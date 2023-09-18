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Олигархат versus опричнина. В России по другому никак, - А.Школьников
12:28 19.09.2023

Олигархат versus опричнина
в России каждый новый правитель должен приложить усилия и обуздать подчиненных

Андрей Школьников

Феномен опричнины является одним из самых недооцененных и оболганных в русской истории, а ее создатель – Иван IV Грозный (1530-1584 гг.) стал одним из самых нелюбимых правителей как либералами, так и официальными властями Российской империи, СССР и современной России. Даже в отношении другого великого правителя – Иосифа Сталина, не было такого векового консенсуса и отторжения, слишком долго и активно шло внедрение версии о жестоком и неадекватном тиране, чтобы правда осталась видна лишь небольшому количеству специалистов.

Работы А.И. Фурсова и ряда его коллег-историков помогают много лучше понять величие и уникальность этого процесса, который является ответной реакцией, обратной стороной естественной и присущей России олигархаизации. Зачастую, опричнину пытаются рассматривать в качестве третьего элемента, типа правления, который вместе с самодержавием и олигархическим стилем правления формирует устойчивую троичную конструкцию. В части критики такого подхода, можно указать разную природу полюсов треугольника – последние два являются устойчивыми и продолжительными состояниями, а первый – сильно ограниченный во времени процесс, который не может уравновесить и сбалансировать другие две вершины.

Со времен завершения ордынского периода, в русской традиции сложилось два состояния: инерционный олигархический и изменчивый властно-своевольный, завязанный на волю верховного правителя. У России сформировалось два основных режима развития, первый медленный и неторопливый, завязанный на консенсусные, коллективные формы принятия решений, второй более быстрый индивидуалистический, эволюционно меняющий, создающий новые формы и ломающий устоявшиеся балансы.

С определенной долей условности можно сказать, в России сформировалось динамическое, подвижное слияние и противостояние принципов самодержавного правления земледельческой континентальной Европы (домонгольский период Руси) и кочевой Орды, с истинно "народной демократией". Оба подхода смешались, сосуществуют, не растворились, не потеряли изначального содержания.

Практически каждое новое правление в истории России за последние 5-6 столетий начиналось с попыток разной интенсивности, со стороны приближенных "вельмож" / "бояр", установить олигархическое, коллективное правление, ограничивающее власть правителя. Наиболее яркие и известные были при Анне Иоанновне, Екатерине II, Александре I и др. При первом же намеке на слабость верховной власти, тут же в рамках инерционного сценария запускаются попытки создания олигархата, и не важно, идет ли речь о партийной номенклатуре или великий князьях, стремящихся сбросить с себя власть старшей ветви династии.

В терминах ранее разработанной модели субъектного поведения, олигархическое правление соответствует слабому треугольнику (см. рисунок, серый цвет). Если правитель удерживает власть, то в системе государственного правления доминируют люди среднего, черного треугольника, дает слабину - серый треугольник, олигархический режим. Вся история России – колебания между нормальной и замедленной скоростями развития, что естественным образом приводит к накоплению отставания, закисанию и вырождению системы управления. Если бы все было только так, то можно было говорить об обреченности на вторые роли, но история России, а особенно период СССР, опровергают такой расклад.

Для нивелирования отставания Иваном Грозным был создан и впервые запущен инструмент, позволяющий резко ускориться и рывком нагнать убежавших вперед, а то и перегнать на время. Советская Россия таким усилием смогла опровергнуть теорию Карла Маркса в отношении своих революционно-социалистических перспектив. Опричнина является резким и сильным импульсом, который сдвигает стили субъектного поведения против часовой стрелки (см. рисунок, пунктир), переводя общество в режим доминирования сильных личностей: государственный деятель, купец-патриот, генератор практических схем.

Со временем, в силу падения пассионарности, происходит возвращение в привычное состояние, борьбы властно-своевольного против олигархического стилей, где каждый период доминирования последнего ведет к образованию отставания. В отличие от нас, для континентальной Европы не характерны сильные колебания, сбалансированная система долгое время позволяла удерживать ситуацию в среднем положении. В России система власти построена так, кто каждый новый правитель должен приложить усилия и обуздать подчиненных, доказать свое право быть вожаком, чтобы не превратиться в номинальную фигуру при влиятельном и авторитетном собрании лордов-регентов.

Уникальной особенностью России является постоянное переключение между двумя режимами и периодическим включением читерского дополнительного турборежима. Последний не может длиться долго и очень сильно вырабатывает ресурс, но без такого рывка нас бы давно не было на политической карте мира. Описанное характерно не только для страны в целом, а в первую очередь для отдельных групп и людей в России, которые в рамках аврала и штурма творят чудеса, героически преодолевая препятствия, задачи без решения и проблемы.

В настоящее время мы находимся в среднем положении постепенно включая ограниченное ускорение, пользуясь внешнеполитической неразберихой и развалом мир-системы Pax Americano. В ближайшие годы нас ждет смена правителя, понятно, что не в 2024 году, а когда станет немного поспокойнее. Передача власти при живом и действующем предшественнике нетипична для истории России, быть может именно это позволит предотвратить попытку олигархического изменения в первые годы правления преемника Владимира Путина, а потом уже шанса на дворцовый переворот не будет. Будем надеяться…

Без опричнины Россия имела бы все шансы повторить судьбу Речи Посполитой и/или Оттоманской империи, обе они набрали значительную силу в большом XVI веке, а потом выродились. Турция болталась между нормальным самодержавием и олигархией, став больным человеком Европы, а в Польше полностью победил олигархат, уничтожив своим правлением страну.

И, да, России очень нужен правдивый, героический эпос, книга, фильм про период опричнины, надеюсь, со временем, среди влиятельных людей найдутся готовые политически и финансово поддержать, а на роль Ивана Грозного идеально бы подошел Иван Охлобыстин…)))

Источник - Завтра
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