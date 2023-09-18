 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 18.09.2023
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Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:44 19.09.2023

Президент США Джо Байден во время своего выступления на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию действующего президента попытался в очередной раз оскорбить лидера РФ Владимира Путина, назвав его диктатором.

Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин.

Байден также добавил, что, на его взгляд, бывший президент страны Дональд Трамп также склоняется перед Россией. Как заверил действующий лидер США, при повторном избрании он этого делать не будет.

Байден уже не в первый раз позволяет себе такие оскорбительные выпады в адрес президента России.

26 марта во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Президент США высказался, что Путин "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Источник - Известия
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