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Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
12:27 19.09.2023

Шить хорошо: российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
Как это может отразиться на стоимости продукции и какие регионы привлекают отечественные компании

Вера Кузьмина

Российские бренды начали шить одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Об этом "Известиям" рассказали в компаниях "Снежная королева", Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio. Организации ранее производили коллекции преимущественно на китайских фабриках. Но там они столкнулись с проблемами: в разы увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика. Эксперты полагают, что при таком переносе производства одежда российских марок может даже подешеветь.

Оптимальный выход

Российские производители одежды начали размещать заказы на пошив коллекций в странах СНГ: Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Так, в этом году "Снежная королева" вышла на производство одежды на швейных фабриках в Киргизии, сообщили "Известиям" в пресс-службе компании.

- На данный момент Киргизия - новое для компании направление, удобное с точки зрения логистики и наличия свободных производственных мощностей, а также приемлемой цены. Размещение заказов на местных фабриках позволит оптимизировать издержки по всей товаропроводящей цепи и сдерживать рост цен, - рассказали в "Снежной королеве".

Работать с новым производством компания начала с небольших заказов в категориях верхней одежды и текстиля, например пальто, добавили в ее пресс-службе.

- Одним из приоритетных направлений для Melon Fashion Group стало освоение фабрик Узбекистана. Еще в 2020 году объем производства в республике занимал 1%, в 2022-м - уже 10%. В 2023 году эта цифра еще вырастет. При этом ранее 70% изделий компании производили в Китае, однако теперь его доля постепенно снижается, ­- сообщили в пресс-службе группы.

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Ключевые критерии при выборе партнера - наличие требуемых производственных мощностей и готовность фабрик производить нужные объемы, уточнили в организации. Диверсификация поставщиков позволяет сократить производственные риски и логистическое плечо, чтобы доставлять коллекции как можно быстрее. При этом компания продолжит работать с некоторыми фабриками в Китае, добавили в Melon Fashion Group.

Бренд I Am Studio, помимо российских фабрик, размещает заказы на производствах в Узбекистане и Белоруссии, сообщил "Известиям" его владелец Олег Воронин. В Узбекистане компания шьет одежду из денима, так как в России крайне мало джинсовых производств, добавил он.

"Известия" также направили запросы в компанию Gloria Jeans и в Минпромторг.

Снизят цены

По данным агентства Fashion Consulting Group (FCG), в странах СНГ рост объема заказов от российских компаний неравномерен. Так, наиболее высокий прирост в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, более медленные темпы у Киргизии.

- Среди преимуществ в пошиве на фабриках стран СНГ - технологически развитые швейные и трикотажные производства, наличие субсидий у производителей, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства - она ниже, чем в Китае, Турции, РФ на 20–50% на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам, - сказала гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Также фабрики СНГ могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику - от трех до 20 дней. Там есть возможность производить платежи в рублях, что на данный момент особенно актуально. В этих странах также есть льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам, уточнила аналитик.

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Из основных преимуществ производств в странах СНГ по сравнению с Китаем - быстрые сроки поставки, подтверждает генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. Сейчас доставка товаров из КНР может достигать полугода. Правда, стоимость производства одежды в соседних регионах будет сопоставима с ценами на пошив в Китае, считает он.

В "Рослегпроме" с такой позицией не согласны. По словам президента ассоциации Дмитрия Шишкина, производство одежды в нескольких странах СНГ позволит снизить стоимость продукции на полке. Например, это может коснуться изделий из хлопковых материалов, изготовленных в Узбекистане. По мнению эксперта, эта страна стимулирует развитие предприятий полного цикла производства - от выращивания хлопка на полях до выпуска готовой ткани. Поэтому хлопок из этой республики может вполне конкурировать с Китаем по цене.

Он также отметил хорошие цены и качество на вязаный трикотаж и пряжу из Белоруссии. А в Армении можно пошить изделия из кожи, добавил Дмитрий Шишкин.

Источник - Известия
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