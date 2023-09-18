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|В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки
10:42 19.09.2023
В США спустя сутки нашли пропавший истребитель F-35
Военные США подтвердили информацию об обнаружении обломков пропавшего истребителя F-35 в Южной Каролине. Об этом стало известно из сообщений Объединенной базы ВС США Чарльстон в соцсети X.
Уточняется, что обломки потерпевшего крушение самолета нашли в округе Уильямсбург, в двух часах к северо-востоку от базы.
СМИ сообщали о крушении новейшего истребителя 18 сентября в небе над штатом Южная Каролина. Отмечалось, что пилот успел катапультироваться, а сам самолет долгое время не могли найти.
Представители Объединенной базы ВС США призвали граждан не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя. Там также сообщили, что корпус морской пехоты США вывезет обломки самолета.