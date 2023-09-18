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Грузинский заговор с украинским акцентом, - Георгий Двали
10:39 19.09.2023

Спецслужбы кавказской республики рассказали о готовящемся перевороте
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в понедельник обвинила группу лиц, "действующую как в республике, так и за ее пределами", в подготовке госпереворота. По утверждению СГБ, роль "ударной силы" была поручена "Единому национальному движению" (ЕНД) Михаила Саакашвили и другим оппозиционным партиям, а также прозападным НКО и молодежным организациям, подготовленным в специальных лагерях на польско-украинской границе. Оппозиция Грузии все обвинения отвергла.

Заявление о готовящейся попытке "насильственной смены власти" зачитал в прямом эфире всех общенациональных телеканалов представитель СГБ. Утверждалось, что группа лиц, "действующая как в Грузии, так и за ее пределами", планирует в октябре либо декабре спровоцировать дестабилизацию и устроить массовые беспорядки. Предлогом должен стать предполагаемый отрицательный ответ Европейской комиссии на просьбу грузинского правительства предоставить Тбилиси статус кандидата в члены ЕС. Сейчас в отношении Грузии брюссельские чиновники используют формулировку "европейская перспектива", в то время как Украина и Молдавия стали официальными кандидатами еще в 2022 году.

Еврокомиссия опубликует предварительный доклад по выполнению Грузией рекомендаций ЕС в октябре, а окончательный вердикт ожидается к концу года. Вероятнее всего, ответ Брюсселя окажется отрицательным: как заявил в ходе недавнего визита в Тбилиси глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, грузинское правительство полностью выполнило лишь три рекомендации из двенадцати.

Как утверждают в СГБ, "к этому времени организаторы беспорядков планируют разбить в Тбилиси палаточный городок, возвести баррикады на центральных проспектах и захватить государственные учреждения".

Организаторами попытки государственного переворота грузинская спецслужба называет заместителя главы военной разведки Украины генерала Гию Лордкипанидзе, командира "Грузинского легиона", противостоящего российским войскам на Украине, Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя экс-президента Михаила Саакашвили Михаила Батурина. СГБ именует их заговорщиками, планирующими повторить "сценарий украинского Евромайдана", предварительно раскрутив в оппозиционных СМИ тему "пророссийскости" нынешних властей.

В заявлении также утверждается, что заговорщики намерены организовать взрыв в палаточном городке "тбилисского Евромайдана", возложив ответственность за жертвы на власти страны.

В силовых акциях по свержению власти, по данным спецслужбы, намерены участвовать бойцы "Грузинского легиона", а также базирующаяся в Белграде молодежная организация CANVAS, созданная на основе движения "Отпор". Причем отмечалось, что активисты организации (вместе с молодыми людьми, специально приехавшими из Грузии) якобы проходят подготовку "в специальных лагерях у польско-украинской границы".

СГБ пока не возбудила ни одного уголовного дела против упомянутых заговорщиков, хотя они хорошо известны правоохранительным органам Грузии.

Так, генерал Гия Лордкипанидзе во время правления президента Саакашвили несколько лет занимал пост заместителя министра внутренних дел. А Михаил Батурин, в прошлом - телохранитель президента Саакашвили, был арестован в 2020 году, за несколько недель до парламентских выборов, при попытке проникнуть на яхте в грузинские территориальные воды. Затем Михаила Батурина освободили по настоятельному требованию президента Украины Владимира Зеленского.

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Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно намекали: Михаил Саакашвили мог планировать вернуться в Грузию уже в 2020 году и отправил яхту с Михаилом Батуриным на разведку, чтобы выяснить, насколько это возможно. Через год после провала той попытки, уже в преддверии муниципальных выборов в Грузии, Михаил Саакашвили все-таки вернулся на родину, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами. Главным организатором той операции, по утверждению следствия, как раз был генерал Лордкипанидзе: именно он договорился с водителем контейнеровоза, отправившегося в грузинский порт Поти из украинского Николаева.

Сразу после выступления представителя СГБ в Тбилиси прошли ответные брифинги оппозиционных лидеров. Председатель ЕНД Леван Хабеишвили назвал заявление грузинской спецслужбы подтверждением влияния ФСБ России в силовых структурах Грузии. По мнению господина Хабеишвили, выдвинутыми обвинениями СГБ и ее глава Григол Лилуашвили пытаются перекрыть скандал с бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе, на которого недавно Вашингтон наложил санкции "за связь с российскими спецслужбами".

"Но сегодняшнее заявление подтверждает, что "русских" в структурах власти гораздо больше",- отметил Леван Хабеишвили.

Свое участие в подготовке госпереворота категорически отверг и глава "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. Он считает все обвинения "проявлением кошмарного сна" властей. Мамука Мамулашвили напомнил, что российские правоохранительные органы в прошлом году возбудили против него и других бойцов уголовные дела. "Я не исключаю, что наших бойцов в Грузии могут арестовать и передать России",- посетовал командир "Легиона".

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Власти Украины пока воздерживаются от официальных комментариев. Лишь грузинский адвокат генерала Лордкипанидзе сказал журналистам, что его подзащитный считает все обвинения "полным бредом".

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Мнения грузинских экспертов разделились. Профессор Варшавского университета, военный эксперт Вахтанг Маисая в беседе с "Ъ" назвал заявление СГБ возмутительным, бездоказательным, крайне антизападным и антиукраинским. Его особенно возмутил пассаж о подготовке заговорщиков на польской границе. "Могу лишь извиниться перед союзником Грузии - Польшей",- не без эмоций отметил господин Маисая.

Впрочем, бывший начальник Государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе признался "Ъ", что заявление СГБ его не удивило. Он считает подготовку некой провокации с целью свержения власти вполне реальным сценарием. Господин Мамрадзе уверен, что вопрос предоставления либо непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС "Михаил Саакашвили наверняка использует для нагнетания обстановки на улице, а затем - и для захвата правительственных зданий".

Георгий Двали, Тбилиси
18.09.2023,

Источник - kommersant.ru
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