В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки

10:42 19.09.2023

В США спустя сутки нашли пропавший истребитель F-35



Военные США подтвердили информацию об обнаружении обломков пропавшего истребителя F-35 в Южной Каролине. Об этом стало известно из сообщений Объединенной базы ВС США Чарльстон в соцсети X.



Уточняется, что обломки потерпевшего крушение самолета нашли в округе Уильямсбург, в двух часах к северо-востоку от базы.



СМИ сообщали о крушении новейшего истребителя 18 сентября в небе над штатом Южная Каролина. Отмечалось, что пилот успел катапультироваться, а сам самолет долгое время не могли найти.



Представители Объединенной базы ВС США призвали граждан не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя. Там также сообщили, что корпус морской пехоты США вывезет обломки самолета.