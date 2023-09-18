Ван И приехал в Россию по приказу партии, - НГ

00:00 20.09.2023

Глава МИД КНР посетил Москву сразу же после переговоров с представителем США

Геннадий Петров

18.09.2023



В сообщении китайского внешнеполитического ведомства указаны лишь партийные должности Ван И.

В Россию прибыл глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И. Его визиту предшествовали переговоры между ним и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которых обсуждался в том числе российско-украинский конфликт. А в России Ван И примет участие в 18-м раунде консультаций РФ и КНР по стратегической безопасности. Не исключено, что в ходе переговоров китайский дипломат обсудит также и возможный визит президента РФ Владимира Путина в Китай на предстоящий в октябре форум "Один пояс – один путь".



Визит Ван И будет достаточно длительным: в России он пробудет с 18 по 21 сентября. Как отмечается в сообщении МИД КНР, дипломат прибыл "по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева". Последний раз они встречались в Москве в минувшем феврале. Тогда их переговоры расценивались многими экспертами как часть подготовки к визиту председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в марте и стал очень важным событием не только для двусторонних российско-китайских отношений. Напрашиваются параллели с современностью. В октябре в Китае предстоит третий форум "Один пояс – один путь". На первом и втором форумах, проходивших в КНР соответственно в 2017 и 2018 годах, российский лидер присутствовал. В ходе своего мартовского визита в РФ Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай. "Известно, что мы получили приглашение и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проводиться форум "Один пояс – один путь" в октябре", – говорил журналистам в июле помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Однако все же ясности по вопросу о том, приедет ли российский лидер в КНР, до сих пор нет. Во всяком случае, в конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, хотя осенью зарубежные визиты Путина действительно планируются, заранее их "по понятным причинам" не будут анонсировать.



Российский лидер последний раз был за границей в декабре 2022 года. Он приезжал в Белоруссию на переговоры с Александром Лукашенко. А с марта 2023 года, когда Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, российский президент не совершил ни одного международного визита. Он стал единственным лидером страны БРИКС, который принимал участие в августовском саммите организации, проходившем в ЮАР, не лично, а по видеосвязи. Впрочем, Китай в отличие от Южно-Африканской Республики юрисдикцию МУС не признает.



Ван И – "тяжеловес" китайской дипломатии, совмещающий c 25 июля функции главы Министерства иностранных дел и партийного ведомства, отвечающего за внешнюю политику. Интересно, что в сообщении МИД КНР о визите указаны лишь его партийные должности: заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам и член Политбюро Компартии Китая. Особое значение визиту Ван И придает и то, что он приехал в Москву сразу же после проведения двухдневных переговоров на Мальте.



Там 16–17 сентября он беседовал с американским коллегой Патрушева Салливаном, курирующим в том числе работу американских спецслужб. Пресс-служба Белого дома назвала две конкретные темы, которые обсуждались на этих переговорах: Украина и Тайвань. В ее сообщении говорилось, что "США отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе". Какие именно вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, обсуждались, пресс-служба не указала. "Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и продолжать в ближайшие месяцы дополнительное взаимодействие и консультации на высоком уровне в ключевых областях между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой", – отмечалось в сообщении. Западные агентства со ссылкой на источники заявляли о том, что Салливан и Ван И обсуждали и возможные переговоры Си с президентом США Джозефом Байденом, которые ориентировочно состоятся в конце этого года. То есть скорее всего после форума "Один пояс – один путь".



А сам Ван И после переговоров с Салливаном ограничился лишь заявлением о том, что на Мальте они обсуждали, как "стабилизировать отношения между двумя странами, эффективно улаживать разногласия". Таким образом, если на встрече обсуждались какие-либо инициативы, направленные на урегулирование конфликта РФ и Украины, ни Китай, ни США не сочли нужным о них оповещать. Напомним, что Пекин – один из претендентов на роль посредника между Киевом и Москвой. По крайней мере с мирным планом КНР выступала. Впрочем, тематика предстоящих Ван И переговоров в РФ освещалась официальным представителем китайского МИД Мао Нин в весьма общих выражениях. "Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран", – в частности, указала она на своем брифинге в Пекине.