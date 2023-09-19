WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына

12:36 19.09.2023

WSJ: бывший министр иностранных дел Китая был уволен за моральное разложение

The Wall Street Journal сегодня, 19 сентября, объяснила неожиданную отставку министра иностранных дел Китая, случившуюся в июле нынешнего года. По данным газеты, которая ссылается на осведомленные источники, внутренняя проверка, проведенная соответствующими органами Коммунистической партии Китая, обнаружила, что Цинь Ган, находясь еще на должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, завел там внебрачную связь и даже стал отцом. Как сообщается, информация о результатах проверки была доведена еще в августе до высших должностных лиц страны, включая министров и глав провинций.



Имя подруги экс-министра и их сына не было раскрыто. Зато было объявлено, что расследование в отношении бывшего министра продолжается при полном его содействии. В настоящее время дознаватели выясняют, не нанесла ли внебрачная связь или другие действия бывшего министра ущерб национальной безопасности.



Цинь Ган, считавшийся личным протеже китайского лидера Си Цзиньпина, исчез из публичного пространства в конце июня. Из-за этого целый ряд его коллег, в том числе британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, были вынуждены отменить или перенести свои официальные визиты в Пекин. Министерство иностранных дел Китая либо объясняло отсутствие министра проблемами со здоровьем, либо вовсе отмалчивалось.



С тех пор в Китае пропали еще несколько высокопоставленных деятелей, включая командующего ракетными войсками и его заместителя. Позже было объявлено об их увольнении. Уже в этом месяце пропал министр обороны страны Ли Шанфу. Эксперты по Китаю, впрочем, связывают это не с проблемами личной жизни исчезнувших, а с развернувшейся в Народно-освободительной армии Китая кампанией по борьбе с коррупцией.



19.09.2023