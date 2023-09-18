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Депутат Госдумы Матвеев предложил запретить гастарбайтерам перевозить семьи в Россию
12:07 19.09.2023

Алексей Иванов

"Лица, которые приезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности, получающие патент, не должны получать право привозить свою семью, жен, детей, родителей. На одни работающие руки мы получаем пять - семь неработающих, но которые нуждаются в расходах российского государства на социальное обеспечение - бесплатные школы, детские сады, медицинское обслуживание. Я, правда, предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти", - сказал NEWS.ru заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

С депутатом категорически не согласен председатель комиссии по миграционной политике совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор АНО "Информационно-аналитический центр "Прогноз"", директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", эксперт лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ответственный секретарь попечительского совета Московского педагогического государственного университета, член общественных советов при Росстате и УФМС по г. Москве, член Союза писателей и Союза журналистов Юрий Московский. "Это предложение идет вразрез с множеством законодательных актов и межправительственных соглашений, которые подписаны Россией. Плюс к этому у нас есть много категорий работающих иностранных граждан. При этом в РФ свободное передвижение труда и капиталов. Это значит, что, если человек приехал с женой, которая работает, она имеет полное право здесь находиться вместе со своими детьми, адаптироваться и становиться частью нашего общества", - уверен ведущий эксперт в области миграционных процессов (ну, так г-н Московский сам себя позиционирует).

"Однако с парламентарием согласно довольно большое количество наших граждан. Они высказывают свое мнение в плане того, что содержание членов семьи мигранта, включая пособия на детей (а детей у них от 5-ти и выше) полностью нивелирует пользу от такой "трудовой единицы" и позволяет мигрантам вообще не работать, жить в свое удовольствие", - подчеркнуло издание "Аргументы недели".

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Три дня назад Матвеев выступил с инициативой о приостановке ускоренного процесса раздачи российского гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья: "Я бы предложил введение трехлетнего моратория на раздачу нового гражданства. Я понимаю, что это несколько противоречит заявлениям о дебюрократизации выдачи гражданства лицам, которые у нас получали образование. Тем не менее я считаю, что этот ускоренный процесс раздачи гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья нужно приостановить. В течение этих трех лет необходимо провести полную инвентаризацию тех паспортов, которые были выданы, чтобы аннулировать паспорта, которые были выданы с нарушениями или коррупционными путями. Также аннулировать паспорта тех, кто их получил по родственной связи. Практически каждый день появляются новости о раскрытии нелегальных схем получения российского гражданства. Получение российских паспортов, видов на жительство, всего, что предшествует легализации мигрантов, поставлено на поток, и это является огромным бизнесом. Сейчас в силу того количества розданных паспортов количество новых граждан России, которые потенциально могут получить паспорт в льготном режиме, составляет несколько миллионов человек, плюс еще есть родственники".

В интервью NEWS.ru Михаил Николаевич также призвал "не стесняться" и официально ввести понятие "коренные народы России": "Это исторически проживающие на территории РФ народы, имеющие здесь свои исторические поселения и территории компактного проживания и не имеющие за пределами РФ своих национально-государственных образований. Под словом "исторически" я подразумеваю - столетиями, а не 30 лет. Определение должно быть закреплено законодательно, а понятие соотечественника должно быть уточнено. Сейчас под это определение в законодательстве подпадают представители любого государства бывшего СССР и Российской Империи. Это неправильно с точки зрения защиты интересов тех народов, которые причастны к возникновению и существованию российской государственности. Прежде всего русский народ, как государствообразующий, и другие коренные народы, которые здесь исторически проживают. В этом деле не должно быть ложной толерантности и стыдливости с точки зрения того, что мы кого-то обидим. Речь не идет о дискриминации по национальному признаку граждан России, которые обладают равными правами. Но с точки зрения получения гражданства и защиты, это должно касаться коренного населения. Такие подходы существуют в большинстве стран мира, включая Среднюю Азию, откуда к нам приезжают. У них существует льготность получения гражданства по принципу крови и своей национальности, а мы почему-то этого стесняемся".

В беседе с "КП-Самара" депутат (он же профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева) пояснил, что введение понятия "коренные народы России" поможет защитить представителей национальностей, которые испокон веков проживали на территории нашей страны, и при этом никак не дискриминирует приезжих. Матвеев добавил: "Русские никогда не вели колонизаторской политики, покоряя Сибирь, не притесняли и не уничтожали местные народы, как это происходило, например, в Северной Америке. За века существования России мы научились решать вопросы между собой, научились жить в условиях разных нацией и религий. А иногда те, кто приезжает в Россию, начинают придерживаться даже более радикальных взглядов, чем у себя на родине, агрессивно ведут себя по отношению к русским, не учат язык, организуют этнические преступные группировки. Возможно, стоит пересмотреть дела по выдаче российского гражданства за последние десятилетия и оценить правомерность выдачи российских паспортов заявителям".

Инициативы Матвеева вызвали резко негативную реакцию со стороны как лоялистов, так и оппов. "Законодателю высокого ранга стоит быть более осмотрительным в высказываниях, которые могут быть прочитаны как националистические. Все граждане бывшего СССР могут пользоваться процедурой упрощенного порядка получения паспорта РФ на законных основаниях", - заявил член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области, председатель общественного совета при УФСИН по Самарской области, организатор этапа социальных проектов "Сердце Лидера" конкурса "Лидеры России" по Самарской области, бизнесмен Павел Покровский. Ну а либерда просто зачислила депутата Госдумы в "русские фашисты".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695114420


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