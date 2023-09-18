Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России, - Вл.Зотов

12:30 19.09.2023 Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России



Владимир Зотов

автор издания Украина.ру



В Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в которой примут участие президенты, главы правительств и министерств иностранных дел разных стран



В ходе данного мероприятия президент США Джо Байден планирует провести встречу с лидерами Казахстана и четырех государств Средней Азии - Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.



Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден хочет обсудить с главами среднеазиатских стран вопросы региональной безопасности, торговли, изменения климата и прочие моменты, соответствующие стандартному дипломатическому протоколу.



Однако очевидно, что речь прежде всего пойдет о попытке склонить Казахстан и Среднюю Азию к максимальному ослаблению (а в перспективе и полному разрыву) экономических связей с Москвой. Иными словами, США хочет заставить страны региона отказаться от возможности зарабатывать на параллельном импорте и поставках санкционной продукции в Россию.



Вашингтон уже достаточно долго предпринимает различные шаги в этом направлении, оказывая на среднеазиатские страны возрастающее давление. И они - по крайней мере, на уровне риторики - выражают с волей гегемона полное согласие, заявляя о готовности соблюдать режим антироссийских санкций в полной мере.



На текущей неделе делегации Госдепа и Минфина США намереваются посетить ряд стран Средней Азии, а также Казахстан



Еще весной замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не позволит использовать казахстанскую территорию для обхода антироссийских ограничений. Он также сообщил, что с 1 апреля власти Казахстана начали использовать электронную систему учета всех товаров, идущих транзитом через территорию страны.



Весной этого года Казахстан и Киргизию посетила помощник главы Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Она заявила, что перед среднеазиатскими республиками стоит выбор: либо сохранить "связь с важнейшими мировыми рынками", либо стать "активными участниками военных действий России" - под этим, очевидно, имелось в виду участие в экспорте товаров двойного назначения. США и их союзники также предупредили среднеазиатские страны о возможности подпадания под действия вторичных санкций.



Помимо Розенберг, в Киргизию приехали глава директората по санкциям британского Форин-офиса Дэвид Рид и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Он также побывал в Таджикистане. Узбекистан, в свою очередь, посетил спецпредставитель ЕС Дэвид О’Салливан. Оба они получили заверения местных властей в намерении полностью соблюдать санкционный режим. Такие же обещания дали и казахстанские чиновники, начавшие демонстрировать Западу свои шаги в данном направлении.



В частности, в Центральном депозитарии Республики Казахстан сообщили о начале "сегрегации финансовых инструментов", держателями которых являются граждане России и Белоруссии. По факту это означает, что все заинтересованные лица и организации смогут видеть, какие именно счета в казахстанских банках принадлежат российским и белорусским гражданам, что существенно осложнит для последних возможности осуществления любых финансовых операций. Кроме того, российские перевозчики жаловались, что Астана действительно начала препятствовать транзиту подсанкционных грузов.



Российский МИД в лице заместителя его главы Михаила Галузина заявил, что он допускает присоединение среднеазиатских стран к введенным в отношении России ограничениям из-за оказываемого на них давления. При этом эксперты отмечают, что в "серые" экспортные схемы вовлечены многие представители местных правящих кланов, которые зарабатывают на поставках санкционных товаров в Россию огромные деньги. Поэтому они в целом будут продолжать втайне вести с ней весьма выгодный для себя бизнес, ограничиваясь в диалоге с Западом обещаниями не помогать России.



Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что официальный Бишкек примет меры, направленные против того, чтобы границу Киргизии пересекали товары, подпадающие под действие санкционного режима, введенного Западом против России.



В частности, глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров в июле заявил, что Бишкек будет препятствовать попаданию на киргизскую территорию попадающих под санкции грузов. Однако по факту на территории этой страны создается огромная логистическая инфраструктура, предназначенная для экспорта в Россию самой разной номенклатуры товаров.



Казахстан вроде бы ведет себя по отношению к Западу более лояльно: в частности, в августе на казахстанской территории был арестован следующий в Россию из Киргизии груз китайских дронов. Однако есть основания предполагать, что это было сделано не только ради того, чтобы продемонстрировать верность санкциям, но и в рамках конкуренции за товарные потоки.



Но российские власти, судя по всему, держат в уме вариант, при котором Астана может начать выполнять пожелания США и Британии в куда большей степени, чем сейчас. Поэтому они выстраивают новый транспортный коридор на юг, который пойдет через Каспий в обход территории Казахстана.



С одной стороны, среднеазиатские государства традиционно демонстрируют отсутствие склонности к национальному самоубийству. Идти на поводу у США и Британии означает серьезное ухудшение отношений с Россией, от которой бывшие азиатские республики СССР зависят более, чем от кого бы то ни было.



С другой стороны, Средняя Азия очень внимательно наблюдает за происходящим в зоне СВО, считая, во-первых, что Россия там не демонстрирует силу в должной степени, а во-вторых, что ей сейчас не до региона, и, значит, эту возможность следует использовать для улучшения своих позиций в торге с Москвой.



При этом, несмотря на среднеазиатский прагматизм, нельзя исключать, что в том же Казахстане у кого-то не начнет кружиться голова при мысли о превращении в технологически продвинутое азиатское государство по образцу той же Малайзии при помощи западных инвестиций. Ничего общего с действительностью эти заманчивые перспективы не имеют, однако, как показывает практика, здравомыслие на постсоветском пространстве не такой уж и частый гость.



США, разумеется, осознают, что сходу разрушить все связи Средней Азии с Россией у них вряд ли получится. Ставка будет сделана на развитие совместных проектов в регионе и вовлечение в различные антироссийские инициативы - в том числе и те, в рамках которых местные ресурсы будут транспортироваться на Запад в обход российской территории.



Давление на местные страны тоже никуда не денется - призывы оказаться "на правильной стороне" истории продолжат звучать весьма настойчиво. Однако географию не отменить, и факторы зависимости тоже. И Россия в случае нежелательного развития событий в регионе, будет, судя по всему, готова к использованию этих факторов в полной мере. Источник - Ukraina.ru

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