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Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
17:21 19.09.2023

Пашинян доигрался: Азербайджан бьет по Нагорному Карабаху высокоточным оружием
Франц Клинцевич считает, что все давно шло к большой стрельбе
Игорь Плюснин

Пашинян доигрался: Азербайджан бьет по Нагорному Карабаху высокоточным оружием

Материал комментируют:
Франц Клинцевич

Илон Маск раскритиковал иск Министерства юстиции США
19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны рассказали, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам. Высокоточным оружием "уничтожаются только законные военные цели".

Задача операции: обеспечение положений трехстороннего заявления, пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахе, разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

Также речь идет о нейтрализации армянской военной инфраструктуры и обеспечение безопасности населения, вернувшегося на освобожденные территории.

Военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе со "Свободной Прессой" пояснил, что это абсолютно ожидаемая и прогнозируемая ситуация.

- Россией были сделаны беспрецедентные шаги, связанные с введением миротворческого контингента, и решение данного вопроса в целом. А Армении нужно было держаться этой позиции, уверен собеседник издания.

Не надо было пытаться усидеть на трех-четырех стульях. В итоге мы имеем бестолковую деятельность политического руководства Армении, навязанную русофобской оппозицией премьера Никола Пашиняна, которая сформирована и подготовлена спецслужбами Запада, и является основным контингентом для создания деструктивных процессов в кавказском регионе с развязыванием войны.

"СП": Понимание всей серьезности ситуации было у руководства Армении?

- Была попытка заиграть и попытка усидеть сразу на всех стульях. То они ругают Россию, потом говорят, что Россия - это наше единственное спасение. Там играет Турция, а ей плевать на эти заигрывания, на чьи-то интересы. Анкара с Баку этот вопрос доведут до конца. Лично я квалифицирую это все так - в ближайшие год-два при таком подходе субъектность Армении будет потеряна. Это ж надо умудрится разругаться со всеми, понимая, что Россия сегодня - единственный путь к спасению.

"СП": Американцы как-то на Эрдогана могут повлиять в этой ситуации?

- Если он увидит, что у него есть возможность реализации замыслов своих еще старых-старых предков, то все будет сделано. Причем, Армения же признала субъектность Карабаха, но потом начала проводить какие-то мероприятия под давлением отдельных людей, которые разыгрывают политическую карту, вводя в заблуждение патриотически настроенных и не до конца искушенных политикой людей. И самый ключевой месседж этой игры - русофобия, кто бы что ни говорил. Они нас делают виноватыми. Честно признаться, в отношении России не очень корректно ведет себя не только Армения, но и Азербайджан.

"СП": Логический итог какой-то есть?

- Там замыслы более серьезные. И Баку играет очень сложную игру. Туда втянуто два очень серьезных противника - Турция и Иран. Азербайджан просто не справится ни организационно, ни политически, ни экономически с этой проблемой, если наделает большое количество ошибок.

А тем, кто моделирует эту ситуацию, прежде всего США, им наплевать, сколько погибнет, какие последствия. Главное - война в том регионе - проблемы у России.

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Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики Нагорный Карабах.

Армянское агентство "Фактор" сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.

"Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут", - приводит "Фактор" слова местного журналиста Марата Ваняна.

Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

видео тут -
https://centralasia.media/news:1987479/?from=kgnews&place=maincats

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695133260


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