Среди высшего китайского генералитета идут аресты?

07:48 19.09.2023

Исчезновение двух китайских министров озадачило Вашингтон



В Америке обеспокоены судьбой генерала, отвечавшего за контакты с зарубежными коллегами

Владимир Скосырев

18.09.2023

Глава Министерства обороны КНР Ли Шаньфу последний раз появлялся на публике 29 августа.

Если верить западным дипломатам, работающим в КНР, министра обороны Ли Шаньфу и восемь других чиновников в этом ведомстве допрашивают по делу о махинациях с закупкой оборудования для войск. В качестве министра Ли отвечал в основном за контакты с зарубежными коллегами, а не за действия вооруженных сил. Его не видели с 29 августа, и это дало пищу предположениям о крупной перетряске в верхах. Ведь ранее со сцены так же необъяснимо улетучился глава МИД Цинь Ган. Сотрудники иностранных посольств в Пекине муссируют версию о том, что контроль лидера над элитой не столь крепок, как казалось.



Как напоминает Reuters, в Народно-освободительной армии (НОАК) действует система политических комиссаров, которая должна обеспечивать высокий моральный дух личного состава и его лояльность партии. Причем армия – это вооруженное крыло КПК. Так что, когда в марте Ли назначили главой Министерства обороны, это было воспринято наблюдателями как продвижение вверх не генерала, привыкшего командовать, а технократа, который помогал Си выполнять программу модернизации армии конкретно в сфере космоса.



НОАК – самая большая по численности армия в мире. По мере того как ее оснащают новыми видами оружия, система управления тоже меняется. Были созданы новые региональные командования и силы стратегической поддержки, включающие сферу космоса и кибервойны. Ли был назначен в 2016 году заместителем командующего этими силами. Иностранные военные ведомства стараются узнать больше о стратегических намерениях китайского руководства путем прямых контактов с военачальниками в КНР. Сейчас такие контакты практически разорваны. Исчезновение министра заставило дипломатов предположить, что разрыв произошел из-за усиления контроля Си над армией.



Ли часто оказывался в центре внимания прессы по различным поводам. Так, он попал под санкции США в 2018 году из-за того, что занимался закупками оружия у России. Кроме того, Ли демонстративно отказался вступить в контакт с министром обороны США Ллойдом Остином. Правда, на Мальте 16–17 сентября состоялись переговоры помощника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И. После этого американские чиновники сообщили, что приметили "ограниченные сигналы" о возобновлении коммуникаций оборонных ведомств.



Вот почему внимание американских аналитиков и разведчиков устремлено на предстоящую в октябре международную конференцию по безопасности под названием "Сяншань", где должен был присутствовать Ли. На этом форуме обычно бывают высокопоставленные представители разных стран. Последний раз это мероприятие прошло с личной явкой гостей в 2019 году. Тогда приехало более 530 военных чиновников и ученых, в том числе 23 министра обороны. Если Ли не появится на этом форуме, это будет означать, что он находится под следствием.



Исчезновение министра обороны – это только одно из череды аналогичных событий, коснувшихся высоких должностных лиц. До этого в июле исчез совсем недавно назначенный глава МИД Цинь Ган. Разъяснения, которые давали китайские власти на этот счет, были минимальными. Также в июле неожиданно прошли перестановки в ракетных войсках. Как было объявлено, инспекции, проверявшие стрельбы, выявили "недостатки". Все это наталкивает западных наблюдателей на размышления о том, дает ли плоды закрутка гаек в стране в сфере внутренней безопасности и в какой степени Си контролирует элиту КНР.



А это, в свою очередь, порождает сомнения в других странах в последовательности внешней политики Пекина. В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Нам известны только интерпретации западных экспертов. Но официально в случае с Ли Шаньфу, как и с Цинь Ганом, китайская сторона говорит о проблемах со здоровьем. Надежной информации нет, это могут быть просто разговоры. Тем не менее оба чиновника – это крупные фигуры. Стоит напомнить, что при Си Цзиньпине подвергались расследованиям куда более значительные деятели. Например, Чжоу Юнкан, член постоянного комитета политбюро, отвечавший за Министерство общественной безопасности и вооруженную полицию. Он был снят с должностей и осужден. Дело в том, что, возглавив страну в 2012 году, Си развернул бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Она продолжается".