попытается сократить влияние Пекина и Москвы на регион через усиление диалога с политическими и бизнес-элитами и отработанные механизмы мягкой силы. И конечно, будет продвигать идею возвращения своих военных баз в регион в том или ином виде.

Вряд ли пойдут на это власти стран региона, считает Бахтиер Эргашев. "После того как американцы ушли из Афганистана в августе 21-го года, я плохо верю в то, что какая-либо из пяти стран Центральной Азии согласится на возвращение американских баз. Сколько бы они с Россией ни ругались, как бы ни тяготились влиянием Китая, разрешать размещение военных баз США в регионе означает немедленное возникновение проблем со стороны как России и Китая, так и усиливающего свое присутствие в регионе Ирана", – отметил Эргашев. Поэтому прямого военного присутствия Соединенных Штатов в регионе в виде военных баз не будет.

Между тем у стран Центральной Азии есть свой интерес в расширении сотрудничества с США. Во-первых, иметь противовес влиянию Китая и России в регионе, во-вторых, достичь некоторого баланса в своих отношениях с крупными державами. С другой стороны, это связано с силой и влиянием долларовой системы, а также с международным влиянием и политическим весом самих Соединенных Штатов.

Источник - НГ
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