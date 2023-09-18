 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай оживляется сдержанноКитай оживляется сдержанно
12:38 19.09.2023

Мониторинг мировой экономики

Августовские данные, опубликованные Нацбюро статистики КНР в конце прошлой недели, свидетельствуют о том, что темпы восстановления китайской экономики несколько ускорились. Так, промпроизводство в августе увеличилось на 4,5% год к году (3,7% в июле) - это максимум с апреля 2023-го (см. график), аналитики ожидали роста на 3,9%. В частности, в обработке выпуск вырос на 5,4% (3,9% месяцем ранее), в добыче - на 2,3% (1,3% месяцем ранее). Заметно лучше ожиданий аналитиков оказались и продажи в рознице: в августе они выросли на 4,6% год к году (максимум с мая), июльский рост составлял 2,5%, прогноз - 3%. На 1,1% увеличились продажи автомобилей, на 4,3% - табачных изделий и алкоголя, на 4,5% - одежды, на 8,5% - коммуникационного оборудования. За первые восемь месяцев года промпроизводство выросло на 3,9%, розница - на 7% (онлайн-продажи - на 12%), инвестиции в основной капитал - на 3,2%.

Объем новых кредитов в нацвалюте в августе вырос почти вчетверо - до 1,36 трлн юаней с 345,9 млрд юаней в июле (минимума с 2009 года), следует из отчета Народного банка Китая. Консенсус-прогноз, опубликованный Trading Economics, предполагал чуть более скромное повышение - до 1,2 трлн юаней. Отметим, рост объемов кредитования и улучшение других показателей в августе объясняются тем, что летом китайские власти развернули дополнительные меры поддержки экономики и кредитования бизнеса в том числе (см. "Ъ" от 1 сентября).

Пока, как подтверждают августовские показатели, одной из главных проблем, препятствующих быстрому росту экономики Китая, остается продолжающийся спад на рынке недвижимости. Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР в августе, как и в июле, снижались в среднем на 0,1% год к году, следует из данных Нацбюро статистики. Месяц к месяцу цены снизились на 0,3% -максимум за последние десять месяцев (минус 0,2% в июле). В августе 18-й месяц подряд сокращались и инвестиции в недвижимость: минус 19,1% в годовом исчислении в августе после минус 17,8% в предыдущем месяце. Отметим, новые меры поддержки были развернуты китайскими властями и в этом секторе, но его восстановление затягивается. На это же указывает в своих последних заявлениях глава МВФ Кристалина Георгиева - свое видение будущего экономики Китая организация собирается изложить в страновом обзоре в ближайшее время.

Кристина Боровикова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695116280


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