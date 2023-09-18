 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 19.09.2023
20:11  Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
17:27  Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:21  Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
12:54  Москва и Пекин стали "большой двойкой", - Къ
12:44  Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:38  Китай оживляется сдержанно
12:36  WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына

12:30  Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России, - Вл.Зотов
12:28  Олигархат versus опричнина. В России по другому никак, - А.Школьников
12:27  Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
12:22  Игорь Кармазин: Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии
12:07  Депутат Госдумы Матвеев предложил запретить гастарбайтерам перевозить семьи в Россию
10:42  В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки
10:39  Грузинский заговор с украинским акцентом, - Георгий Двали
10:36  Гребаный Экибастуз.... Ожидать ли казахстанцам грядущей зимой массового вымерзания?
08:13  Обманный курс. К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном
07:48  Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:45  США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:43  Мигрантов в РФ пригласят на адаптацию, - НГ
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07:26  Гуд-бай, Америка…, - Борис Осьмиков
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07:13  Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
06:54  Украина и стокгольмский синдром, - Ростислав Ищенко
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06:25  В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток
05:57  Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне
00:52  В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев, - Тимофей Бордачев
00:38  Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане
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00:31  Курс тенге – "слуга двух господ?" - Р.Рысмамбетов
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00:04  Bloomberg: цена на российскую нефть вновь растет
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Понедельник, 18.09.2023
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16:48  Тень коммуниста: оружейный гигант из США разорвал крупную сделку с Эр-Риядом
14:44  Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины, - Роман Рейнекин
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Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
20:11 19.09.2023

Полиция в Ереване применила светошумовые гранаты против демонстрантов
В Ереване на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает корреспондент "Ъ". В акции протеста участвуют несколько тысяч человек.

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Омбудсмен Карабаха: в результате действий армии Азербайджана погибли 25 человек
Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек.

Источник - коммерсант
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