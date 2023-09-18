Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна

20:11 19.09.2023

Полиция в Ереване применила светошумовые гранаты против демонстрантов

В Ереване на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает корреспондент "Ъ". В акции протеста участвуют несколько тысяч человек.



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Омбудсмен Карабаха: в результате действий армии Азербайджана погибли 25 человек

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек.