 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.09.2023
08:13  Обманный курс. К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном
07:48  Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:45  США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:43  Мигрантов в РФ пригласят на адаптацию, - НГ
07:29  "Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", Жапаров толкнул речь в ООН
07:26  Гуд-бай, Америка…, - Борис Осьмиков
07:20  В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет лекарства

07:13  Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
06:54  Украина и стокгольмский синдром, - Ростислав Ищенко
06:27  Такэси Кумон: высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи
06:25  В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток
05:57  Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне
00:52  В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев, - Тимофей Бордачев
00:38  Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане
00:36  Возвращенные в Узб активы Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане
00:31  Курс тенге – "слуга двух господ?" - Р.Рысмамбетов
00:29  Энергетический кризис в Центральной Азии: простых решений не осталось, - Ст.Притчин
00:27  В Киргизии новая волна "патриотических" переименований
00:24  Сближение России и КНДР бьет по интересам Китая. Москва создает ось стран, подвергшихся санкциям, - Владимир Скосырев
00:19  Ближний Восток обретает свою идентичность, - Вениамин Попов
00:08  Сотрудники "Худудгаз Бухоро" осуждены за хищение газа на 26 млрд сумов
00:04  Bloomberg: цена на российскую нефть вновь растет
00:02  Как китайцы накажут Германию за оскорбление Си Цзиньпина?
Понедельник, 18.09.2023
19:16  Делегация Талибана будет участвовать в Казанском форуме
17:08  Киргизия. В Нарынского заповеднике обнаружили петроглифы Сакских времен. Секс с конем?
16:56  Тайные закрома: что делать с российскими рупиями
16:49  Новый роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" выходит со скандалом
16:48  Тень коммуниста: оружейный гигант из США разорвал крупную сделку с Эр-Риядом
14:44  Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины, - Роман Рейнекин
14:02  Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий 1929-54 гг
13:59  Афганский транзит, - Николай Кузьмин
13:57  Руководители "КазПродкорпорации" задержаны по подозрению в коррупции
13:53  Выборы районных акимов в Кz: свадьба в Малиновке, - Данияр Ашимбаев
13:26  Новая ядерная эпоха. Почему Америка, Россия и Китай стремятся модернизировать свои ядерные арсеналы? - Арва Нагиб
13:24  Украина совершила ту же ошибку, что и Грузия. Теперь ее ждет крах, - Ильбер Васфи Сель
13:21  Как потомственные фашисты из НАТО и ЕС строят четвертый рейх, - В.Ильин
10:55  Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
07:10  Искусственный интеллект и наше будущее, - Леонид Савин
07:08  Америка – Китай: шпионские страсти. Задействована вся агентура и инновации, - Владимир Овчинский
06:43  Известный полит-балабол Рогозин собрался в РосСенат от Запорожской области
06:28  Еще один? Токаев предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум
06:23  Главы стран ЦА наградили Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) "почетным знаком глав государств Центральной Азии"
02:29  Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то территориальные претензии предъявит Кыргызстан, документы найдены, - глава КырГКНБ Ташиев
01:45  Украина и Африка доказывают - США в упадке, - Марлон Хавьер Лопес
01:42  Азербайджан решил строить пятизвездочный отель на Иссык-Куле
01:39  Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций
01:26  Черноморские "кошки-мышки": США набираются опыта для диверсий против Ирана
01:23  Мирзиеев сменил разом 4-х председателей областных судов
01:15  Скончался узбекский писатель и академик Наим Каримов
01:08  Дефицит госбюджета Узбекистана достиг почти 40 трлн сумов
01:06  В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:48 19.09.2023

Исчезновение двух китайских министров озадачило Вашингтон

В Америке обеспокоены судьбой генерала, отвечавшего за контакты с зарубежными коллегами
Владимир Скосырев
18.09.2023
Глава Министерства обороны КНР Ли Шаньфу последний раз появлялся на публике 29 августа.
Если верить западным дипломатам, работающим в КНР, министра обороны Ли Шаньфу и восемь других чиновников в этом ведомстве допрашивают по делу о махинациях с закупкой оборудования для войск. В качестве министра Ли отвечал в основном за контакты с зарубежными коллегами, а не за действия вооруженных сил. Его не видели с 29 августа, и это дало пищу предположениям о крупной перетряске в верхах. Ведь ранее со сцены так же необъяснимо улетучился глава МИД Цинь Ган. Сотрудники иностранных посольств в Пекине муссируют версию о том, что контроль лидера над элитой не столь крепок, как казалось.

Как напоминает Reuters, в Народно-освободительной армии (НОАК) действует система политических комиссаров, которая должна обеспечивать высокий моральный дух личного состава и его лояльность партии. Причем армия – это вооруженное крыло КПК. Так что, когда в марте Ли назначили главой Министерства обороны, это было воспринято наблюдателями как продвижение вверх не генерала, привыкшего командовать, а технократа, который помогал Си выполнять программу модернизации армии конкретно в сфере космоса.

НОАК – самая большая по численности армия в мире. По мере того как ее оснащают новыми видами оружия, система управления тоже меняется. Были созданы новые региональные командования и силы стратегической поддержки, включающие сферу космоса и кибервойны. Ли был назначен в 2016 году заместителем командующего этими силами. Иностранные военные ведомства стараются узнать больше о стратегических намерениях китайского руководства путем прямых контактов с военачальниками в КНР. Сейчас такие контакты практически разорваны. Исчезновение министра заставило дипломатов предположить, что разрыв произошел из-за усиления контроля Си над армией.

Ли часто оказывался в центре внимания прессы по различным поводам. Так, он попал под санкции США в 2018 году из-за того, что занимался закупками оружия у России. Кроме того, Ли демонстративно отказался вступить в контакт с министром обороны США Ллойдом Остином. Правда, на Мальте 16–17 сентября состоялись переговоры помощника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И. После этого американские чиновники сообщили, что приметили "ограниченные сигналы" о возобновлении коммуникаций оборонных ведомств.

Вот почему внимание американских аналитиков и разведчиков устремлено на предстоящую в октябре международную конференцию по безопасности под названием "Сяншань", где должен был присутствовать Ли. На этом форуме обычно бывают высокопоставленные представители разных стран. Последний раз это мероприятие прошло с личной явкой гостей в 2019 году. Тогда приехало более 530 военных чиновников и ученых, в том числе 23 министра обороны. Если Ли не появится на этом форуме, это будет означать, что он находится под следствием.

Исчезновение министра обороны – это только одно из череды аналогичных событий, коснувшихся высоких должностных лиц. До этого в июле исчез совсем недавно назначенный глава МИД Цинь Ган. Разъяснения, которые давали китайские власти на этот счет, были минимальными. Также в июле неожиданно прошли перестановки в ракетных войсках. Как было объявлено, инспекции, проверявшие стрельбы, выявили "недостатки". Все это наталкивает западных наблюдателей на размышления о том, дает ли плоды закрутка гаек в стране в сфере внутренней безопасности и в какой степени Си контролирует элиту КНР.

А это, в свою очередь, порождает сомнения в других странах в последовательности внешней политики Пекина. В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Нам известны только интерпретации западных экспертов. Но официально в случае с Ли Шаньфу, как и с Цинь Ганом, китайская сторона говорит о проблемах со здоровьем. Надежной информации нет, это могут быть просто разговоры. Тем не менее оба чиновника – это крупные фигуры. Стоит напомнить, что при Си Цзиньпине подвергались расследованиям куда более значительные деятели. Например, Чжоу Юнкан, член постоянного комитета политбюро, отвечавший за Министерство общественной безопасности и вооруженную полицию. Он был снят с должностей и осужден. Дело в том, что, возглавив страну в 2012 году, Си развернул бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Она продолжается".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695098880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Председатель Мажилиса прибыл с официальным визитом в Республику Корея
- "Рабочие места нужны уже сейчас"
- Афганский транзит
- Роман Скляр ознакомился с подготовкой к отопительному сезону в Павлодарской области
- Встреча с Председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ
- Алматы готов к отопительному сезону
- Вопросы продовольственной безопасности: задержаны руководители АО "Продкорпорация"
- Осужден виновный в захвате заложников в Kaspi Bank
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  